Деталі Створено: 26 січня 2017 Перегляди: 30

Якраз на Маланки, 13 січня, здолбунівчани та гості міста мали змогу пройнятися атмосферою української традиційної Коляди. Поблизу головної здолбунівської ялинки, що на площі Героїв Майдану, відбулося різдвяно-новорічне свято «Радуйся, земле, Коляда іде».

Дванадцять аматорських колективів Здолбунівщини потішили глядачів різдвяними піснеспівами. А гостей, попри морозець та густий сніг, на дійство прийшло чимало. Відвідали захід і представники районної влади - голова райдержадміністрації Сергій Кондрачук та заступник голови районної ради Олександр Бухало. Долучився до участі в святі й депутат Рівненської обласної ради Владислав Сухляк, який вручив солодкі подарунки найменшим учасникам Коляди. Також усі колективи відзначили грамотами відділу культури і туризму Здолбунівської РДА за участь у святі та популяризацію українських традицій.



Уже понад десять років завдяки проведенню таких заходів на Здолбунівщині долучають глядачів до давніх традицій українців. Нині ж колядували не так, як зазвичай, адже свято відбувалося на відкритому майданчику, а не в приміщенні. Як розповіла начальник відділу культури і туризму Здолбунівської РДА Елеонора Стеценко, це був своєрідний експеримент.

- Щоразу намагаємося привнести щось нове у відзначення традиційних свят. Вже давно мріяли організувати різдвяне дійство на кшталт обласного фестивалю пісенно-музичного мистецтва «Різдвяні піснеспіви», який щороку проходить у Рівному. Тому завчасно попередили аматорські колективи про особливий формат свята, - зазначила вона.



На запрошення відділу культури РДА взяти участь у програмі такого формату відгукнулися колективи закладів освіти, культури та релігійних громад. А гості свята були дуже задоволені, що воно відбувалось саме так — під засніженою ялинкою. Тому є сподівання, що ця гарна традиція у Здолбунові приживеться.

- Мені дуже сподобалося, що цього року колядки лунали на вулиці. Свято організували на високому рівні. Хіба що варто було б провести захід у вихідний день. Тоді більше людей мало б змогу його відвідати, - поділилася враженнями здолбунівчанка Олена Войцеховська.



Присутні на заході не лише насолоджувались виконанням старовинних колядок, а й мали змогу підкріпитися смачними стравами від кухарів Козацької кухні зі Львова.

Також під час свята збирали кошти на лікування важко хворого сина здолбунівської волонтерки Оксани Куляші. До слова, акція зі збору коштів триває, тож волонтери закликають долучитися до цієї справи усіх небайдужих земляків.

Ірина САМЧУК.

На фото: фрагменти свята.