Гімназія відзначатиме ювілей

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У Здолбунівській гімназії 8 грудня відбудеться урочистий захід «Від першої чеської школи до гімназії - 100 років».
Цей навчальний заклад справді діє вже ціле сторіччя, розпочавши свою історію як чеська школа. Адже на початку двадцятого століття у Здолбунові проживало понад 1000 чехів. Тож у 1917 році товариство
Я. А. Коменського постановило відкрити приватну чеську школу у місті. Нинішню назву Здолбунівська гімназія отримала у 2007 році.
Взяти участь в урочистому заході запрошують ветеранів педагогічної праці, випускників, учнів, їх батьків та всіх, хто цікавиться життям і діяльністю цього закладу. У рамках святкування відбудеться зустріч випускників усіх років у приміщенні гімназії (10.00-12.00), відкриття пам’ятної дошки (12.00-12.30), урочистості в будинку культури цементників (13.00-15.00).

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