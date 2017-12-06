Мотиваційне управління як складова ефективного менеджменту сучасного закладу освіти

Л. В. КЛИМКО (зліва) та Ж. М. РУДИК.

Є люди, які все своє життя перебувають у творчому пошуку, прагнуть зробити якомога більше. Нинішня освіта в Україні має стільки проблем, що вирішити їх можуть тільки небайдужі особистості, здатні креативно мислити і діяти в нових соціально-економічних умовах.

Якість модернізаційних змін в освіті, підвищення ефективності навчання, виховання й розвитку учнів, зростання професійної майстерності вчителя і творчого потенціалу педколективу залежать насамперед від рівня компетентності, творчої активності керівників навчальних закладів. А тому особливого значення зараз набуває науково-методичне забезпечення становлення і професійного розвитку особистості керівника закладу освіти.



Досвід останніх років дає змогу говорити про високу ефективність упровадження активних форм навчання керівних кадрів: семінарів, круг­лих столів, тренінгових занять, майстер-класів тощо.

В умовах неперервної, впродовж усього життя, освіти керівник навчального закладу вдосконалює власну управлінську культуру та підвищує рівень професійної компетентності в ме­жах обійманої посади. Причому різними способами, методами та формами навчальної діяльності: на курсах підвищення кваліфікації, відвідуванням проблемних науково-теоретичних та пра­к­тичних семінарів, самоосвітою, опрацюванням наукової літератури, усвідомленням та переосмисленням власного досвіду, вивченням і використанням передового досвіду відомих педагогів, менеджерів освіти.



Так, 22 листопада 2017 року на базі закладів загальної середньої освіти нашого району Здолбунівським районним методичним кабінетом спільно з працівниками Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, а саме кабінету управління навчальними закладами, було проведено заняття обласної школи управлінської майстерності з проблеми «Формування професійної мотивації менеджера освіти в умовах децентралізації влади» за темою «Мотиваційне управління як складник ефективного менеджменту сучасного закладу освіти».

Керівник обласної школи, методист кабінету управління навчальними закладами Рівненського ОІППО Лариса Василівна Климко наголосила на актуальності означеної теми, окреслила мету і завдання заходу, розкрила сутність однієї з важливих функцій управління - мотивації. Зокрема, схарактеризувала мотиваційне управління як складову ефективного менеджменту сучасного закладу освіти.

На засіданні було виокремлено актуальні аспекти науково-методичного супроводу професійного вдосконалення у системі мотиваційного управління в закладах загальної середньої освіти району.

Колективи закладів загальної середньої освіти презентували кращі практики

своєї діяльності. Зокрема директор Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Жанна Миколаївна Рудик ознайомила з освітнім середовищем цього закладу й акцентувала увагу на втіленні у ньому проекту «Демократична школа». Цікавим та повчальним був майстер-клас для слухачів обласної школи з проблеми «Мотивація. Натхнення. Творчий процес. Як надихнути себе і свою команду» (вчитель Оксана Григорівна Баклаєва).

Директор Дерманської ЗОШ І-ІІІ ступенів Оксана Андріївна Шепельчук презентувала мотиваційний менеджмент з погляду керівника закладу освіти. Професійно орієнтованим був психологічний практикум з елементами тренінгу «Формування мотиваційної сфери інноваційного менеджменту керівника закладу освіти» (практичний психолог Галина Володимирівна Пилипчук).

У роботі обласної школи управлінської майстерності взяв участь начальник відділу освіти Здолбунівської районної державної адміністрації Ігор Васильович Антонюк.

Заняття школи управлінської майстерності завершилося конкретизацією стосовно регіону рекомендацій і визначенням пріоритетних завдань установ та закладів освіти з означеного питання.

Наталія ГЛУЩУК,

завідувач

Здолбунівського районного методичного кабінету.