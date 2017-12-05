Три дні у Волновасі

Підписання Меморандуму про співпрацю.

Відтепер Здолбунівщина співпрацюватиме з Волноваським районом Донецької області. Перебуваючи там з робочим візитом, здолбунівчани не лише ознайомилися з реаліями життя цього краю, а й підписали Меморандум про співпрацю, зокрема у гуманітарній сфері.

Делегація з нашого району на чолі з головою Здолбунівської РДА Сергієм Кондрачуком перебувала у Волноваському районі з 7 до 9 листопада. За цей період наші земляки встиг­ли відвідати низку закладів, познайомитися з багатьма цікавими особистостями, а головне - відчути і зрозуміти, як живеться на Сході нашої країни людям регіону, котрий фактично межує з вій­ною.

Ця робоча поїздка відбулася на запрошення голови Волноваської районної ради Валерія Лубінця та народного депутата України Дмитра Лубінця і мала на меті налагодження партнерських відносин між двома районами.

У Волновасі, як і колись у Здолбунові, стоїть паровоз.



Розпочали свій візит здолбунівчани з відвідин трьох навчальних закладів Волноващини, де мали зустрічі з тамтешніми школярами й педагогами. Учні цих шкіл отримали у подарунок дитячі книги авторства Сергія Гридіна, книгу Петра Солтиса «370 днів у камуфляжі (записки артилериста)», а також видання інших авторів, які спеціально придбав депутат Здолбунівської районної ради Василь Тимощук.



Зустрілися наші земляки і з бійцями, яким передали потрібні речі, зібрані здолбунівськими підприємцями, а також маскувальні сітки, котрі сплели учні Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 та Уїздецької ЗОШ І-ІІІ ст.

Також у межах візиту здолбунівчани поспілкувалися з представниками благодійної організації «Я - Волноваха», яким у якості привіту від пластунів нашого району передали пластову літературу.

Новітня історія Волноваського району є доволі непростою і трагічною. Адже війна залишила там своє тавро, згубивши багато життів. Пам’яттю про те, наскільки нещадна ця бійня навіть до тих, хто живе на мирних територіях, є продірявлений автобус, у якому 13 січня 2015 року внаслідок обстрілу загинуло 12 людей.

- Нашій делегації показали обстріляний автобус. Побували ми й на місці тієї трагедії. Голова Волноваської районної ради Валерій Лубінець розповів, що планує перевезти цей автобус на місце обстрілу та накрити його скляним саркофагом. Щоб кожен, хто проїжджає повз, бачив, на що здатен північно-східний сусід України та підконтрольні йому терористи, - розповів Сергій Кондрачук.

Побувала делегація й на місці українського блокпоста, де у травні 2014 року під час нападу сепаратистів загинуло вісімнадцять наших воїнів, які служили в 51-ій ОМБР.

А згодом гості Волноваського району оглянули будівництво храму Всіх Волинських Святих УПЦ КП, ідея спорудження якого належить голові Волноваської районної ради Валерію Лубінцю та вже покійному меру Луцька Миколі Романюку.

Оскільки Волноваха є великим залізничним вузлом, то делегація не оминула й установ «Укрзалізниці». Зокрема здолбунівчани поспілкувалися з колективом залізничного вокзалу Волновахи. Під час зустрічі директор ДНЗ «Здолбунівське ВПУЗТ» Руслан Шевчук розповів залізничникам про діяльність очолюваного ним навчального закладу, запросив вступати до училища молодь з Волноваського району.

До слова, здолбунівчанам пощастило поспілкуватися не лише з жителями Волноващини, а й з представниками делегації з Грузії, яка на той час також перебувала у прифронтових містах. Грузинам розповіли про Здолбунівщину та подарували сувеніри, які нагадуватимуть їм про наш край. А згодом обидві делегації побували на найбільшому на сьогодні контрольному пункті в’їзду-виїзду «Новотроїцьке», котрий щодня перетинає в обидва боки близько п’ятнадцяти тисяч осіб.

Перебування здолбунівчан на Сході збіглося зі Всеукраїнським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва. Тож вони мали змогу побачити виступи тамтешніх колективів, привітати їх з професійним святом та запросити у гості до нашого краю.

Насичена спілкуванням і новими враженнями поїздка стала першим кроком до розвитку взаємовідносин двох районів. Це засвідчує й Меморандум про співпрацю між Здолбунівською райдержадміністрацією та Волноваською районною радою. І якщо принаймні частину гуманітарних заходів, передбачених цим документом, втілять у життя, то активна співпраця двох районів буде плідною та корисною. Адже вже на новорічно-різдвяні свята запланований візит на Здолбунівщину дітей з Волноваського району.

Марина СТЕПАНЮК,

за інформацією на сайті Здолбунівської РДА.

Члени делегації дякують усім, хто долучився до організації та забезпечення поїздки до м. Волноваха:

супермаркет «Наш край» (адміністратор К. В. Ляшук), магазин «Едем» (власник В. А. Максимчук), магазин «Доб­робут» (М. Я. Бляшина), магазин «Золотий колос» (Н. Д. Павліщук), Здолбунівська райспоживспілка (О. Б. Солтис-Шолудько), ФОП Д. Є. Смірнов, ФОП С. В. Клочок - надали засоби гігієни, побутову хімію, чай, каву для бійців;

учні Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 та Уїздецької ЗОШ І-ІІІ ст. - сплели маскувальні сітки;

магазин «Хлібороб» (О. П. Кириєвська), мінімаркет «Центр» (А. А. Болотнюк) - передали цукерки.

Також посприяли в організації поїздки депутати обласної ради В. О. Ковальчук та В. А. Королюк, директор ФГ «Нива» О. В. Лапчук, ФОП В. В. Дмитрук, ПП І. О. Леляков.

З перших вуст

Василь ТИМОЩУК, депутат Здолбунівської районної ради, член делегації:

- Коли на Здолбунівщині ми працювали разом, відновлюючи техніку, допомагаючи бійцям, то відчували, що можемо зробити чимало. І разом нам справді вдавалося багато. Там же, на Сході, все це робити набагато важче, адже людей, котрі прагнуть допомагати українській армії, там небагато. Але, слава Богу, вони є, і це вселяє оптимізм. Перебуваючи у школах Волноваського району, ми отримали дуже приємні враження, адже там лунає українська мова. Діти співають, спілкуються нею. Хоча на побутовому рівні вони, звісно, більше розмовляють російською. Зате тільки українською відбуваються державні заходи на рівні району. Тобто процес українізації таки триває, і, вважаю, він - незворотній.

Є чому повчитися у членів благодійної організації «Я - Волноваха», один з основних напрямків діяльності якої - це військово-патріотичне виховання. Тобто процеси, які нині відбуваються на Сході, обов’язково дадуть позитивний результат.

Щоправда, є й мінуси, зокрема наявність в ефірі багатьох російських каналів. Наприклад, в готелі, де ми жили, бачив, що працює там та ж пропагандистська «Звєзда». Тому в плані інформаційної політики держава недопрацьовує – це факт.