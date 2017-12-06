Учні зі Здолбунівщини – треті у змаганні з інформатики

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Команда Здолбунівського району посіла третє місце в обласному конкурсі учнівської молоді з інформаційних технологій, який відбувся 16 листопада у Рівному. У конкурсі змагалися понад 30 учасників (учнівська молодь до 18 років) з дев’яти навчальних закладів області.
Основною метою конкурсу було виявити та підтримати обдаровану молодь, стимулювати інтерес дітей до поглибленого вивчення інформаційних технологій, активізувати різноманітні форми позакласної й позашкільної роботи з учнями. Змагання проходили у трьох номінаціях: «Офіс-менеджмент», «Веб-дизайн» і «Програмування». Протягом трьох годин учасники виконували конт­рольне завдання та захищали домашні роботи.


У підсумку в командному заліку учні зі Здолбунівщини зайняли третє місце. До складу команди з нашого району входили Андрій Александ­рук, учень 9 класу Глинської ЗОШ І-ІІІ ст. (вчитель В. В. Александрук), Максим Лукашенко, учень 9 класу та Валерій Павлюк, учень 11 класу Здолбунівської гімназії (вчитель
Ю. І. Михалко).
За інформацією
на сайті Здолбунівської РДА.

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