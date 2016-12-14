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В останні дні року кожен, подумки чи й вголос, підсумовує те, чого вдалося досягти, оцінюючи, наскільки плідним та вдалим був рік. А згодом – будує плани на рік прийдешній. Так вже влаштоване наше життя – бій годинника уночі 31 грудня розділяє його на певні етапи. Якщо ж йдеться про цілий район, то ці етапи справді є знаковими. Адже рік, що завершується, завжди хочеться оцінити з точки зору здобутків та промахів. І взяти «на замітку» те, над чим варто було б попрацювати згодом. Саме про це ми поспілкувалися з головою Здолбунівської РДА Сергієм Кондрачуком.
Вересень 2016 р. Відзначення Дня Здолбунова.
Без поборів та з новим керівником
- Пане Сергію, 2016-й добігає кінця. Як вважаєте, яким він був для Здолбунівщини?
- Складним, як і для всієї країни. Багато людей розчаровані, бо очікували більшого. Чимало земляків продовжує ледве зводити кінці з кінцями. Разом з тим, не можна не помічати того позитивного, що впродовж року відбулося і в країні, і в районі.
У Новомильську триває будівництво дитячого садка.
- Вочевидь, потрібно детальніше «пройтися» кожною галуззю.
- Тоді розпочнімо з освіти. Цьогоріч вдалося реалізувати дві ключових районних програми, яких у попередні роки не було: «Обдарований учень» та Програму інтернетизації ЗНЗ району. Завдяки втіленню першої, на яку з районного бюджету було спрямовано майже 400 тис. грн., вдалося відзначити грошовими преміями (у розмірі до 5 тис. грн.) переможців олімпіад та змагань, тобто найталановитіших дітей нашого краю. Друга програма, на втілення якої було виділено близько 100 тис. грн., дала змогу під’єднати до мережі Інтернет майже всі навчальні заклади району. Понад те, з районного бюджету спрямовували кошти на ремонт наявної комп’ютерної техніки. А днями ми отримали за однією з державних програм 32 нових комп’ютери.
Як і раніше, особливу увагу приділяли втіленню заходів з енергозбереження. Протягом року лише в освітніх закладах вдалося замінити на металопластикові близько тисячі вікон. Використовуючи різні джерела фінансування, ми замінювали газові котельні на твердопаливні, проводили реконструкцію теплотрас, встановлювали прилади обліку та регулювання теплової енергії, проводили утеплення фасадів, заміну дахів. За кошти районного бюджету проведено поточний ремонт в частині приміщення міського ДНЗ «Усмішка», де незабаром буде відкрито нову групу. У трьох школах Здолбунова здійснено поточні ремонти спортзалів. Щоправда, у ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 роботи ще не завершені через безвідповідальність підрядника. Вдалося й розпочати «з нуля» довгоочікуване будівництво ДНЗ в с. Новомильськ. Отже, капітальні та поточні видатки в освіті у році, що минає, вимірюються мільйонами. І те, куди вкладено ці кошти, видно.
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Про незаконну вирубку лісів, передноворічну торгівлю ялинками і соснами та діяльність нелегальних пилорам йшлося під час засідання робочої групи щодо здійснення контролю за використанням та охороною місцевих лісових ресурсів, яке відбулося минулого тижня у приміщенні Здолбунівської РДА.
На захід запросили представників місцевих лісових господарств, поліції, податкової, МНС, голів сільських рад району, на території яких є ліси. Запрошували й представників громадськості, проте їх на захід прийшло небагато. Хоч саме від громадян надходить найбільше звернень щодо масового вирубування лісів.
Утім, присутні цю тему таки порушили. Зокрема здовбицький сільський голова Світлана Година цікавилася від імені жителів села про долю вирубаної лісопосадки на території сільської ради. Однак представники ТОВ «Мізоцький лісовик» роз’яснили, що такі посадки лісом не є. Колись на тому місці росли дуби та ясени, але згодом на ділянках насіялися осики, берези й граби. Саме тому, згідно з планами користування, посадки вирубують. Хоч свого часу на місці вирубаних дерев засаджували дуби. Проте нині лісогосподарство ніяких робіт на цій території проводити не може, оскільки ДП «СЛАП «Здолбунівський держспецлісгосп», яке займалося там вирубкою дерев, перебуває у стані реорганізації.
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На фото: Яна Униченко та Арсен з подарунком.
Десятирічний здолбунівчанин Арсен дуже давно мріяв про велосипед – хлопчикові хотілося сісти на двоколісного красеня та мчати наввипередки з вітром. Однак він не вірив, що це втілиться у життя, адже раніше його мрії ніколи не здійснювалися.
Але волонтерка-художниця з Луганщини Яна Униченко і директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяна Павлова повернули хлопчикові віру у диво. Напередодні різдвяно-новорічних свят, якраз після святкового ранку «Що приніс нам святий Миколай» для дітей вразливих категорій, вони вручили йому омріяний велосипед.
- Дорослі і діти повинні знати, що мрії здійснюються. Головне - у це вірити, - переконана Тетяна Павлова.
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З 1 грудня 2016 року відповідно до Закону України від 25.12.2015 року № 928 «Про державний бюджет України на 2016 рік» у зв’язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1247,00 грн.), Пенсійним фондом проведено перерахунок пенсій, обчислених відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також надбавок і підвищень до пенсій, розміри яких визначають від прожиткового мінімуму. Розмір підвищення кожному пенсіонеру розраховується індивідуально.
з 1 грудня 2016 року відбулося підвищення:
- мінімальних розмірів пенсій;
- мінімальних розмірів пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС, щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- мінімальних розмірів пенсій шахтарям;
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Світлана Гірняк - колись вихованка літературної студії “Зорецвіт”. Ті, хто чув її вірші під час занять, вже тоді переконалися, що ця юнка має неабиякий хист. Вона ж неодноразово виборювала приз глядацьких симпатій на різноманітних конкурсах і фестивалі Поезії. Була студійною лауреаткою премії “Парнас”.
...Тримаю в руках добірку Світланиних віршів. Починаю читати, і якось одразу, з перших рядків, вражає глибина думок та почуттів авторки. Бо вона то замріяна, то іронічна, то до щему зажурена, а то враз “видає” цілий вибух любові! Вирує у віршах неповторне багатство її душі. Душі з великої літери.
Саме жива Душа, велике чудо, створене Богом, відчутна у всіх Світланиних віршах. Спостерігаємо за нею як за головною героїнею всього ліричного дійства. Душа для неї - крила і розрада, все! “Душа - порадниця моя”, - зазначає й сама поетеса. Але Душа ця знає біль страждань й несправедливості.
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Тринадцята сесія Здолбунівської районної ради, яка відбулася 21 грудня, пройшла за цілковитого аншлагу. Громадяни, котрі бажали взяти участь у засіданні, зайняли цього дня в залі навіть «місця для стояння». Адже вкотре очікувалося обговорення наболілого питання – необхідності скорочення ліжко-місць у Здолбунівській ЦРЛ.
Однак спочатку депутати розглянули 29 питань порядку денного. Працювали злагоджено, оскільки більшість з них було попередньо обговорено на засіданнях постійних комісій та на президії райради. Зважаючи на попередній детальний розгляд на комісіях та президії, районні обранці виступили з пропозицією повторно не заслуховувати звіт голови Здолбунівської районної ради Олега Дацюка та підтримали одноголосно проект рішення.
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Біля БКЦ встановлюють головну ялинку міста.
До Нового року залишилися лічені дні. Тому й турботи у всіх уже передсвяткові. Хтось купує подарунки та розмірковує, яку вибрати ялинку – штучну чи живу. Інші ж готують святкові передачі військовим на Схід, щоб бійці в окопах також відчули справжній дух Новоріччя.
Готуються до свята і в Здолбунові. Громадські заклади вже прикрасили новорічними гірлянди, а на площі Героїв Майдану, поряд з будинком культури цементників, працівники КП «Здолбунівське» цього тижня встановили головну ялинку міста. Це дерево росло поблизу Здолбунівської ЗОШ І ст. № 7. Як розповіла завідуюча відділом комунальної служби по благоустрою міста Здолбунівської міської ради Ірина Сирота, саме працівники школи запропонували зрізати ялину, стан якої був аварійним. Тож щоб не піддавати небезпеці малечу, яка щодня ходить повз, ялинку вирішили «прилаштувати» з користю.
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З початку листопада у підрозділах ДМС приймають заяви на оформлення паспорта громадянина України у формі картки за новими правилами, ухваленими Урядом.
Запровадження паспорта-картки в Україні розпочалося у січні 2016 року. Досі нові паспорти видавали лише особам, які досягли 16-річного віку та оформлюють паспорт вперше. Загалом в Україні видано вже понад 190 тисяч нових паспортів. Головним мотивом запровадження нового документа є безпека суспільства, захист від підроблення та крадіжки особистості (Identitytheft).
З метою уникнення ажіотажу навколо оформлення нових паспортів Урядом ухвалено рішення щодо оформлення паспорта-картки лише у певних випадках. Відповідно до нових правил, паспорт-картку оформлюватимуть як перший паспорт з 14 років, а також особам, які змінили прізвище, втратили паспорт або звертаються для вклеювання фотокартки після досягнення 25-річного та 45-річного віку.
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Після служби у Свято-Успенському храмі м. Здолбунів.
Щороку святий Миколай приходить до всіх слухняних діток. А цьогоріч малюки вразливих категорій сімей мали змогу отримати сюрпризи просто з рук доброго святого, завітавши на дитячі ранки «Що приніс нам святий Миколай», які відбулися у Здолбунівському районному будинку культури 15 грудня.
Вже традиційно такі заходи щороку організовують Здолбунівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з РБК.
Цьогоріч півтори години розваг для вісімдесяти діток промайнули майже непомітно. Малеча із захватом переглядала лялькову виставу «У чарівному світі». Потому маленькі гості залюбки гралися з казковими героями та святим Миколаєм в ігри, танцювали, співали пісень про Чудотворця.
Театралізоване дійство у ДНЗ «Ладоньки».
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Відзнаку отримала волонтерка Марія БРАГА,
яка сплела понад півсотні маскувальних сіток.
Ремонт бойової техніки, збір продуктів, ліків та одягу, регулярні передачі на фронт найнеобхіднішого, щоденне спілкування з воїнами у телефонному режимі… Усе це – звичайні волонтерські будні, які розпочалися ще три роки тому з допомоги Майдану і тривають досі. Волонтери, які усіляко підтримують бійців на Сході, – це друга армія України. Тож вони заслуговують і на повагу, і на відзнаки.
Одинадцятого грудня тринадцятьом волонтерам зі Здолбунівщини Подяки, грошові премії та тематичні монети Нацбанку «Україна починається з тебе» урочисто вручив народний депутат України від нашого округу Олександр Дехтярчук. Ця монета номіналом у 5 гривень присвячена саме волонтерській діяльності в Україні. Вона з’явилася в обігу у жовтні цього року. На аверсі монети зображений тризуб, орнаментований стилізованими серцями, які символізують самопожертву та добродійність. На реверсі – силует українського воїна з блакитно-жовтим серцем, до якого з усіх боків протягнуто долоні з серцями. Монету випущено обмеженим тиражем - 50 тисяч штук.
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У Німеччині до корів ставляться як до соціальних тварин.
Фото з «Facebook» Михайла Корилкевича.
Якість та ціна молочної продукції вітчизняного виробництва, тенденції молочного ринку, державна підтримка аграріїв – ці та інші питання обговорили 8 грудня учасники засідання кластера «Натуральне молоко».
Організатори заходу - ТОВ «Укрмілкінвест» - зібрали працівників аграрного сектора Західного регіону, щоб об’єднатися задля захисту інтересів виробників молока, обмінятися важливою інформацією, досвідом та новими ідеями.
Тим паче, що новин, якими варто поділитися, справді є чимало. Михайло Корилкевич, засновник кластера, нещодавно повернувся з двотижневої навчальної поїздки до Німеччини, де проходив курси підвищення кваліфікації управління стадом та розведення ВРХ на тамтешній фермі. Тож поділився з присутніми враженнями про найцікавіші моменти організації виробництва молока за кордоном. Цікаво, що до корів там ставляться як до соціальних тварин, у яких є почуття та потреби мати комфортні умови життя у стаді та стійлі. Тому й результати отримують відповідні: виробництво молока у Німеччині сягає 10 тисяч літрів на корову в рік.
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Минулої суботи, 10 грудня, в актовій залі Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 відбувся вже традиційний для нашого району щорічний конкурс юних ерудитів-четвертокласників «Найрозумніший». Для участі у ньому цього разу прибуло двадцять сім хлопчиків та дівчаток, які представляли міські, сільські та селищний навчальні заклади, а також чимало вболівальників.
Оцінювало відповіді конкурсантів компетентне журі у складі досвідчених вчителів - Ганни Олександрівни Полюхович і Олени Георгіївни Мартинюк (ЗОШ І ст. № 7), Валентини Борисівни Дубель (ЗОШ І-ІІІ ст. № 3), Любові Володимирівни Устянук (Мізоцький НВК) та Наталії Олександрівни Кокоч (ЗОШ І-ІІІ ст. № 6), яке очолила засновниця конкурсу, методист райметодкабінету Світлана Іванівна Батьковець.
Ще до початку змагань ерудитів присутнім у залі свою творчість представили учні 4-В (класний керівник і ведуча програми Юлія Василівна Мельник) ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 - зіграли сценку «Сім’я». Додав усім гарного настрою, звеселивши майстерним виконанням дотепних гуморесок Павла Глазового, і переможець районного конкурсу «Поліські пересмішники», учень ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 та, до речі, один з тих, хто трохи згодом змагався за звання «Найрозумніший-2016», Андрій Шарафан. Згодом відбувся й призовий конкурс для вболівальників.
Оплесками глядачі дякували юним артистам і так само, дружно аплодуючи, зустрічали конкурсантів. А їм у першому турі потрібно було письмово відповісти на двадцять запитань. Шість юних ерудитів, яким це вдалося найкраще і які, відповідно, набрали найбільше балів, пройшли у другий тур. Були це Андрій Шарафан, Юлія Коломис (Мізоцький НВК), Анастасія Кащук (Новомильська ЗОШ І-ІІ ст.), Олена Савчук (Миротинська ЗОШ І-ІІ ст.), Валерія Межевич (ЗОШ І-ІІІ ст. № 1) та Михайло Нижник (Здолбунівська гімназія).
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Василь та Надія Конончуки.
Найбільше і найцінніше надбання споживчої кооперації - це її люди, звичайні працівники. Саме вони творили славну історію кооперації району і продовжують вписувати в неї нові сторінки. Саме вони, завдяки нелегкій праці та відданості професії, зробили суттєвий внесок у справу підвищення добробуту населення, розвитку та зміцнення економіки краю.
Молодше покоління династії КОНОНЧУКІВ –
син Сашко та його дружина Яна з дітьми.
Особливої поваги заслуговують кооперативні династії. Адже така династія – це скарбниця найцінніших родинних традицій та вмінь, бажання берегти їх та передавати наступним поколінням.
Однією з таких династій є родина Конончуків. Її берегиня Надія Петрівна прийшла працювати в споживчу кооперацію у 1986 році. Не цуралася жодної роботи. Тож хоч і була за освітою бухгалтером, спочатку працювала продавцем Гільчанського споживчого товариства. Згодом її перевели на посаду бухгалтера, де й пропрацювала протягом восьми років. Надія Петрівна – людина мудра і виважена, сумлінний працівник і грамотний спеціаліст. Не раз до неї приїздили бухгалтери не тільки з інших районів, а й з областей, щоб перейняти досвід.
Проминув час, і Надія Петрівна знову працює за прилавком магазину в рідному селі Миротин. Завжди привітна і усміхнена, радо зустрічає кожного покупця. А в магазині є що запропонувати відвідувачам, адже вибір товарів там великий, викладка – зручна, створено справжній домашній затишок.
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Заповітною мрією кожного споживача комунальних послуг є якнайменші суми у щомісячних платіжках. Однак за нинішніх тарифів доводиться сподіватися хіба що на рятівні субсидії та власну ощадливість.
За кордоном енергоощадні методи використовують вже давно й успішно. Ми ж лише намагаємося потроху їх освоювати. Спеціалісти розробили поради для тих, хто прагне скоротити споживання електроенергії, води та газу.
Електроенергія:
замінити лампочки та вимикати електроприлади
1. Вимикайте світло у кімнатах, де нікого немає. Варто клацати вимикачем, навіть якщо збираєтеся вийти звідти на кілька хвилин. Лампочка від цього не зіпсується, а заощадити вдасться суттєво. Якщо не користуєтеся електроприладами, вимикайте їх з розеток. Навіть не ввімкнений електроприлад використовує невелику кількість енергії. Виймайте з розеток зарядні пристрої для мобільних, ноутбуків, планшетів, після того, як гаджети зарядилися. Так можна не лише заощадити, а й вберегти акумулятори від швидкого зношування.
2. Замініть лампочки на енергоощадні. Світлодіодні LED-лампочки, навіть з урахуванням їх вартості, допоможуть зменшити витрати на електроенергію на 30 %. До того ж, термін їх служби значно триваліший.
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Цьогоріч шаховий турнір на Кубок Здолбунова зібрав 18 учасників. Змагання тривали упродовж двох днів, проводились за швейцарською системою у 9 турів, рапід по 30 хвилин.
У перший день змагань одноосібним лідером став Анатолій Кирилюк, який набрав 3,5 очка з 4 можливих. У його активі - перемога над рейтинг-фаворитом Ігорем Кононцем з Костополя. П’ятий тур приніс шахістові нову удачу, адже він переміг ще одного претендента на перемогу - Юрія Кошмака.
Здавалось, що переможця турніру визначено. Однак далі спортивна фортуна від лідера відвернулась, і він почав неочікувано втрачати очки, поступаючись за дошкою суперникам, яких мав би перемагати. Особливо відчутного “удару” Анатолій Кирилюк зазнав у восьмому турі через програш Петрові Борисюку.
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Команда здолбунівських важкоатлетів.
З п’ятого по восьме грудня у Луцьку проходив відкритий чемпіонат ВФСТ «Колос» АПК України з важкої атлетики серед учнів ДЮСШ. У ньому взяли участь команди з шести областей нашої держави, серед яких – і здолбунівчани.
Виступили наші спортсмени вдало. Чемпіоном у ваговій категорії до 41 кг став учень Здолбунівської гімназії Павло Крашановський. Ще одну золоту медаль - у ваговій категорії до 77 кг - здобув Дмитро Шемчук (Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1). Срібним призером у ваговій категорії до 45 кг став Максим Демчишин (Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1), ще один учень цього ж навчального закладу Андрій Ковалець здобув срібло у ваговій категорії 62 кг. Бронзовим призером змагань став Василь Устишенко (Здолбунівська гімназія).
Залікові бали до командної скарбниці принесли Владислав Михальчук (Здолбунівська ЗОШ І ст. № 7), Микола Михальчук (Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 6), Андрій Гаврищак (Здолбунівська гімназія), Денис Постнов (Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3), Максим Олісієвець (ДНЗ «Здолбунівське ВПУЗТ») та Захар Филипчук (Здолбунівська гімназія).
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З-поміж найбільших зимових свят чи не найочікуванішим був день Андрія, 13 грудня, коли, за українським звичаєм, сільська молодь збиралася на так звані «великі» вечорниці, влаштовуючи там усілякі забави.
Свято народної мудрості та української народної пісні «Дай, Андрію, знати, яку долю ждати» відбулося 11 грудня у Мізоцькому будинку культури. Які ж вечорниці без неї – милої, веселої, дорогої нам з дитинства української народної пісні? Тож розпочалося свято з виступу ансамблю «Мізоцькі переливи» (кер. С. Денищук). Запальні українські танці подарували глядачам учасники танцювального колективу «Надія» (кер. Н. Одарчук). Бурхливо аплодували гості свята учневі Мізоцького НВК Василю Федушу, який читав гуморески Павла Глазового. Веселі пісні прозвучали у виконанні учасниць гуртка естрадної пісні І. Панащук, Б. Дорощук (кер. Н. Конюшек) та К. Тимощук (кер. В. Устянчук).
Приємну атмосферу у залі зуміли створити господині вечорниць Н. Поліщук та О. Степанюк. Також глядачі посмакували варениками і чаєм, які надав для проведення андріївських вечорниць генеральний директор ТзОВ «Агроконсалт АВ» А. Волтерс. За традицією, вечорниці завершилися кусанням калити, яку приготувала Г. Шебуня. Тож свято подарувало присутнім неймовірне задоволення.
Тетяна ГЕРАСИМЧУК,
художній керівник Мізоцького БК.
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1942 рік
Сезон 1942 року нині досліджено не повністю. Спортивні новини в цьому році з’являються у виданні «Волинь» лише у липні. Перша згадка про футбол на Рівненщині є в № 55 від 19 липня. У статті «Спортове життя на Волині» йдеться про останні футбольні новини. Зокрема, автор веде розповідь про створення футбольної команди в м. Дубно. Команду було організовано при Окружному Товаристві «Просвіта», очолював її один з кращих футболістів Волині Леонід Молчановський. До її складу входили майже всі колишні футболісти команди «Спартак» (м. Дубно). Інформуючи про поточні події, видання повідомляє, що Спортклуб (Здолбунів) переміг УСК (Рівне) з рахунком 4:1, а згодом програв у Костополі з рахунком 4:1. Інформацію про цю гру знаходимо у газеті «Костопільські вісті», № 28 від 19 липня 1942 року. У розділі «Хроніка Костопільщини» є опис матчу між дружинами «Темпо» (Здолбунів) та УСК при «Просвіті» в Костополі. Матч закінчився з рахунком 4:1(3:0). Повідомляє видання й про те, що на 19 липня Ковельська Окружна «Просвіта» підготувала Окружну Спартакіаду. Тим часом у газеті «Волинь», № 63 від 16 серпня 1942 року, в статті «Спорт у Дубні» йдеться про матч між дружиною господарів «Спортклюб» (Дубно) і командою «Темпо» (Здолбунів). Матч закінчився несподіваною перемогою команди «Темпо» з рахунком 3:2 (1:2). Це була перша поразка дубнівчан після п’яти перемог. На матчі були присутні близько 2000 глядачів.
У часописі «Волинь», № 71 від 13 вересня, у статті «Спорт на Волині» йшлося про таке: «6 вересня у Рівному відбулися футбольні змагання між «Темпом» Здолбунів і німецькою поштовою дружиною – Рівне, що закінчилися вислідом 5:2. Змагання виявили безоглядну вищість здолбунівського «Темпа». (Автентичність тексту збережено).
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Наслідки підтоплення у Гільчанській ЗОШ І-ІІІ ст. ліквідуватиме підрядник
Востаннє у Гільчанській школі довелося побувати на початку листопада. Тоді фасад закладу приємно вразив – будівля з новеньким дахом виглядала по-справжньому сучасною. А от всередині весь лоск псувала неприваблива картина на другому поверсі - облуплені, вражені грибком стіни, розмокла підлога… Затоплені приміщення міг врятувати лише капремонт, і це було помітно неозброєним оком.
Дах у школі почали перекривати ще в серпні. Однак після виконання підрядником основних робіт залишилася низка недоліків. Оскільки під час проведення перекриття у покрівлі лишалися незакритими отвори, під час осінніх дощів до спортивного та актового залів коридору потрапляла вода. Як наслідок, частину приміщень було затоплено, що й призвело до суттєвих руйнувань.
Саме через ситуацію, що склалася, й почали обурюватися вчителі та учні закладу. Тож внаслідок появи листа колективу школи на одному з сайтів на офіційному Інтернет-ресурсі Здолбунівської місцевої прокуратури оприлюднили інформацію, у якій зокрема йшлося про наступне: «Здолбунівською місцевою прокуратурою встановлено, що у Гільчанській ЗОШ І-ІІІ ступенів Здолбунівського району внаслідок неналежного і несвоєчасного виконання підрядником робіт щодо реконструкції покрівлі приміщення навчального закладу підтоплено атмосферними опадами перекриття та стіни частини будівлі, зіпсовано в окремих приміщеннях підлогу». Тому 25 листопада місцевою прокуратурою було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст. 366 КК України - службове підроблення. Як повідомив керівник Здолбунівської місцевої прокуратури Григорій Нижник, наразі триває досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, стан якого перебуває на контролі місцевої прокуратури.
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Квітень 2016 року. Під час відкриття пам’ятного знака ліквідаторам Чорнобильської катастрофи у Здолбунові.
Чотирнадцятого грудня в Україні відзначають День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 2016 рік є особливим для всіх, чиє життя змінила ця страшна трагедія. Адже у квітні минуло 30 років з дня аварії на ЧАЕС, а 14 грудня виповнюється 10 років відтоді, як було започатковано вшанування ліквідаторів Чорнобильської катастрофи саме цього дня. Тож з такої нагоди всім ліквідаторам хочеться побажати мирного неба, здоров’я, підтримки від влади та гідних пенсійних виплат. А про тих, кого нині вже немає з нами, нехай назавжди залишається світла пам’ять…