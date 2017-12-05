День української писемності і мови серед мудрих книг

З нагоди Дня української писемності та мови учні 11 класу Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 разом зі своїм класним керівником І. А. Вознейчук та вчителем української мови і літератури Н. П. Савчук 14 листопада завітали до Здолбунівської міської бібліотеки. Оглянули спеціально підготовлені виставку «І возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик» (Т. Г. Шевченко) з поетичними творами письменників-класиків та літераторів рідного краю, а також виставку творів представників «розстріляного відродження», присвячену пам’яті невинно убієнних у листопаді 1937 року в урочищі Сандармох.



Учні Ю. Кузьмук, Н. Шехірєва, М. Обідов­ська урочисто і проникливо читали українську поезію.

Усіх присутніх потішив гумористичним словом зі збірки нашого земляка Юрія Берези «Нагадки про мовні порядки» учень 5 класу А. Шарафан, переможець районного конкурсу читців-декламаторів «Поліські пересмішники». А одинадцятикласники В. Легкий, О. Ясінська, Ю. Твердохліб, А. Притула, А. Дмитришина та Ю. Шостак інсценізували уривки з класичного шедевру Миколи Куліша «Мина Мазайло», присвятивши свій виступ визначному українському драматургу-патріоту та всім його побратимам, які загинули за Україну, за рідну мову 80 років тому.

На завершення учні поклали квіти до підніжжя пам’ятника Т. Г. Шевченку, звітуючи Кобзареві: «Наша дума, наша пісня, Не вмре, не загине!»

Воістину, з такою молоддю - ні!

Олена ЮЩУК,

завідуюча Здолбунівською

міською бібліотекою.