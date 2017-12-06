Благодійний футбольний матч виграла збірна поліцейських

Ігровий момент.

Кубок з благодійного футболу між збірними командами поліції Рівненщини та бійців АТО розіграли у Здолбунові на стадіоні «Локомотив» минулої неділі, 26 листопада. Матч провели задля збору коштів на систему відеоспостереження для медиків одного з добровольчих батальйонів.

Майбутніх захисників традиційно зацікавила зброя.



Організаторами спортивного поєдинку виступили волонтери і Здолбунівська спілка учасників бойових дій та АТО (УВО).

Для нашого міста вже стало доброю традицією дарувати місцевим жителям футбольні уікенди і тим самим залучити їх до благодійності. Тож дуже шкода, що цього разу на доброчинний захід прийшло дуже мало людей.



Перед футбольним поєдинком присутніх порадувала співом неперевершена Христина Панасюк - співачка та волонтерка, кот­ра регулярно навідується з концертами на фронт. Гра футболістів, на відміну від холодної дощової погоди того дня, була запеклою, видовищною. У певний момент команда поліції змогла тактично переграти суперників і прострілом зі штрафного майданчика забила єдиний у матчі гол. Таким чином зустріч закінчилася з рахунком 1:0 на користь збірної поліцейських Рівненщини.

Одночасно з матчем поблизу ігрового поля діяла польова кухня. Волонтери активно запрошували скуш­тувати смачних фірмових страв від бійців АТО та зігрітися чаєм.

Завдяки благодійному футболу вдалося зібрати 5713 гривень.

Вл. інф.

Фото Ірини САМЧУК.