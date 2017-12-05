Гімназія відзначатиме ювілей

У Здолбунівській гімназії 8 грудня відбудеться урочистий захід «Від першої чеської школи до гімназії - 100 років».

Цей навчальний заклад справді діє вже ціле сторіччя, розпочавши свою історію як чеська школа. Адже на початку двадцятого століття у Здолбунові проживало понад 1000 чехів. Тож у 1917 році товариство

Я. А. Коменського постановило відкрити приватну чеську школу у місті. Нинішню назву Здолбунівська гімназія отримала у 2007 році.

Взяти участь в урочистому заході запрошують ветеранів педагогічної праці, випускників, учнів, їх батьків та всіх, хто цікавиться життям і діяльністю цього закладу. У рамках святкування відбудеться зустріч випускників усіх років у приміщенні гімназії (10.00-12.00), відкриття пам’ятної дошки (12.00-12.30), урочистості в будинку культури цементників (13.00-15.00).