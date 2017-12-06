Чи законні благодійні внески у школах

Чи не у кожній школі до батьків учнів звертаються по грошову допомогу для закладу. Але наскільки це законно, чи може школа фінансуватися за рахунок батьків? На ці запитання в межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!» відповів міністр юстиції Павло ПЕТРЕНКО.

- Чи мають право у школах брати кош­ти за навчання?

- Стаття 53 Конституції України, статті 3 та 4 Закону України «Про освіту» гарантують право громадян на доступність освіти, право на безоплатну освіту. Держава гарантує усім громадянам України та іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, право на безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх стандартів. Так само держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у т. ч. електронними) й посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти і педпрацівників.



- Хто повинен утримувати школу в належному стані?

- Утримання й розвиток матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти фінансуються коштом їх засновників.

- Чи може школа фінансуватися за рахунок батьківських коштів?

- Статтею 79 Закону України «Про освіту» визначено, що джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності можуть бути державний і місцевий бюджети, плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів, плата за науково-дослідні роботи (послуги) та ін. роботи, виконані на замовлення підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб.

Крім того, заклади освіти можуть отримувати фінансування за рахунок доходів від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд чи обладнання. Так само школи можуть отримувати гранти вітчизняних і міжнародних організацій, дивіденди від цінних паперів, відсотки від депозитів і розміщення коштів спеціального фонду на поточних рахунках банків державного сектора. Ще видами фінансування діяльності закладів освіти законом встановлено доб­ровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб; інші джерела, не заборонені законодавством. Тобто, батьки мають право робити добровільні внес­ки на потреби закладів загальної середньої освіти. При цьому заклади освіти, які отримують публічні кошти, та їх заснов­ники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження й використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

- Чи можуть батьки учнів контролювати ці витрати?

- Законом передбачена можливість здійснення громадського контролю у сфері освіти суб’єктами громадського нагляду, зокрема об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

- Що робити, коли сплатити кошти вимагають?

- Добровільні внески не можуть бути примусовими і вимірюватися фіксованими сумами. Вимагання коштів адміністрацією закладу загальної середньої освіти, педагогічними працівниками є незаконним та тягне кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства. Якщо ви стали жертвою вимагання коштів - потрібно звернутися із заявою до місцевого відділку поліції.

- Де можна отримати детальнішу консультацію?

- Наприклад, у регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Він діє за адресою:

м. Рівне, вул. Кавказька, 7, контактний телефон/факс - (0362) 46-01-09. Зателефонувавши на Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги - 0(800)213-103. Або ж у Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області, що за адресою:

м. Рівне, вул. Замкова, 29; тел./факс: (0362) 63-40-46; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.