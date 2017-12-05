З добрими врожаями та сподіваннями на краще

Як на Здолбунівщині господарювали в АПК у 2017 році

Цьогоріч на сільгосппідприємствах Здолбунівщини

збільшилися надої молока.

Щороку у третю неділю листопада відзначаємо День працівників сільського господарства - професійне свято робітників ланів і ферм, людей, які виробляють найнеобхідніше - хліб і до хліба.

Цього дня маємо нагоду вклонитися матінці-землі і тим, для кого важка селянська праця була і залишається сенсом життя, хто попри всі негаразди чесно та сумлінно робить свою справу.

Приємно, що цей сільськогосподарський сезон трудівники нашого району завершили з хорошими здобутками. Цьогорічні результати господарської діяльності дають підстави на впевненість у тому, що населення району буде з хлібом, м’ясом, молоком. Адже сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства Здолбунівщини за 9 місяців 2017 року виробили валової продукції на суму 69,3 млн. грн.



В агроформуваннях району намолочено 30 тис. тонн зернових та зернобобових культур (без кукурудзи та гречки) за середньої урожайності 52,1 ц/га. Завершено збирання сої, середня врожайність якої склала 23,3 ц/га. Наразі триває збір кукурудзи на зерно, середня врожайність якої нині становить 89 ц/га.

Найвищі врожаї зернових культур цьогоріч вдалося зібрати у ПСП ПП «Здолбунівське» (кер. Петро Кравчук), ПСП «Хлібороб» (кер. Петро Мосійчук), ТзОВ «Колос-Інвест» (кер. Леонід Волянюк).

Добре попрацювали й у дрібних агроформуваннях, які забезпечують населення та соціальні заклади району овочами і картоплею, беруть активну участь у проведенні ярмаркових заходів у м. Рівне та смт Квасилів. Це фермерські господарства «Слід» (кер. Сергій Овдіюк), «Компроміс» (кер. Олег Болотнюк), «Орхідея-Н» (кер. Валерій Назаревич), «Жнивар» (кер. Анатолій Лук’янчук), ФГ Юрія Гураля, Анатолія Омельчука.

Восени потрібно не лише зібрати вирощене та подбати про його зберігання, а й закласти основи врожаю наступного року. Тому нині всі аграрії працюють на майбутнє. Під урожай 2018 року у господарствах району засіяно 1725 га ріпаку та 4354 га озимих зернових культур, а також підготовлено 7 тис. га грунту під весняний посів.

Повноцінного сільського господарства не може бути без тваринництва - галузі, у якій немає ні перерв, ні відпочинку. За 9 місяців 2017-го вироблено 4,4 тис. тонн молока, надій на корову в середньому у районі склав 4216 кг, що вище від минулорічного на 223 кг.

Вироблено й 5 тис. тонн м’яса та 941 тис. шт. яєць. Найвищою є продуктивність дійного стада в ПСП «Хлібороб» (кер. Петро Мосійчук) – 5903 кг, ПСП «Украї­на» (кер. Ярослав Ожибко) - 4477 кг.

А от в ПСП ПП «Здолбунівське» разом з рослинництвом та птахівництвом розвивають свинарство. Там нині утримують понад 2 тис. свиней, середньодобові прирости становлять 600 грамів.

Зараз у тваринництві розпочався зимово-стійловий період утримання худоби. Практично у всіх господарствах створені умови для належного її утримання та виробництва продукції протягом цього періоду.

В агроформуваннях Здолбунівщини вже завершують виплату орендної плати за користування земельними частками (паями) у 2017 році, загалом її нараховано понад 25 млн. грн. Виплата становить 3-8 % до нормативно-грошової оцінки землі.

Напередодні Дня працівників сільського господарства колектив управління промисловості, інфраструктури та агропромислового розвитку Здолбунівської райдержадміністрації надсилає найкращі побажання усім сільським трудівникам, які є справжніми ентузіастами своєї справи. Нехай здоров’я буде міцним, погода – сприятливою, врожаї – високими. І хай сталими залишаються ціни на сільськогосподарську продукцію, щоб наші аграрії мали змогу отримати хороші прибутки як дяку за важку працю.

Олександр ІВАНЮК,

начальник управління

промисловості,

інфраструктури та

агропромислового розвитку Здолбунівської РДА.