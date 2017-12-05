Поспілкувалися про проблеми виховання

«Виховання бере людину всю, якою вона є, з усіма її народними і поодинокими особливостями, - її тіло, душу, розум», - так свого часу писав К. Ушинський.

Саме про особливості виховної діяльності, сутність, функції, проблеми сучасного виховання говорили за «круг­лим столом» у Здов­бицькій ЗОШ І-ІІІ ст. Засідання відбулося за участі класних керівників, психолога, соціального педагога та запрошених гостей - головного спеціаліста у справах дітей Т. В. Болотнюк, старшого інспектора з ювенальної превенції Здолбунівського відділення поліції В. І. Полякова та депутата Здолбунівської районної ради, члена освітянської комісії Ю. В. Шадого.



Класний керівник В. О. Орлюк у своїй доповіді зосередила увагу присутніх на важливості основних критеріїв вихованості особистості, які необхідні в умовах сьогодення, та на сутності виховання як процесу, як діяльності. Про цінності, які були властиві виховній системі ХХ століття і знівельовані нині через вплив негативних чинників, розповіла класний керівник Н. М. Новачук.

Учасники «круглого столу» активно спілкувалися про проблеми виховання на сучасному етапі. В. І. Поляков, спираючись на законодавчу базу, розповів про механізми виховного впливу на батьків. Адже саме батьки повинні створити всі умови для виховання дітей, бо соціа­лізація особистості починається у сім’ї, зауважила Т. В. Болотнюк.

Висновками обговорення стали тези про те, що для української освіти нагальними залишаються питання щодо змісту та методики виховання дітей у сім’ї та школі, особливостей співпраці класних керівників, учнів, батьків та служб, які причетні до виховання юного покоління.

Маємо надію, що з втіленням нової освітянської реформи сучасна нова школа зміниться на краще.

Людмила НИЖНИК,

заступник директора

з виховної роботи Здовбицької ЗОШ І-ІІІ ст.