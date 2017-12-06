Благодійний футбольний матч виграла збірна поліцейських

Ігровий момент.
Кубок з благодійного футболу між збірними командами поліції Рівненщини та бійців АТО розіграли у Здолбунові на стадіоні «Локомотив» минулої неділі, 26 листопада. Матч провели задля збору коштів на систему відеоспостереження для медиків одного з добровольчих батальйонів.
Майбутніх захисників традиційно зацікавила зброя.
Організаторами спортивного поєдинку виступили волонтери і Здолбунівська спілка учасників бойових дій та АТО (УВО).
Для нашого міста вже стало доброю традицією дарувати місцевим жителям футбольні уікенди і тим самим залучити їх до благодійності. Тож дуже шкода, що цього разу на доброчинний захід прийшло дуже мало людей.
Перед футбольним поєдинком присутніх порадувала співом неперевершена Христина Панасюк - співачка та волонтерка, котра регулярно навідується з концертами на фронт. Гра футболістів, на відміну від холодної дощової погоди того дня, була запеклою, видовищною. У певний момент команда поліції змогла тактично переграти суперників і прострілом зі штрафного майданчика забила єдиний у матчі гол. Таким чином зустріч закінчилася з рахунком 1:0 на користь збірної поліцейських Рівненщини.
Одночасно з матчем поблизу ігрового поля діяла польова кухня. Волонтери активно запрошували скуштувати смачних фірмових страв від бійців АТО та зігрітися чаєм.
Завдяки благодійному футболу вдалося зібрати 5713 гривень.
Вл. інф.
Фото Ірини САМЧУК.
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