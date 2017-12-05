Молоді патріоти взяли участь у тренінгу

Активісти місцевих осередків Юнацького та Націо­нального Корпусів Здолбунова взяли участь у чотириденному семінарі-тренінгу «Вартові держави». Тренінг, спрямований на залучення молоді до активної участі в заходах з національно-патріотичного виховання, відбувся 9-12 листопада в м. Луцьк.



«Розвиваючи себе, ми розвиваємо нашу державу», - зазначив Богдан Бальбуза, один з організаторів заходу. Тож за чотири дні тренінгу 60 його учасників зі всієї України дізналися багато цікавого і корисного. Зокрема говорили про те, як боротися з гіб­ридною війною проти України, який вплив мають ЗМІ на свідомість людини, як протистояти вербальному нападу та не стати жертвою маніпуляцій та ін.

Зустрічалися учасники тренінгу і з відомими людьми: художником, музикантом та режисером Юрієм Журавлем, ведучою фестивалю «Бандерштат» Вікторією Жуковською, начальником Пат­рульної поліції м. Рівне Сергієм Мерчуком.

А під час гри у пейнтбол молодь вчилася володіти зброєю, стратегічно мислити та орієнтуватися в просторі.

Тренінг дуже сподобався усім, хто мав змогу взяти у ньому участь. Тож молодь сподівається на те, що такі зустрічі відбуватимуться частіше. Адже, як зазначив один з учасників заходу Олександр Войцеховський, протягом чотирьох днів молодь мала змогу не лише навчатися та обмінюватися досвідом, а й активно спілкуватися і розширювати коло знайомств.

Юлія ГРИГОРУК,

м. Здолбунів.