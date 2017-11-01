Зустріч бджолярів у Карпатах

«Європейський день пасічника в Карпатах» - таку назву мав міжнародний форум за участю бджолярів України, Польщі, Словаччини та Грузії, який відбувся 13-15 жовтня у м. Яремче на Івано-Франківщині. Масштабну зустріч організували Спілка пасічників Украї­ни, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Українська аграрна конфедерація та очільник Спілки пасічників Прикарпаття Іван Юсько, який став чи не найголовнішим організатором форуму.

Головною метою зустрічі визначили інтеграцію українського бджолярства в Європейську спільноту. Адже нині наша країна зай­має перше місце в Європі і третє у світі з виробництва меду. Тож промови урядовців найбільше стосувалися саме цього актуального питання.



Гості з-за кордону розповіли про бджільництво у своїх країнах та про перспективи співпраці з українцями. Вчені і пасічники-практики зосередили увагу на питаннях охорони бджіл від отруєнь, підвищення продуктивності пасік, розширення лікувальних можливостей бджільництва.

Згодом учасники форуму відвідали гірську пасіку. А в свято Покрови центром м. Яремче велика колона бджолярів пройшла з хоругвами до головного храму, де було освячено хоругву новоствореної Спілки пасічників Нікопольщини.

У ході роботи чиновникам довелося почути й справедливі докори, адже в Мінагрополітики ніхто не займається питаннями бджільництва. На жаль, ця потужна й корисна галузь фактично покинута напризволяще, проте розвивається завдяки неординарним особистостям.

Про тих людей, які створили громадську організацію як самоврядну структуру, розповів президент Спілки пасічників України Володимир Стретович. Характеризуючи стан справ у Спілці, він назвав нещодавно створену рівненську бджолярську організацію однією з кращих разом з волинською.

Форум у Карпатах відвідали 22 представники Спілки пасічників Рівненщини на чолі з в. о. голови обласної організації Андрієм Тимощуком, серед них - восьмеро спілчан з нашого району. Здолбунівську районну організацію Спілки пасічників створили ще в лютому минулого року, та членські квитки виготовили нещодавно. Тому Анатолій Соловйов, Юрій Семенюк, Іван Антонюк, Юрій Ташлякевич, Валерій Самчук і автор цих рядків отримали їх на форумі з рук Володимира Стретовича.

«Європейський день пасічника в Карпатах» - важлива подія для українського бджільництва. Вона може стати поштовхом до позитивних змін у співпраці громадської організації з державною управлінською структурою. А кожному пасічнику це дійство подарувало незабутнє знайомство з карпатським краєм і зустрічі з цікавими людьми.

Микола УЖВІН,

учасник форуму.