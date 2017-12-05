Третьокласники запросили на свято осені

Минулої п’ятниці у 3-Б класі Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 відбулося свято осені. Це дійство організувала та провела класний керівник Галина Миколаївна Левченко.

Школярі відчували справ­ж­­ні азарт та захоплення, адже на свято завітало чимало гостей. До цього заходу наші дітки старанно готувалися, тож свято вдалося на славу.

Школярики порадували нас чудовими сценками, танцями та піснями. Вони розповідали вірші та прислів’я про осінь-чарівницю, загадували загадки. Всі маленькі учасники свята були одягнені у барвисті костюми листочків, птахів, овочів та фруктів.



Осінніми декораціями прикрасили й клас, у якому виступали маленькі артисти. Яскраві малюнки, барвисті листочки та квіти, соковиті дари осені допомогли усім поринути в осінню атмосферу.

На завершення всі присутні частувалися смачною випічкою, фруктами та узваром. Звичайно, що свято подарувало всім потужний заряд позитивних емоцій. А на пам'ять про нього залишилися гарні фото.

За організацію такого захопливого свята величезну подяку висловлюємо учням 3-Б класу та їхньому класному керівнику Галині Миколаїв­ні Левченко.

Батьки учнів

3-Б класу Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4.

На фото: учасники свята. §