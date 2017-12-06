Сімейна ферма - родинний бізнес

На обійсті родини Никончуків зі Старої Мощаниці 29 листопада зібралося поважне товариство. Цього дня там урочисто відкрили сімейну молочну ферму «Відродження», початок роботи якої поблагословили спільною молитвою.

Нині на фермі вже активно господарює родина, яка зважилася розпочати такий сімейний бізнес. У невеликому хліві, який Никончуки побудували самотужки, утримують десять корівок. Трійко з них - «старожили», яких новоспечені фермери тримали раніше. Ще сім корів з ПСП «Україна», а також необхідне обладнання надав родині Рівненський обласний благодійний фонд «Любіть Україну». При цьому половина інвестованих коштів є безповоротною допомогою, ще половину фермери повертатимуть протягом чотирьох років рівними частинами.



- Це сучасна ферма, і на ній використовують ті технології, які нині актуальні у світі. Потрібно розуміти, що нині в Україні виробництво молока зменшується щороку. Якщо нічого не змінювати, ми вже незабаром перетворимося на споживачів імпортної продукції. Коли ж матимемо успішні приклади діяльності сімейних ферм, люди підтримуватимуть таку ініціативу, - зазначив голова правління БФ «Любіть Україну», засновник Кластера «Натуральне молоко» Михайло Корилкевич.



За його словами, у наступному році планують відкрити ще принаймні 20 таких ферм. Це дасть змогу не лише розвивати молочну галузь, а й заохочуватиме молодь залишатися у селах і працювати на сучасних, технологічно обладнаних фермах.

Кластер «Натуральне молоко» реалізує цей проект за підтримки ТОВ «Укрмілкінвест» і фонду «Любіть Україну». Згідно з проектом фермери, які зважились його втілювати, отримують не лише матеріальний ресурс, а й консультативний супровід, ветеринарне обслуговування корів та іншу необхідну допомогу.

Під час відкриття ферми старомощаницьких фермерів привітав голова Здолбунівської районної ради Олег Дацюк, який зазначив, що створення таких ферм є правильним напрямком руху нашого краю і держави загалом, та розповів, що нині у районі розробляють програму підтримки малих господарств, які утримують по кілька корів.

А начальник відділу АПР управління промисловості, інфраструктури та АПР Здолбунівської РДА Леонід Дмит­рук побажав першопрохідцям удачі, висловивши сподівання, що на Здолбунівщині у старомощаницьких фермерів буде ще багато послідовників.

Саме активна життєва позиція Наталії Никончук та її родини стала важливим фактором на шляху до відкриття сімейної ферми. Адже ці люди не побоялися бути першопрохідцями та продемонструвати іншим приклад, що й у невеличкому селі можна починати власний бізнес, займаючись тим, до чого лежить душа.

- Звісно, це ризикована затія, але ризикувати потрібно. Розпочинати було важко, та нічого страшного у цьому немає. Так працювати - значно краще, аніж їхати десь у світ на заробітки. До того ж я дуже хочу, щоб люди пили саме натуральне молоко українського виробництва, - розповідає пані Наталія.

Якийсь час жінці довелося морально «налаштовувати» себе на збільшення господарства. Спочатку, зазираючи до хліва, де обживалися корови, відчувала певний острах. Однак поволі разом з чоловіком навчилися доїти корівок доїльним апаратом. Нині подружжю доводиться раніше вставати і більше працювати. Але сільським жителям не звикати до важкої роботи. Тим паче, що пані Наталія - людина, яка випромінює ентузіазм та віру у краще.

- Коли Наталя почула про сімейні ферми, одразу захопилася цією ідеєю. За одну ніч все обдумала та склала план дій. Згодом поїхала переймати досвід, побачила, як це відбувається на практиці в інших. Ця справа важка і відповідальна. Але гуртом родина впорається, - запевняє голова Старомощаницької сільської ради Світлана Панасюк.

Позитивний приклад розвитку сімейних ферм вже є на Львівщині, де діє 30 таких господарств. І справа ця активно розвивається. Адже українсько-канадським проектом «Розвиток молочного бізнесу в Україні», який стартував у 2014 році в чотирьох областях за фінансової підтримки канадського уряду, передбачене створення кооперативів сімейних ферм, що спеціалізуються на виробництві молока. Нині тривають перемовини з канадським урядом, який має намір інвестувати кошти в будівництво молокозаводу на Львівщині. Тож якщо у нашому краї практика створення таких ферм триватиме, незабаром і вони, об’єднавшись, зможуть втілити у життя такий же амбітний проект.

І можливо, за якийсь час з молока, котре виробляють на старомощаницькій фермі, у нашому краї виготовлятимуть натуральні молокопродукти, а в мальовничій Старій Мощаниці з’явиться перспектива створення нових робочих місць.

Марина СТЕПАНЮК.

Фото автора.