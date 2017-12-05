Життя і здоров’я працівників – найбільша цінність

Наскільки б високими не були трудові досягнення будь-якого підприємства, але найбільшою соціальною цінністю для суспільства та держави є людина, її життя та здоров’я. Держава на конституційному та законодавчому рівнях закріпила працівникам гарантії безпечної праці та соціального захисту під час виконання трудових обов’язків. Тому роботодавець зобов’язаний забезпечити на кожному робочому місці належні умови праці, утримувати у справному стані засоби виробництва, безкоштовно забезпечити працівника засобами індивідуального захисту, провести інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, тобто забезпечити функціонування системи управління охороною праці (СУОП).

Упродовж 9 місяців 2017 року у Рівненській області зареєстровано 68 страхових нещасних випадків на виробництві, щодо яких складено акти Форми Н-1, в тому числі 8 випадків зі смертельним наслідком. Також зареєстровано 3 групові нещасні випадки, в кот­рих потерпіло 8 працівників, один з яких загинув.



За цей же період на підприємствах Здолбунівського району сталося 3 страхових нещасних випадки на виробництві, в тому числі один зі смертельним наслідком.

12 січня 2017 року трапився нещасний випадок з продавцем продовольчих товарів приватного підприємця. Допомагаючи покупцю винести з магазину мішок з борошном, вона посковзнулася на порозі і впала, внаслідок чого отримала травму правої ноги зі стійкою втратою працездатності.

Найрезонанснішим був нещасний випадок, що трапився 7 серпня 2017 р. з трактористом-машиністом ФГ «П’ятигірське», який під час нічної оранки на полі зупинив свій трактор біля закинутого приватного господарства і на його території через необережність впав у закинутий колодязь, отримавши травми, несумісні з життям.

Наступний випадок стався 16 серпня 2017 р. з дояркою ПСП «Україна», яка у приміщенні ферми отримала травму руки, відв’язуючи корову.

Основними причинами нещасних випадків стали: 48 % - психофізіологічні (особиста необережність потерпілого, травмування внаслідок протиправних дій інших осіб), 27 % - організаційні (порушення правил безпеки руху, невиконання вимог інструкцій з охорони праці), 12 % - технічні.

Як свідчить аналіз,

70 % нещасних випадків трапилося з вини самих потерпілих. Це означає, що роботодавцям необхідно покращити якість навчання з питань охорони праці, загострити увагу працівників при проведенні інструктажів на важливості дотримання вимог безпеки, що натомість збереже життя і здоров’я під час виконання ними трудових обов’язків.

Варто зазначити, що при Здолбунівському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області (м. Здолбунів, вул. Б. Хмельницького, 7а) з метою роз’яснення законодавства із загальнообов’язкового державного страхування, впровадження та покращення функціонування діючої системи управління охороною праці на підприємствах та у фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, діє консультативний центр (з надання безкоштовних консультацій з питань охорони праці).

Микола ОВСІЙЧУК,

начальник відділу профілактики виробничого травматизму, страхових

виплат та медико-соціальних послуг-страховий експерт з

охорони праці Здолбунівського відділення управління

виконавчої дирекції ФСС України у Рівненській

області. §