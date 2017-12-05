Щоб громада та влада порозумілися

Представники Рівненської обласної організації Всеукраїнської громадської організації «Громадська мережа «Опора» нещодавно презентували на Здолбунівщині новий проект – «Посилення відповідальної участі громадян в управлінні містом».

Як зазначили його організатори, метою заходу є підвищення рівня комунікації між владою та громадою у трьох містах – Вараші, Дубно та Здолбунові, а також покращення рівня володіння інструментами партисипації ініціативними мешканцями, депутатами та представниками влади. Незрозумілий для багатьох термін «партисипація» насправді пояснюється дуже просто: громадянська партисипація – це активна участь громадян у суспільному житті.



Отож у рамках цього проекту всі охочі зможуть взяти участь у тренінгах, під час яких їх учасники шукатимуть шляхи співпраці мешканців міста та представників місцевої влади.

Адже жителі населеного пункту далеко не завжди є активними учасниками його політичного і громадського життя. Тож, як розповіла під час презентації менеджер проектів Громадської мережі «Опора» Олена Чудінович, тренінги проводитимуть задля демонстрації того, яким чином громадяни можуть долучатися до життя населеного пункту і впливати на процес формування місцевої політики.

До проекту планують залучити і депутатів місцевих рад. Для них проводитимуть окрему інформаційну кампанію, будуть розсилати запрошення на участь у тренінгах.

Реалізовуватимуть проект у трьох містах протягом листопада-грудня. Участь у тренінгах може взяти кожен, попередньо зареєструвавшись.

Спочатку такі тренінги мали проходити у новостворених ОТГ. Однак їх організатори вирішили, що у містах, де поки що не розпочали процес об’єднання, також потребують налагодження контакту між владою та громадою.

Проект уже презентували у Дубно та Вараші.

Перший тренінг для здолбунівчан запланований на кінець листопада.

Ірина САМЧУК.