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Десять тисяч цивільних і військових українців загинули за три роки військової агресії Російської Федерації. Таку цифру днями озвучив президент Петро Порошенко. Десять тисяч… Ні, ми усі, звісно, розуміємо, що насправді загиблих значно більше. Ще суттєвішою є кількість тих, чиї розмірені життя ця війна зруйнувала. А людей, яких події на Сході змусили усвідомити, що їхній світ ніколи вже не буде таким, як раніше, взагалі мільйони.
Але коли чуєш про цих десять тисяч, уявляєш майже половину Здолбунова. Чи дві Здовбиці. Або шість Глинськів.
Ще можна уявити інше. Що левова частка цих десяти тисяч - чоловіки й жінки, котрих не лише безмежно жаль просто по-людськи, а й тому, що їхнє усвідомлене ставлення до своєї країни вже не стане тими каменями, які так потрібні для фундаменту нашої держави у її, сподіваємося, світлому майбутньому. Тож втрата в ось уже майже трирічній антитерористичній операції ТАКОЇ кількості наших людей точно має спонукати до заміни понять. Бо й досі цю війну війною називають не всі.
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У Глинському будинку культури 15 січня відбувся традиційний фестиваль різдвяно-новорічних віншувань та піснеспівів «Різдвяна зірка». Учасників заходу і шанувальників народного мистецтва, які зібрались на свято, привітав сільський голова Глинська П. Л. Ольховець.
Розпочав фест веселий гурт «Швагрів МиРоВих». Також зі сцени лунали дзвінкі колядки й щедрівки у виконанні народного аматорського колективу «Калинонька», дитячого вокального ансамблю «Веселі дзвіночки» та вокального ансамблю «Віночок» (керівник В. Третяк).
Величним піснеспівом та неповторністю виконання вразив глядачів виступ хору глинського Свято-Успенського храму. Урізноманітнили програму й виступи хору Церкви Християн Віри Євангельської с. Глинськ та хору Церкви Християн Віри Євангельської Баптисти «Відродження».
Усі творчі колективи співом прославляли народженого Спасителя, утверджуючи непереможну силу добра, дарували глядачам неповторну різдвяну радість, хороший настрій.
Захід засвідчив щире прагнення дорослих і дітей берегти та утверджувати українські традиції.
Усіх учасників фестивалю було нагороджено грамотами.
Оксана ДАЦЮК,
зав. ПШБ с. Глинськ.
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Якраз на Маланки, 13 січня, здолбунівчани та гості міста мали змогу пройнятися атмосферою української традиційної Коляди. Поблизу головної здолбунівської ялинки, що на площі Героїв Майдану, відбулося різдвяно-новорічне свято «Радуйся, земле, Коляда іде».
Дванадцять аматорських колективів Здолбунівщини потішили глядачів різдвяними піснеспівами. А гостей, попри морозець та густий сніг, на дійство прийшло чимало. Відвідали захід і представники районної влади - голова райдержадміністрації Сергій Кондрачук та заступник голови районної ради Олександр Бухало. Долучився до участі в святі й депутат Рівненської обласної ради Владислав Сухляк, який вручив солодкі подарунки найменшим учасникам Коляди. Також усі колективи відзначили грамотами відділу культури і туризму Здолбунівської РДА за участь у святі та популяризацію українських традицій.
Уже понад десять років завдяки проведенню таких заходів на Здолбунівщині долучають глядачів до давніх традицій українців. Нині ж колядували не так, як зазвичай, адже свято відбувалося на відкритому майданчику, а не в приміщенні. Як розповіла начальник відділу культури і туризму Здолбунівської РДА Елеонора Стеценко, це був своєрідний експеримент.
- Щоразу намагаємося привнести щось нове у відзначення традиційних свят. Вже давно мріяли організувати різдвяне дійство на кшталт обласного фестивалю пісенно-музичного мистецтва «Різдвяні піснеспіви», який щороку проходить у Рівному. Тому завчасно попередили аматорські колективи про особливий формат свята, - зазначила вона.
На запрошення відділу культури РДА взяти участь у програмі такого формату відгукнулися колективи закладів освіти, культури та релігійних громад. А гості свята були дуже задоволені, що воно відбувалось саме так — під засніженою ялинкою. Тому є сподівання, що ця гарна традиція у Здолбунові приживеться.
- Мені дуже сподобалося, що цього року колядки лунали на вулиці. Свято організували на високому рівні. Хіба що варто було б провести захід у вихідний день. Тоді більше людей мало б змогу його відвідати, - поділилася враженнями здолбунівчанка Олена Войцеховська.
Присутні на заході не лише насолоджувались виконанням старовинних колядок, а й мали змогу підкріпитися смачними стравами від кухарів Козацької кухні зі Львова.
Також під час свята збирали кошти на лікування важко хворого сина здолбунівської волонтерки Оксани Куляші. До слова, акція зі збору коштів триває, тож волонтери закликають долучитися до цієї справи усіх небайдужих земляків.
Ірина САМЧУК.
На фото: фрагменти свята.
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на території Здолбунівського району у 2016 році
Торік, в умовах докорінних змін на основних напрямах діяльності, Здолбунівській місцевій прокуратурі вдалося забезпечити виконання покладених на неї функцій.
Упродовж 2016 року на території Здолбунівського району до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 1133 відомості про кримінальні правопорушення.
Правоохоронними органами району завершено досудове розслідування в 656 кримінальних провадженнях, з яких 146 направлено до суду з обвинувальним актом, 2 - з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру, 4 - з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності, 501 закрито. У залишку перебуває 1005 кримінальних проваджень.
Процесуальними керівниками місцевої прокуратури надано 102 письмових вказівки слідчим Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області, скасовано 9 незаконних постанов про закриття кримінальних проваджень.
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Переможці турніру.
Майже два місяці тривав 21-й відкритий зимовий чемпіонат Здолбунівського району з міні-футболу, в якому взяли участь 34 команди. Фінальний матч змагань проходив 15 січня у Здолбунові, і перемогу у ньому здобула команда FC «Germania».
Після закінчення фінальної гри відбулася церемонія нагородження за участю голови Здолбунівської РДА Сергія Кондрачука та голови Здолбунівської районної федерації футболу Сергія Миляна. Команди, які посіли 1-4 місця, отримали кубки, медалі, а також грошові премії.
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1946 рік
Третій післяокупаційний сезон був відносно насиченим футбольними подіями. Всесоюзний комітет в справах фізкультури і спорту розширив третю групу до 119 команд, у тому числі до 36 команд від УРСР. Чемпіон Ровенської області 1945 року, команда «Динамо» (Ровно), виступала у третій групі, де посіла останнє місце.
На рівні області теж запровадили новації. У положенні про розіграш кубка Ровенської області з футболу на 1946 рік було зазначено ще два ігрових види спорту - волейбол і баскетбол. Це засвідчує, що футбол на той час був традиційно пріоритетним видом спорту, і на базі його розвитку «просували» й інші види спорту. Положення 1946 року відрізнялося від попередніх не тільки включенням двох додаткових видів спорту, але й розширенням форми заявки. Крім спортивних даних, у неї вносили інформацію про місце роботи та партійність. Тодішня влада намагалася контролювати спорт цілком, і футбол не був винятком.
Нині ми не маємо даних про всі результати сітки розіграшу кубка області. У періодиці того часу мало матеріалів про хід розіграшу. Але основний підсумковий матеріал нам вдалося відшукати. У газеті «Червоний прапор» № 184 (1133) від 17 вересня 1946 року в статі «Фінальна зустріч на першість» подано звіт про фінал кубка області. Фінальна зустріч між командами «Локомотив» (Ровно) і «Динамо» (Дубно) відбулася в Ровно на стадіоні «Локомотив» 15 вересня 1946 року. Завершилася вона з рахунком 4:2 на користь «Динамо» (Дубно). Голи забили: «Динамо» - Власов, автора не вказано, М. Ісаєв, М. Ісаєв. «Локомотив» (Ровно) - Мілятін, Молчановський. Судив гру Гордій Філіпович (Здолбунов).
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Архівні джерела дають змогу пригадати результати перепису населення на Здолбунівщині
Наприкінці 1990-х років в Україні, мабуть, не було людини, котра б не знала, скільки населення проживає у нашій новоствореній незалежній державі. Адже по телевізору щодня про це сповіщав рекламний ролик. «Нас 52 мільйони», - гордо запевняли у соціальній рекламі. Ми ж пишалися, що попри зміни, які відбулися у країні, нас, українців, так багато. Однак пройшло кілька років, і демографічна ситуація значно погіршилася.
За результатами першого Всеукраїнського перепису населення, який відбувся 5 грудня 2001 року, «нас» залишилося уже 48 млн. 457 тис. осіб.
Під час проведення перепису опитуванню підлягали всі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебували на дату перепису населення на території держави, а також громадяни України, які на встановлену дату перебували за її межами. Населення переписувалося за місцем фактичного проживання, незалежно від наявності прописки та її характеру і права на житлову площу. Записи велися по домогосподарствах. У кожному приміщенні записувалися особи, які станом на 12 годину ночі з 4 на 5 грудня проживали в ньому, включаючи тих, хто проживав там тимчасово.
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Новоріччя щораз дарує не лише нові надії й сподівання, а ще й, як правило, привносить у наше життя чимало змін від законотворців. Адже більшість суттєвих новацій у державі традиційно запроваджується з 1 січня. Є такі й цьогоріч. Вплив деяких нововведень українцям вдалося відчути на собі вже у перші дні 2017-го.
Мінімальна «по-багатому»
Чи не найрезонанснішим став законопроект
№ 5130 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», згідно з яким мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня зросла до 3200 гривень. Цим документом встановлюється новий порядок формування тарифної сітки оплати праці.
Цьогоріч зростуть і посадові оклади вчителів: їх підвищать на два тарифних розряди - тобто, на
50 %. Проанонсовано зростання заробітної плати лікарів - на 30 %. Також у зв’язку зі збільшенням «мінімалки» у 2017-му збільшаться лікарняні та добові виплати. Протягом всього цього року розмір мінімальної заробітної плати вже не змінюватиметься в залежності від перегляду прожиткового мінімуму.
Мета збільшення зарплатні, звісно, блага - подолати бідність серед населення. Але експерти, які аналізують можливі наслідки такого кроку уряду, окрім очевидних плюсів, бачать у ньому й чимало мінусів. Зокрема підвищення «мінімалки» може призвести до звільнення частини некваліфікованих працівників. До того ж, треба усвідомити, що в оркестрі української економіки важливу партію грає тіньовий сектор. Як поводитиметься останній, наразі передбачити складно. Може трапитися й так, що окремих працівників переведуть на часткову зайнятість, ще частині збільшать тривалість перебування у неоплачуваних відпустках. Але найвідчутнішим для бюджету кроком буде масове вивільнення працівників та переведення їх «у тінь». У такому разі не лише втратить бюджет, а й збільшиться кількість безробітних і, відповідно, видатки Державної служби зайнятості.
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Вкотре волонтери ГО «Здолбунівська сотня самооборони» (на фото) несуть благу вість жителям району про народження Христа патріотичною колядкою. Цьогоріч самооборонівці збирають кошти на лікування волонтера, бійця-добровольця БТрО «Горинь» Андрія Смердова. Чоловік потребує термінової операції із заміни зруйнованого тазостегнового суглоба.
Волонтери вже встигли відвідати чимало домівок у Здолбунові та Здовбиці. Планують вони навідатися й до Мізоча. І теж з незвичною колядкою. Слова її «народилися» три роки тому, коли сотник громадської організації Юрій Пшеничний змінив текст відомої різдвяної пісні «Нова радість стала», пов’язавши його з буремними подіями останього часу в Криму та на Сході України.
Вл. інф.
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У цьому переконані педагоги та учні Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6, які є волонтерами районної організації Товариства Червоного Хреста України. Тож наприкінці минулого року, у передсвяткову й передканікулярну пору, учнівська рада навчального закладу зініціювала проведення у школі благодійної акції «Подарунок на Різдво» зі збору іграшок та дитячих книжок для малечі з найменш соціально захищених родин Здолбунівщини.
Ініціативу підтримали. Акція відбулась під керівництвом координаторів - працівників кабінету виховної роботи школи Надії Василівни Середюк та Людмили Андріївни Присяжнюк. Найактивніше до доброчинної справи долучилися учні 1-3 та 5-6 класів. У ході акції вдалося зібрати вісімдесят іграшок та десять дитячих книг. На сьогодні усі їх передано у Здолбунівську районну організацію Товариства Червоного Хреста України, а невдовзі ці подарунки отримають адресати.
- Надзвичайно приємно, що представники юного покоління вміють проявляти дієве милосердя, зростають небайдужими і чуйними людьми. Учні Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 та їхні наставники і батьки вже неодноразово були учасниками різноманітних червонохресних акцій, забезпечуючи надання допомоги тим, хто її найбільше потребує, - зазначає голова Здолбунівської РО ТЧХУ Марія Михайлівна Бєлікова. - Сподіваюся, що наша плідна співпраця триватиме й надалі.
Ольга ЯКУБЧИК.
На фото: учасники акції «Подарунок на Різдво».
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Шаховий сезон у Здолбунові традиційно відкрився різдвяним рапід-турніром пам’яті нашого земляка Гната Микитюка. Змагання ці відбулися вже 19-й раз. Для участі в них 8-9 січня прибув 21 учасник зі Здолбунова, Острога і Рівного. Боролися вони за перехідний кубок та медалі у 9 турах за швейцарською системою (контроль часу - 30 хвилин до кінця партії). На жаль, не змогли взяти участі у змаганнях вихованці Здолбунівської гімназії. Через 20-градусний мороз батьки просто не відпустили дітей з домівок.
Пожвавила інтерес до турніру участь у ньому дев’ятиразового чемпіона Рівненщини, міжнародного майстра спорту з шахів Ігоря Лабенського. Останнім часом Ігор Володимирович не надто часто сідає за шахівницю, бо займає відповідальну посаду генерального директора одного з підприємств Рівного, часу на шахи залишається обмаль. А цього разу, коли з’явилася можливість, виявив бажання потренуватись перед чемпіонатом області. Решта учасників для цього шахіста, як спаринг-партнери у боксі, а це, мабуть, завадило сконцентруватися і грати у повну силу.
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В останні дні року кожен, подумки чи й вголос, підсумовує те, чого вдалося досягти, оцінюючи, наскільки плідним та вдалим був рік. А згодом – будує плани на рік прийдешній. Так вже влаштоване наше життя – бій годинника уночі 31 грудня розділяє його на певні етапи. Якщо ж йдеться про цілий район, то ці етапи справді є знаковими. Адже рік, що завершується, завжди хочеться оцінити з точки зору здобутків та промахів. І взяти «на замітку» те, над чим варто було б попрацювати згодом. Саме про це ми поспілкувалися з головою Здолбунівської РДА Сергієм Кондрачуком.
Вересень 2016 р. Відзначення Дня Здолбунова.
Без поборів та з новим керівником
- Пане Сергію, 2016-й добігає кінця. Як вважаєте, яким він був для Здолбунівщини?
- Складним, як і для всієї країни. Багато людей розчаровані, бо очікували більшого. Чимало земляків продовжує ледве зводити кінці з кінцями. Разом з тим, не можна не помічати того позитивного, що впродовж року відбулося і в країні, і в районі.
У Новомильську триває будівництво дитячого садка.
- Вочевидь, потрібно детальніше «пройтися» кожною галуззю.
- Тоді розпочнімо з освіти. Цьогоріч вдалося реалізувати дві ключових районних програми, яких у попередні роки не було: «Обдарований учень» та Програму інтернетизації ЗНЗ району. Завдяки втіленню першої, на яку з районного бюджету було спрямовано майже 400 тис. грн., вдалося відзначити грошовими преміями (у розмірі до 5 тис. грн.) переможців олімпіад та змагань, тобто найталановитіших дітей нашого краю. Друга програма, на втілення якої було виділено близько 100 тис. грн., дала змогу під’єднати до мережі Інтернет майже всі навчальні заклади району. Понад те, з районного бюджету спрямовували кошти на ремонт наявної комп’ютерної техніки. А днями ми отримали за однією з державних програм 32 нових комп’ютери.
Як і раніше, особливу увагу приділяли втіленню заходів з енергозбереження. Протягом року лише в освітніх закладах вдалося замінити на металопластикові близько тисячі вікон. Використовуючи різні джерела фінансування, ми замінювали газові котельні на твердопаливні, проводили реконструкцію теплотрас, встановлювали прилади обліку та регулювання теплової енергії, проводили утеплення фасадів, заміну дахів. За кошти районного бюджету проведено поточний ремонт в частині приміщення міського ДНЗ «Усмішка», де незабаром буде відкрито нову групу. У трьох школах Здолбунова здійснено поточні ремонти спортзалів. Щоправда, у ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 роботи ще не завершені через безвідповідальність підрядника. Вдалося й розпочати «з нуля» довгоочікуване будівництво ДНЗ в с. Новомильськ. Отже, капітальні та поточні видатки в освіті у році, що минає, вимірюються мільйонами. І те, куди вкладено ці кошти, видно.
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Про незаконну вирубку лісів, передноворічну торгівлю ялинками і соснами та діяльність нелегальних пилорам йшлося під час засідання робочої групи щодо здійснення контролю за використанням та охороною місцевих лісових ресурсів, яке відбулося минулого тижня у приміщенні Здолбунівської РДА.
На захід запросили представників місцевих лісових господарств, поліції, податкової, МНС, голів сільських рад району, на території яких є ліси. Запрошували й представників громадськості, проте їх на захід прийшло небагато. Хоч саме від громадян надходить найбільше звернень щодо масового вирубування лісів.
Утім, присутні цю тему таки порушили. Зокрема здовбицький сільський голова Світлана Година цікавилася від імені жителів села про долю вирубаної лісопосадки на території сільської ради. Однак представники ТОВ «Мізоцький лісовик» роз’яснили, що такі посадки лісом не є. Колись на тому місці росли дуби та ясени, але згодом на ділянках насіялися осики, берези й граби. Саме тому, згідно з планами користування, посадки вирубують. Хоч свого часу на місці вирубаних дерев засаджували дуби. Проте нині лісогосподарство ніяких робіт на цій території проводити не може, оскільки ДП «СЛАП «Здолбунівський держспецлісгосп», яке займалося там вирубкою дерев, перебуває у стані реорганізації.
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На фото: Яна Униченко та Арсен з подарунком.
Десятирічний здолбунівчанин Арсен дуже давно мріяв про велосипед – хлопчикові хотілося сісти на двоколісного красеня та мчати наввипередки з вітром. Однак він не вірив, що це втілиться у життя, адже раніше його мрії ніколи не здійснювалися.
Але волонтерка-художниця з Луганщини Яна Униченко і директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяна Павлова повернули хлопчикові віру у диво. Напередодні різдвяно-новорічних свят, якраз після святкового ранку «Що приніс нам святий Миколай» для дітей вразливих категорій, вони вручили йому омріяний велосипед.
- Дорослі і діти повинні знати, що мрії здійснюються. Головне - у це вірити, - переконана Тетяна Павлова.
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З 1 грудня 2016 року відповідно до Закону України від 25.12.2015 року № 928 «Про державний бюджет України на 2016 рік» у зв’язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1247,00 грн.), Пенсійним фондом проведено перерахунок пенсій, обчислених відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також надбавок і підвищень до пенсій, розміри яких визначають від прожиткового мінімуму. Розмір підвищення кожному пенсіонеру розраховується індивідуально.
з 1 грудня 2016 року відбулося підвищення:
- мінімальних розмірів пенсій;
- мінімальних розмірів пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС, щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- мінімальних розмірів пенсій шахтарям;
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Світлана Гірняк - колись вихованка літературної студії “Зорецвіт”. Ті, хто чув її вірші під час занять, вже тоді переконалися, що ця юнка має неабиякий хист. Вона ж неодноразово виборювала приз глядацьких симпатій на різноманітних конкурсах і фестивалі Поезії. Була студійною лауреаткою премії “Парнас”.
...Тримаю в руках добірку Світланиних віршів. Починаю читати, і якось одразу, з перших рядків, вражає глибина думок та почуттів авторки. Бо вона то замріяна, то іронічна, то до щему зажурена, а то враз “видає” цілий вибух любові! Вирує у віршах неповторне багатство її душі. Душі з великої літери.
Саме жива Душа, велике чудо, створене Богом, відчутна у всіх Світланиних віршах. Спостерігаємо за нею як за головною героїнею всього ліричного дійства. Душа для неї - крила і розрада, все! “Душа - порадниця моя”, - зазначає й сама поетеса. Але Душа ця знає біль страждань й несправедливості.
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Тринадцята сесія Здолбунівської районної ради, яка відбулася 21 грудня, пройшла за цілковитого аншлагу. Громадяни, котрі бажали взяти участь у засіданні, зайняли цього дня в залі навіть «місця для стояння». Адже вкотре очікувалося обговорення наболілого питання – необхідності скорочення ліжко-місць у Здолбунівській ЦРЛ.
Однак спочатку депутати розглянули 29 питань порядку денного. Працювали злагоджено, оскільки більшість з них було попередньо обговорено на засіданнях постійних комісій та на президії райради. Зважаючи на попередній детальний розгляд на комісіях та президії, районні обранці виступили з пропозицією повторно не заслуховувати звіт голови Здолбунівської районної ради Олега Дацюка та підтримали одноголосно проект рішення.
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Біля БКЦ встановлюють головну ялинку міста.
До Нового року залишилися лічені дні. Тому й турботи у всіх уже передсвяткові. Хтось купує подарунки та розмірковує, яку вибрати ялинку – штучну чи живу. Інші ж готують святкові передачі військовим на Схід, щоб бійці в окопах також відчули справжній дух Новоріччя.
Готуються до свята і в Здолбунові. Громадські заклади вже прикрасили новорічними гірлянди, а на площі Героїв Майдану, поряд з будинком культури цементників, працівники КП «Здолбунівське» цього тижня встановили головну ялинку міста. Це дерево росло поблизу Здолбунівської ЗОШ І ст. № 7. Як розповіла завідуюча відділом комунальної служби по благоустрою міста Здолбунівської міської ради Ірина Сирота, саме працівники школи запропонували зрізати ялину, стан якої був аварійним. Тож щоб не піддавати небезпеці малечу, яка щодня ходить повз, ялинку вирішили «прилаштувати» з користю.