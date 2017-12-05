Плюси та мінуси «капремонту району»

обговорювали цього тижня на нараді в Здолбунівській РДА

Підбити підсумки того, як відбуваються будівництво, капремонти та реконструкції об’єктів у нашому краї, зібралися керівники установ, у які спрямовували кошти з бюджетів різних рівнів на проведення робіт, і підрядники, котрі ці роботи виконують. Адже до завершення року залишається зовсім небагато. Тому під час наради оперативно «пройшлися» об’єктами, щоб зрозуміти, яким з них зі спокійною душею можна поставити «плюс», а де потрібно якнайшвидше усувати недоліки.



Найбільшу увагу приділили об’єктам освітянської галузі. На одному з «найважчих», у спортивній залі Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, практично завершено внутрішні роботи, які мали фінішувати ще на початку навчального року. За словами керівника закладу Оксани Себастіянської, наразі у спортивній залі вже постелили борцівський килим, увімкнули опалення. Усі невеликі недоліки підрядник пообіцяв усунути найближчим часом. Тож юні спортсмени з секції вільної боротьби нареш­ті дочекалися можливості повноцінно займатися спортом, а їхні батьки мають змогу зітхнути з полегшенням. Загальна вартість ремонту зали - майже 420 тисяч гривень. Зовнішні роботи там проводитимуть вже у наступному році.

Завершується й виготовлення проектно-кошторисної документації на добудову приміщення міської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3. Потрібно тільки вирішити, що робити з басейном, який свого часу у цьому приміщенні був передбачений проектом. Нині є два варіанти – або демонтувати будівлю басейну, або передбачити її у ПКД. Однак завершення басейну обійдеться у надвелику суму коштів. Тож щодо доцільності його будівництва звучали різні думки. Говорили й про те, що він потрібен місту, а, отже, має бути включений, принаймні, у третю чергу будівництва, і про те, що у районі варто відкривати лише «комерційний» басейн, який «зароблятиме» кошти на обслуговування. Тож це питання ще обговорюватимуть.

Тривають і роботи із заміни даху у приміщенні Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5. Оскільки підрядник працює на совість, то ремонт відбувається за графіком і без форс-мажорів. Об’єкт є перехідним, проте за сприятливої погоди вже найближчими днями приміщення буде повністю накрите.

Практично на 99 % завершене утеплення фасаду Здолбунівської міської гімназії. Кошторисна вартість робіт - майже 1,46 млн. грн. Нині фасад закладу має ошатний та сучасний вигляд.

У комфорті та теплі навчаються й учні Гільчанської ЗОШ І-ІІІ ст., де нещодавно завершили капітальний ремонт системи опалення, вартість якого склала понад 1,25 млн. грн. У приміщенні школи повністю ліквідовано всі недоліки, спричинені підтоп­ленням. До того ж цьогоріч заплановано замінити частину вікон.

А от у районному центрі творчості дітей та юнацтва підрядник поки що не розпочав капітального ремонту покриття, на який передбачено спрямування 600 тис. грн. з державного бюджету.

Вузол обліку та регулювання теп­лової енергії облаштовано у міській ЗОШ І-ІІІ ст. № 6, цей процес відбувався із затримкою у зв’язку з проривом тепломережі. Та наразі школу отоплюють, і вузол працює. Такі вузли встановлюють у міських ДНЗ «Усмішка», «Дзвіночок» та «Ладоньки». Роботи проводять за кошти обласної програми енергоефективності та за співфінансування з районного й міського бюджетів.

Тривають роботи у ДНЗ с. Івачків і будівництво дитсадка в Новомильську, вони відбуваються якісно та за графіком. А в Мізоцькому ДНЗ «Малятко» завершено реконструкцію харчоблоку та продовжується капітальний ремонт приміщення. Утім, як зазначила керівник закладу Олеся Лищун, внутрішні роботи проводять надто повільно.

На об’єктах галузі культури також триває чимало робіт. Відповідно до графіка відбувається капітальний ремонт будівлі Здолбунівської музичної школи по вул. Ясна, 5, де вже освоєно 906 тис. грн. Цьогоріч на об’єкті заплановано виконати внутрішні роботи, а ремонт фасаду, вочевидь, відбуватиметься вже у 2018-му.

В Івачкові ремонтують покрівлю будинку культури, у Миротині відбувається реконструкція сільського клубу. У Новосілках триває капітальний ремонт клубу, який розпочався наприкінці 2016 року.

А в районній бібліотеці для дітей та юнацтва втілюють у життя проект «ЗЕлений газОН» - креативне використання простору бібліотеки для ефективного надання соціальних пос­луг», який переміг в обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад. Нині триває облаштування читальної зали та дитячої робочої кімнати. Також, користуючись з економії коштів внаслідок оптимізації кадрового складу ЦСПШБ, здійснюють поточні ремонти бібліотек.

Ремонтують на Здолбунівщині й об’єкти соціальної сфери. Зокрема триває ремонт одного з приміщень терапії колишньої залізничної лікарні, у якому працюватиме Здолбунівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Там діятимуть соціальні їдальня та пункт роздачі гуманітарної допомоги, надаватимуть швейні, перукарські послуги та ін.

Йшлося під час наради і про об’єкти медичної сфери. Цьогоріч здійснено ремонт частини фасаду акушерсько-гінекологічного відділення Здолбунівської ЦРЛ, практично завершено реконструкцію харчоблоку лікарні. Нині ж розпочали роботи у прий­мальному відділені медзакладу, на які з держбюджету буде спрямовано 600 тисяч гривень. Щоправда, для завершення робіт не вистачає ще близько 140 тис. грн. Також проведено ремонти в ФАПах сіл Борщівка, Залібівка та Спасів.

А от під час обговорення стану будівництва спортивної зали Здолбунівської районної ДЮСШ, до представника підрядника у присутніх виникло чимало запитань. Адже зведення «об’єкту № 1» рухається не так швидко, як на це сподівалися. Поки що невикористаними залишаються 2,8 млн. грн., які, втім, підрядник обіцяє «пустити в роботу» до кінця року.

- Це просто біда, коли кошти є, а ефективно використати їх неможливо, – резюмував голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук.

Тож на нараді вирішили створити робочу групу, щоб прискіпливо перевірити, які роботи виконано на будівництві та наскільки воно відстає від графіка.

Йшлося під час наради і про інші об’єкти. Загалом почуте є підтвердженням того, що у районі справді відбувається серйозна реконструкція та суттєве вкладення коштів у цілу низку об’єктів. І як би часом не було важко впоратися з поточними проблемами, «ремонт району» таки дає підстави сподіватися на краще.

Зрозуміло, далеко не на кожному з об’єктів роботи відбуваються згідно з графіком, попри те, що в договорі між замовником та підрядником завжди зазначено дати початку і завершення виконання робіт. Тому під час наради постійно звучав основний меседж: кошти, які своєчасно надійшли з державного та інших бюджетів, використовувати потрібно також вчасно. І працювати злагоджено та відповідально.

Марина СТЕПАНЮК.