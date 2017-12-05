Підготували свято й у Здолбунові

Виступає гурт «Сеньйорки» (акомпанує Валерій СТЕЛЬМАЩУК).

Одинадцятого листопада поляки та представники полонії - польської діаспори в різних країнах світу – відзначали День незалежності Польщі. Святковий захід до цієї дати підготували і члени Товариства польської культури Здолбунівщини (голова Софія Михалевич), вчителі та учні суботньо-недільної школи з вивчення польської мови, що діє при ньому.



На урочистість завітали служителі здолбунівського римо-католицького костелу Св. ап. Петра і Павла ксьондзи Анджей Щісловіч та Земовіт Коперські, батьки вихованців названої вище школи, члени місцевої польської громади. В ході святкової програми у виконанні дітей та дорослих лунали мовою оригіналу патріотичні вірші польських поетів, польські пісні. Зокрема порадував усіх присутніх співом гурт «Сеньйорки», що вже багато років діє при Товаристві польської культури Здолбунівщини.

По завершенні урочистої частини заходу на дітей-учасників програми очікував вже традиційний почастунок.

Ольга ЯКУБЧИК.

Світлина з фотоархіву Товариства польської

культури Здолбунівщини.