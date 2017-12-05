Зустріч з фахівцем ПФУ

У межах реалізації проекту «Служба медико-соціальної допомоги на дому, організація зустрічей та доз­вілля 200 жертв націонал-соціалізму у Здолбунові і Переяслав-Хмельницькому із залученням їхніх родичів та волонтерської молоді», який фінансується німецьким фондом «Пам'ять, відповідальність, майбутнє», відбулася зустріч з начальником Здолбунівського відділу обслуговування громадян Рівненського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Рівненської області Ната­лією Лещенко. Вона розповіла про роботу, виконану органами Пенсійного фонду України у зв’язку з прийняттям Верховною Радою третього жовтня ц. р. Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій».



Йшлося, зокрема, про те, що проведено перерахунок пенсій усім пенсіонерам Здолбунівського району Рівненської області. Здійснюючи перерахунок пенсії, застосовували середню зарплату 3764 грн. і оцінку показника страхового стажу - один відсоток. При перерахунках також застосовували новий показник прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, в розмірі 1452 грн. Розмір підвищення пенсії розрахували для кожного пенсіонера, залежно від зарплатні, яку він отримував, і його страхового стажу. Доплати в сумі 140 грн. і більше пенсіонери отримали вже у жовт­ні. Ті ж пенсіонери, у яких розмір пенсії збільшено на суму, меншу від 140 грн., доплату отримають у листопаді одночасно з пенсією за листопад. Цей перерахунок проведено в автоматизований спосіб, тому звертатися до органів ПФ не потрібно.

Зустріч пройшла у формі відкритого діалогу. Було розглянуто багато різних питань. Наталія Лещенко надала чимало вичерпних відповідей на почуті під час заходу запитання.

Людмила СУКОВАТА, керівник проекту.