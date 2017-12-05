Чудодійна сила живопису Яни Униченко

Яна УНИЧЕНКО.

Понад два роки тому художниця з Луганщини Яна Униченко приїхала до родичів у Здолбунів і залишилася у нашому місті. Нині вона почувається тут майже як удома: бере участь у різноманітних заходах та проектах, прикрашає стіни приміщень красивими розписами. А нещодавно відкрила власну художню студію для діток.

Утім, насправді студія образотворчого мистецтва відкрита і для дітей, і для дорослих будь-якого віку, запевняє Яна. Адже реалізувати свої творчі пориви ніколи не пізно. Щоправда, поки що занять для дорослих учнів проводити їй ще не доводилося.



- Приходили жінки, які хотіли навчитися малювати, аби згодом моделювати одяг. Проте лекала створювати я не навчу - можу навчити малювати, розповісти, як врахувати особливості антропологічної будови людини. Та поки що ці жінки не змог­ли підібрати час для занять, - розповідає Яна Униченко.

Студія луганської художниці почала активно працювати ще влітку. Зараз заняття відвідують дітки віком від 5 до 13 років. Щоб приділити достатньо уваги кожному учневі, Яна може навчати разом не більше семи осіб. Нині художниця проводить набір до нової групи.

Зараз юні митці разом з Яною вивчають графіку та живопис. А згодом дівчина має намір втілити свою мрію: організувати заняття з розпису по дереву.

- Український розпис універсальний. Ним можна прикрасити що завгодно. І навчитися йому може кожен, було б бажання, - переконана Яна Униченко.

Заняття з художньої творчості для Яни - не тільки робота, а й хобі. Їй в радість спостерігати за тим, як люди малюють, при цьому відкриваючи у собі незвідане та вдосконалюючи свій внутрішній світ. Малюнок може чимало розповісти про те потаємне, що в людини на душі, а також допомогти розпізнати психологічні проблеми. Долучаючись до творчості, кожен може скоректувати свою підсвідомість. Розповідаючи про ці особливості художньої творчості, Яна Униченко наводить приклад: якщо хтось зображує на папері кривобокий, поламаний будинок, це свідчить про негаразди в його родині. Аби ця людина впоралася з труднощами, треба допомогти їй змоделювати образ щасливої сім’ї. Розпочати варто з малюнка, на якому зобразити будинок її мрії. А далі потрібно попрацювати з хорошим психологом.

Втілює Яна Униченко й низку інших проектів. Її прагнення - зробити внесок у справу допомоги людям з особливими потребами. Зараз вона співпрацює з батьками таких діток, готує разом з ними спільний проект, що передбачатиме багато спілкування, майстер-класів та чимало іншого. Готує Яна і виставку своїх картин, яку планує презентувати здолбунівчанам.

Ірина САМЧУК.

Фото автора.