До уваги абітурієнтів-2018

1. ЗНО триватиме з 22 травня до 13 червня 2018 року.

2. Ви зможете обрати навчальні предмети з переліку: українська мова і література, математика, історія України, англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова, фізика, хімія, біологія, географія.

3. Кількість обраних предметів не може бути більшою ніж чотири.

4. Для випускників старшої школи закладів освіти 2018 р. результати ЗНО з трьох предметів (українська мова і література (українська мова), математика або історія України (період XX - поч. XXI ст.), а також ще один предмет за вибором випускника) зараховуватимуть як результати державної підсумкової атестації (ДПА) за освітній рівень повної загальної середньої освіти.

5. Студенти (слухачі) закладів вищої освіти І-ІІ р. а. та закладів професійно-технічної освіти у 2018 р. вперше в обов’язковому порядку проходять ДПА з української мови у формі ЗНО.

6. Майбутнім абітурієн­там перед реєстрацією обов’­язково потрібно ознайомитися з Правилами прийому на 2018 рік до обраного для вступу ВНЗ.



7. Для участі в конкурсі щодо вступу до закладу вищої освіти необхідно подати результати ЗНО з 3-х чи 2-х предметів, залежно від обраної спеціальності. У 2018 році можна подавати сертифікати ЗНО за 2016, 2017 та 2018 роки у різних комбінаціях, окрім результатів з іноземних мов.

8. Результати ЗНО з іноземних мов братимуть для участі в конкурсному відборі для вступу до закладу вищої освіти лише за 2018 рік.

9. Кожен абітурієнт матиме можливість подати до семи заяв не більше ніж на чотири спеціальності на місця державного та регіонального замовлення.

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Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти запрошує майбутніх абітурієнтів відвідати сайт www.lvtest.org.ua та пройти онлайн тестування з метою належної підготовки до ЗНО-2018.

Додаткова інформація:

www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання якості освіти;

www.lvtest.org – сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;

http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/ - загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»;

http://www.roippo.org.ua/ - сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти).

За інформацією ЛРЦОЯО.