«Наша мова - мова вічної землі»

Слова росли із ґрунту, мов жита,

Добірним зерном колосилась мова.

Вона як хліб. Вона мені свята.

І кров’ю предків тяжко пурпурова.

Ліна КОСТЕНКО

З 1997-го щорічно дев’ятого листопада у нашій країні відзначають важливе свято - День української писемності та мови. Саме до цієї дати працівники Здолбунівської цент­ральної районної бібліотеки спільно з членами літературної студії «Зорецвіт» (керівник Ю. Р. Бржечко) Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва підготували літературно-музичну композицію «Наша мова - мова вічної землі».

Захід для учнів 8-Б класу Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 (завуч Н. В. Середюк) та інших користувачів книгозбірні відбувся у читальній залі Здолбунівської центральної районної бібліотеки. Присутніх з історією виникнення писемності ознайомила Є. А. Самолюк, провідний бібліотекар ЦРБ. Про багатство, красу, витонченість, мелодійність мови і поєднання її з музикою йшлося у виступі Ю. Р. Бржечка. Члени студії «Зорецвіт» В. Годун, Д. Панчук, С. Омельчук, А. Матюк, М. Слевчук, І. Самолюк виконали власні пісні під супровід гітари. Вірш «Слово патріотки про мову» М. Солтис читала А. Шандалюк під звучання пісні Кузьми Скрябіна «Сам собі країна». Сестри Т. і Ю. Ковальчук представили аудиторії театралізоване дійство «Дві родички».

Крім того, до Дня української писемності та мови у бібліотеці оформили виставку книг «Найперше було слово...». Ці видання розкривають важливу роль нашої мови в утвердженні української державності.

Євгенія САМОЛЮК,

провідний бібліотекар

Здолбунівської центральної

районної бібліотеки.