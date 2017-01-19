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Ще торік на виконання відповідної постанови Кабінету Міністрів України Старомощаницьку ЗОШ І-ІІ ст. реорганізували до навчального закладу І ступеня. Учні початкових класів залишилися вчитися у рідному селі, а восьмеро школярів середньої ланки були вимушені перейти до найближчих навчальних закладів – Білашівського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. та Ступнівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-агротехнічний ліцей».
Звісно, дітей мали б доставляти до місця навчання шкільним автобусом. Але шкільного транспорту для навчально-виховного комплексу в Білашеві не придбали й досі, навіть попри те, що впродовж 2016-го задля цього доклали чимало зусиль. На жаль, марних. Хоча ще наприкінці минулого навчального року районне керівництво запевняло: автобус до вересня придбають, і співфінансування на придбання транспорту здійснено. Справа була за «областю», де процес купівлі автобуса загальмувався у зв’язку з «тендерними» проблемами.
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Як і передбачали пасажири та представники влади, одразу після свят перевізники підняли тарифи на проїзд. Тепер, щоб доїхати зі Здолбунова до обласного центру, потрібно заплатити 11 гривень, а до Квасилова - 6. Відповідно, підвищили ціни на проїзд і на всіх «сільських» маршрутах.
Але найбільше збурила тих, хто регулярно користується громадським транспортом, вартість проїзду містом: тепер вона становить 4 гривні. Це при тому, що в Рівному проїзд у міських маршрутках досі коштує 3 гривні.
Зрозуміло, що обуренню пасажирів немає меж. Особливо ж, якщо зважити, що у новому році ціни та тарифи на більшість товарів і послуг ростуть, наче гриби після дощу. І на будь-яке обурення вголос з цього приводу звучить практично однакова відповідь: «А що ж ви хочете, податки підвищили, «мінімалку» підняли, от і мусимо якось виживати».
Про те, кому важче це робити - підприємцям чи споживачам, дискутувати можна довго. І непродуктивно, оскільки традиційна залежність: «Підвищили податки - підняли ціни - росту зарплатні не помітно» змушує зітхати навіть принципових оптимістів.
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Волонтерка Марія Василівна Брага (на фото вгорі) вже два роки займається плетінням маскувальних сіток для українських бійців на Сході. Для цього щодня приходить у міський будинок культури, що в мікрорайоні цементників у Здолбунові. Але таку «річницю» жінка відзначати не прагне, каже: «Коли скінчиться війна, розстелимо останню сітку, зробимо на ній пікнік і святкуватимемо».
Нині пенсіонерка разом з помічниками доплітають вісімдесят третю сітку. Її, стандартну - розміром 6х3 метри, виготовляють для 14-ї ОМБР. Марія Василівна плете з натурального матеріалу ще й так звані лежаки - маскувальні сітки дещо меншого розміру, якими вкриваються розвідники.
Нещодавно жінкам не вистачало і натуральної, і синтетичної тканин для роботи, але з цим допомогли небайдужі люди, які теж прагнуть зробити внесок у спільну справу задля перемоги.
- Я вже непокоїлася, що не матимемо з чого плести сітки. Але з дитсадка у Бущі передали багато тканини для плетіння. Вони - молодці, щиро їм дякую! - тішиться Марія Брага.
Натомість тепер, коли є матеріали, бракує робочих рук.
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Зустріч з дітьми воїнів, які були поранені або загинули на Сході України, відбулася 24 січня у Здолбунівській РДА.
Проведення заходу ініціювала представник об’єднання волонтерських організацій «Територія надії» Олена Миронець, він відбувся за сприяння голови райдержадміністрації Сергія Кондрачука, керівника спілки громадської організації «Здолбунівська спілка учасників бойових дій та АТО «УВО» Валерія Багамєдова та депутата Рівненської обласної ради Владислава Сухляка.
Олена Миронець вручила дітям подарунки від українців з Польщі, які підтримують наших бійців та їхні сім’ї з перших днів війни. Атмосфера під час зустрічі була дружньою: її учасники поспілкувалися за чаюванням у кабінеті голови райдержадміністрації, повідомляють на сайті Здолбунівської РДА.
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волонтерської групи ГО «Здолбунівська сотня самооборони»
У період з 16 листопада 2016 року по 16 січня 2017 року до збору коштів на потреби українських солдатів долучилися: Т. Корольчук (на картку) - 400 грн., М. Мельник - 200 грн., Р. Мацюк - 100 грн., П. Солтис - 100 грн., Ю. Шмендель - 550 грн., Ю. Пшеничний - 3000 грн., п. Юрій - 500 грн., М. Овсійчук - 5000 грн., О. Смірнова - 200 грн., О. Мільчак - 200 грн., О. Партас - 200 грн., С. Клочок - 200 грн., Л. Ридош - 200 грн., В. Тимощук - 200 грн., О. Жук - 2000 грн., В. Лукашук - 220 грн., І. Якубчик - 200 грн., колектив магазину «Діана» у с. Здовбиця - 1000 грн.
Окрім цього, Т. Калита надав рюкзак і плащ-намет, І. Якимчук – спальник, релігійна громада Свято-Іоано-Богословської церкви у Здолбунові передала для військових солодощі. Жителі району надали для дітей на Сході України одяг, іграшки, книги та солодощі, а для військових у зону АТО – харчі, теплі шкарпетки та рукавиці, в’язані шкарпетки.
Також В. Сірик, О. Глимбоцький та О. Гетманчук провели ремонт ЗІЛів на Рівненському загальновійськовому полігоні.
На зібрані кошти закуплено: берці (3 пари) - 2300 грн., костюми утеплені (3 шт.) - 2480 грн., термобілизну (2 шт.) - 600 грн., розгрузку - 420 грн. Також витрачено 574 грн. на доставку багажу ТОВ «Нова пошта» бійцям, які перебувають у зоні АТО. Крім того, передано воїнам 2 маскувальні сітки.
Залишок у касі станом на 16.01.2017 р. - 9800 грн.
Під час різдвяно-новорічних свят волонтери Здолбунівської сотні самооборони наколядували 24800 грн. Виручені кошти було надано на лікування: Романові Шевченку, воїну з 80 % опіків тіла, - 3000 грн., Андрію Смердову, волонтеру, бійцю БТрО «Горинь» (на заміну суглоба), - 10000 грн., Ларисі Кулибі - 1800 грн., волонтерці Оксані Куляші (на лікування сина) - 10000 грн.
Висловлюємо щиру подяку усім, хто долучається до збору коштів та найнеобхіднішого для українських солдатів. Саме ваша підтримка допомагає нашим воїнам боронити Україну та надихає на перемогу.
Адреса громадської приймальні Здолбунівської сотні самооборони: м. Здолбунів, вул. Шкільна, 30а, будинок побуту, 1-й поверх.
Телефони: 068-753-88-30, 063-848-23-11.
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- Пов’язаність і наступність подій в Україні беззаперечна. І саме цим цікава ця книжка, - зазначив про чергове, шосте, видання праці «Гурби. Квітень 1944-го» один з її співавторів Олег Тищенко.
Книга й справді незвична, якщо порівняти з попередніми її виданнями. Адже містить дещо менше історичних довідок про бій під Гурбами авторства завідувача відділу «Інституту дослідів Волині» Рівненського обласного краєзнавчого музею Ігоря Марчука та директора Здолбунівського районного історико-краєзнавчого музею Олега Тищенка, натомість читачам запропоновано розгорнуту розповідь про найбільшу теренову гру України – «Гурби-Антонівці».
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Колядують учасники народного аматорського хору Здолбунівської ЦРЛ.
Минулої неділі у здолбунівському римо-католицькому костелі Св. ап. Петра і Павла відбулися важливі для значної частини жителів нашого краю події.
Того дня свою Преміційну (першу) службу Божу провів, а потому благословив парафіян нововисвячений священик храму Земовіт Коперські. Відомо, що таку службу вважають найголовнішою у житті священиків, а отримане після неї від преміціянтів благословення - великим благом. Тож о. Земовіта щиро вітали настоятель костелу Анджей Щісловіч, голова Товариства польської культури Здолбунівщини Софія Михалевич, керівник Рівненської обласної організації «Культурно-просвітницький центр ім. Т. Чацького» і комендант харцерського загону «Волинь» Олександр Радіца, молоді й поважного віку парафіяни. Він же, зазначивши, що найліпшим для людини по цей бік Неба є служіння Господу, подякував громаді за довіру та пообіцяв бути вірним її пастирем, поводирем на шляху до Бога.
Виступає гурт «BONUM».
Далі у костелі стартував фестиваль колядок, започаткований цьогоріч Товариством польської культури Здолбунівщини на зміну традиційному вертепному дійству, яке раніше члени організації готували і демонстрували громаді під час зимових свят. Після вступних промов о. Анджея, Софії Михалевич та Барбари Влодарчик - вчительки школи з вивчення польської мови, яка діє при Товаристві польської культури Здолбунівщини, віршовані віншування не раз линули з вуст ведучих програми Діани Матвійчук та Андрія Міськова. А широко і маловідомі різдвяні піснеспіви польською, українською, англійською, німецькою та чеською мовами впродовж майже двох годин лунали у виконанні учасників фестивалю. Були це дорослі і діти, вокалісти і музиканти, солісти і гурти, колядники з польської громади Здолбунова і колективи-гості. Музичний супровід заходу забезпечили Валерій Стельмащук та Олена Сачева.
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Слово про вчительку, колегу, подругу
Віра Василівна ЛУКАШУК з учнями.
Наче в природі пори року, у людському житті змінюють один одного вікові періоди. На зміну мрійливій безтурботній юності приходить діяльна зрілість, яка з роками поступається розсудливій і мудрій старості. Життя багатогранне, і кожен з нас - творець своєї долі.
У Маломощаницькій ЗОШ I-II ступеня працює учитель Віра Василівна Лукашук - людина творча, досвідчений педагог, справжній майстер своєї справи. Вона на ділі довела, що вміє брати на себе відповідальність у виявленні та вирішенні важливих для освітян проблем, адже очолює їх профспілкову організацію у школі. Серед колег і друзів користується беззаперечним авторитетом, бо щира й проста у спілкуванні, стримана, але ініціативна - вміє відстоювати власну думку, організовувати веселе дозвілля і відпочинок.
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Рятувальник спілкується з рибалкою.
Як тільки водойми скувала крига, на лід вирушили прихильники зимової риболовлі. Це заняття, звісно, і корисне, і цікаве. От тільки дуже важливо подбати про безпеку, щоб раптово не опинитися у крижаній воді.
Тож минулого тижня працівники ДПРЧ-18 ГУ ДСНС України у Рівненській області спільно з співробітниками Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області провели рейд у місцях зимової риболовлі на водоймах Здолбунівщини. Спілкуючись з рибалками, рятувальники нагадали їм правила поводження на кризі, роз’яснили, як діяти, опинившись у воді, та як правильно надавати допомогу постраждалим. Рибалкам вручили пам’ятки з правил безпеки у зимовий період.
Згодом відбулася координаційна нарада, під час якої учасники заходу обговорили питання, пов’язані з безпекою на кризі.
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Десять тисяч цивільних і військових українців загинули за три роки військової агресії Російської Федерації. Таку цифру днями озвучив президент Петро Порошенко. Десять тисяч… Ні, ми усі, звісно, розуміємо, що насправді загиблих значно більше. Ще суттєвішою є кількість тих, чиї розмірені життя ця війна зруйнувала. А людей, яких події на Сході змусили усвідомити, що їхній світ ніколи вже не буде таким, як раніше, взагалі мільйони.
Але коли чуєш про цих десять тисяч, уявляєш майже половину Здолбунова. Чи дві Здовбиці. Або шість Глинськів.
Ще можна уявити інше. Що левова частка цих десяти тисяч - чоловіки й жінки, котрих не лише безмежно жаль просто по-людськи, а й тому, що їхнє усвідомлене ставлення до своєї країни вже не стане тими каменями, які так потрібні для фундаменту нашої держави у її, сподіваємося, світлому майбутньому. Тож втрата в ось уже майже трирічній антитерористичній операції ТАКОЇ кількості наших людей точно має спонукати до заміни понять. Бо й досі цю війну війною називають не всі.
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У Глинському будинку культури 15 січня відбувся традиційний фестиваль різдвяно-новорічних віншувань та піснеспівів «Різдвяна зірка». Учасників заходу і шанувальників народного мистецтва, які зібрались на свято, привітав сільський голова Глинська П. Л. Ольховець.
Розпочав фест веселий гурт «Швагрів МиРоВих». Також зі сцени лунали дзвінкі колядки й щедрівки у виконанні народного аматорського колективу «Калинонька», дитячого вокального ансамблю «Веселі дзвіночки» та вокального ансамблю «Віночок» (керівник В. Третяк).
Величним піснеспівом та неповторністю виконання вразив глядачів виступ хору глинського Свято-Успенського храму. Урізноманітнили програму й виступи хору Церкви Християн Віри Євангельської с. Глинськ та хору Церкви Християн Віри Євангельської Баптисти «Відродження».
Усі творчі колективи співом прославляли народженого Спасителя, утверджуючи непереможну силу добра, дарували глядачам неповторну різдвяну радість, хороший настрій.
Захід засвідчив щире прагнення дорослих і дітей берегти та утверджувати українські традиції.
Усіх учасників фестивалю було нагороджено грамотами.
Оксана ДАЦЮК,
зав. ПШБ с. Глинськ.
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Якраз на Маланки, 13 січня, здолбунівчани та гості міста мали змогу пройнятися атмосферою української традиційної Коляди. Поблизу головної здолбунівської ялинки, що на площі Героїв Майдану, відбулося різдвяно-новорічне свято «Радуйся, земле, Коляда іде».
Дванадцять аматорських колективів Здолбунівщини потішили глядачів різдвяними піснеспівами. А гостей, попри морозець та густий сніг, на дійство прийшло чимало. Відвідали захід і представники районної влади - голова райдержадміністрації Сергій Кондрачук та заступник голови районної ради Олександр Бухало. Долучився до участі в святі й депутат Рівненської обласної ради Владислав Сухляк, який вручив солодкі подарунки найменшим учасникам Коляди. Також усі колективи відзначили грамотами відділу культури і туризму Здолбунівської РДА за участь у святі та популяризацію українських традицій.
Уже понад десять років завдяки проведенню таких заходів на Здолбунівщині долучають глядачів до давніх традицій українців. Нині ж колядували не так, як зазвичай, адже свято відбувалося на відкритому майданчику, а не в приміщенні. Як розповіла начальник відділу культури і туризму Здолбунівської РДА Елеонора Стеценко, це був своєрідний експеримент.
- Щоразу намагаємося привнести щось нове у відзначення традиційних свят. Вже давно мріяли організувати різдвяне дійство на кшталт обласного фестивалю пісенно-музичного мистецтва «Різдвяні піснеспіви», який щороку проходить у Рівному. Тому завчасно попередили аматорські колективи про особливий формат свята, - зазначила вона.
На запрошення відділу культури РДА взяти участь у програмі такого формату відгукнулися колективи закладів освіти, культури та релігійних громад. А гості свята були дуже задоволені, що воно відбувалось саме так — під засніженою ялинкою. Тому є сподівання, що ця гарна традиція у Здолбунові приживеться.
- Мені дуже сподобалося, що цього року колядки лунали на вулиці. Свято організували на високому рівні. Хіба що варто було б провести захід у вихідний день. Тоді більше людей мало б змогу його відвідати, - поділилася враженнями здолбунівчанка Олена Войцеховська.
Присутні на заході не лише насолоджувались виконанням старовинних колядок, а й мали змогу підкріпитися смачними стравами від кухарів Козацької кухні зі Львова.
Також під час свята збирали кошти на лікування важко хворого сина здолбунівської волонтерки Оксани Куляші. До слова, акція зі збору коштів триває, тож волонтери закликають долучитися до цієї справи усіх небайдужих земляків.
Ірина САМЧУК.
На фото: фрагменти свята.
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на території Здолбунівського району у 2016 році
Торік, в умовах докорінних змін на основних напрямах діяльності, Здолбунівській місцевій прокуратурі вдалося забезпечити виконання покладених на неї функцій.
Упродовж 2016 року на території Здолбунівського району до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 1133 відомості про кримінальні правопорушення.
Правоохоронними органами району завершено досудове розслідування в 656 кримінальних провадженнях, з яких 146 направлено до суду з обвинувальним актом, 2 - з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру, 4 - з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності, 501 закрито. У залишку перебуває 1005 кримінальних проваджень.
Процесуальними керівниками місцевої прокуратури надано 102 письмових вказівки слідчим Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області, скасовано 9 незаконних постанов про закриття кримінальних проваджень.
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Переможці турніру.
Майже два місяці тривав 21-й відкритий зимовий чемпіонат Здолбунівського району з міні-футболу, в якому взяли участь 34 команди. Фінальний матч змагань проходив 15 січня у Здолбунові, і перемогу у ньому здобула команда FC «Germania».
Після закінчення фінальної гри відбулася церемонія нагородження за участю голови Здолбунівської РДА Сергія Кондрачука та голови Здолбунівської районної федерації футболу Сергія Миляна. Команди, які посіли 1-4 місця, отримали кубки, медалі, а також грошові премії.
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1946 рік
Третій післяокупаційний сезон був відносно насиченим футбольними подіями. Всесоюзний комітет в справах фізкультури і спорту розширив третю групу до 119 команд, у тому числі до 36 команд від УРСР. Чемпіон Ровенської області 1945 року, команда «Динамо» (Ровно), виступала у третій групі, де посіла останнє місце.
На рівні області теж запровадили новації. У положенні про розіграш кубка Ровенської області з футболу на 1946 рік було зазначено ще два ігрових види спорту - волейбол і баскетбол. Це засвідчує, що футбол на той час був традиційно пріоритетним видом спорту, і на базі його розвитку «просували» й інші види спорту. Положення 1946 року відрізнялося від попередніх не тільки включенням двох додаткових видів спорту, але й розширенням форми заявки. Крім спортивних даних, у неї вносили інформацію про місце роботи та партійність. Тодішня влада намагалася контролювати спорт цілком, і футбол не був винятком.
Нині ми не маємо даних про всі результати сітки розіграшу кубка області. У періодиці того часу мало матеріалів про хід розіграшу. Але основний підсумковий матеріал нам вдалося відшукати. У газеті «Червоний прапор» № 184 (1133) від 17 вересня 1946 року в статі «Фінальна зустріч на першість» подано звіт про фінал кубка області. Фінальна зустріч між командами «Локомотив» (Ровно) і «Динамо» (Дубно) відбулася в Ровно на стадіоні «Локомотив» 15 вересня 1946 року. Завершилася вона з рахунком 4:2 на користь «Динамо» (Дубно). Голи забили: «Динамо» - Власов, автора не вказано, М. Ісаєв, М. Ісаєв. «Локомотив» (Ровно) - Мілятін, Молчановський. Судив гру Гордій Філіпович (Здолбунов).
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Архівні джерела дають змогу пригадати результати перепису населення на Здолбунівщині
Наприкінці 1990-х років в Україні, мабуть, не було людини, котра б не знала, скільки населення проживає у нашій новоствореній незалежній державі. Адже по телевізору щодня про це сповіщав рекламний ролик. «Нас 52 мільйони», - гордо запевняли у соціальній рекламі. Ми ж пишалися, що попри зміни, які відбулися у країні, нас, українців, так багато. Однак пройшло кілька років, і демографічна ситуація значно погіршилася.
За результатами першого Всеукраїнського перепису населення, який відбувся 5 грудня 2001 року, «нас» залишилося уже 48 млн. 457 тис. осіб.
Під час проведення перепису опитуванню підлягали всі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебували на дату перепису населення на території держави, а також громадяни України, які на встановлену дату перебували за її межами. Населення переписувалося за місцем фактичного проживання, незалежно від наявності прописки та її характеру і права на житлову площу. Записи велися по домогосподарствах. У кожному приміщенні записувалися особи, які станом на 12 годину ночі з 4 на 5 грудня проживали в ньому, включаючи тих, хто проживав там тимчасово.
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Новоріччя щораз дарує не лише нові надії й сподівання, а ще й, як правило, привносить у наше життя чимало змін від законотворців. Адже більшість суттєвих новацій у державі традиційно запроваджується з 1 січня. Є такі й цьогоріч. Вплив деяких нововведень українцям вдалося відчути на собі вже у перші дні 2017-го.
Мінімальна «по-багатому»
Чи не найрезонанснішим став законопроект
№ 5130 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», згідно з яким мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня зросла до 3200 гривень. Цим документом встановлюється новий порядок формування тарифної сітки оплати праці.
Цьогоріч зростуть і посадові оклади вчителів: їх підвищать на два тарифних розряди - тобто, на
50 %. Проанонсовано зростання заробітної плати лікарів - на 30 %. Також у зв’язку зі збільшенням «мінімалки» у 2017-му збільшаться лікарняні та добові виплати. Протягом всього цього року розмір мінімальної заробітної плати вже не змінюватиметься в залежності від перегляду прожиткового мінімуму.
Мета збільшення зарплатні, звісно, блага - подолати бідність серед населення. Але експерти, які аналізують можливі наслідки такого кроку уряду, окрім очевидних плюсів, бачать у ньому й чимало мінусів. Зокрема підвищення «мінімалки» може призвести до звільнення частини некваліфікованих працівників. До того ж, треба усвідомити, що в оркестрі української економіки важливу партію грає тіньовий сектор. Як поводитиметься останній, наразі передбачити складно. Може трапитися й так, що окремих працівників переведуть на часткову зайнятість, ще частині збільшать тривалість перебування у неоплачуваних відпустках. Але найвідчутнішим для бюджету кроком буде масове вивільнення працівників та переведення їх «у тінь». У такому разі не лише втратить бюджет, а й збільшиться кількість безробітних і, відповідно, видатки Державної служби зайнятості.
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Вкотре волонтери ГО «Здолбунівська сотня самооборони» (на фото) несуть благу вість жителям району про народження Христа патріотичною колядкою. Цьогоріч самооборонівці збирають кошти на лікування волонтера, бійця-добровольця БТрО «Горинь» Андрія Смердова. Чоловік потребує термінової операції із заміни зруйнованого тазостегнового суглоба.
Волонтери вже встигли відвідати чимало домівок у Здолбунові та Здовбиці. Планують вони навідатися й до Мізоча. І теж з незвичною колядкою. Слова її «народилися» три роки тому, коли сотник громадської організації Юрій Пшеничний змінив текст відомої різдвяної пісні «Нова радість стала», пов’язавши його з буремними подіями останього часу в Криму та на Сході України.
Вл. інф.
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У цьому переконані педагоги та учні Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6, які є волонтерами районної організації Товариства Червоного Хреста України. Тож наприкінці минулого року, у передсвяткову й передканікулярну пору, учнівська рада навчального закладу зініціювала проведення у школі благодійної акції «Подарунок на Різдво» зі збору іграшок та дитячих книжок для малечі з найменш соціально захищених родин Здолбунівщини.
Ініціативу підтримали. Акція відбулась під керівництвом координаторів - працівників кабінету виховної роботи школи Надії Василівни Середюк та Людмили Андріївни Присяжнюк. Найактивніше до доброчинної справи долучилися учні 1-3 та 5-6 класів. У ході акції вдалося зібрати вісімдесят іграшок та десять дитячих книг. На сьогодні усі їх передано у Здолбунівську районну організацію Товариства Червоного Хреста України, а невдовзі ці подарунки отримають адресати.
- Надзвичайно приємно, що представники юного покоління вміють проявляти дієве милосердя, зростають небайдужими і чуйними людьми. Учні Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 та їхні наставники і батьки вже неодноразово були учасниками різноманітних червонохресних акцій, забезпечуючи надання допомоги тим, хто її найбільше потребує, - зазначає голова Здолбунівської РО ТЧХУ Марія Михайлівна Бєлікова. - Сподіваюся, що наша плідна співпраця триватиме й надалі.
Ольга ЯКУБЧИК.
На фото: учасники акції «Подарунок на Різдво».