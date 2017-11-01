Зустріч бджолярів у Карпатах

«Європейський день пасічника в Карпатах» - таку назву мав міжнародний форум за участю бджолярів України, Польщі, Словаччини та Грузії, який відбувся 13-15 жовтня у м. Яремче на Івано-Франківщині. Масштабну зустріч організували Спілка пасічників України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Українська аграрна конфедерація та очільник Спілки пасічників Прикарпаття Іван Юсько, який став чи не найголовнішим організатором форуму.
Головною метою зустрічі визначили інтеграцію українського бджолярства в Європейську спільноту. Адже нині наша країна займає перше місце в Європі і третє у світі з виробництва меду. Тож промови урядовців найбільше стосувалися саме цього актуального питання.
Гості з-за кордону розповіли про бджільництво у своїх країнах та про перспективи співпраці з українцями. Вчені і пасічники-практики зосередили увагу на питаннях охорони бджіл від отруєнь, підвищення продуктивності пасік, розширення лікувальних можливостей бджільництва.
Згодом учасники форуму відвідали гірську пасіку. А в свято Покрови центром м. Яремче велика колона бджолярів пройшла з хоругвами до головного храму, де було освячено хоругву новоствореної Спілки пасічників Нікопольщини.
У ході роботи чиновникам довелося почути й справедливі докори, адже в Мінагрополітики ніхто не займається питаннями бджільництва. На жаль, ця потужна й корисна галузь фактично покинута напризволяще, проте розвивається завдяки неординарним особистостям.
Про тих людей, які створили громадську організацію як самоврядну структуру, розповів президент Спілки пасічників України Володимир Стретович. Характеризуючи стан справ у Спілці, він назвав нещодавно створену рівненську бджолярську організацію однією з кращих разом з волинською.
Форум у Карпатах відвідали 22 представники Спілки пасічників Рівненщини на чолі з в. о. голови обласної організації Андрієм Тимощуком, серед них - восьмеро спілчан з нашого району. Здолбунівську районну організацію Спілки пасічників створили ще в лютому минулого року, та членські квитки виготовили нещодавно. Тому Анатолій Соловйов, Юрій Семенюк, Іван Антонюк, Юрій Ташлякевич, Валерій Самчук і автор цих рядків отримали їх на форумі з рук Володимира Стретовича.
«Європейський день пасічника в Карпатах» - важлива подія для українського бджільництва. Вона може стати поштовхом до позитивних змін у співпраці громадської організації з державною управлінською структурою. А кожному пасічнику це дійство подарувало незабутнє знайомство з карпатським краєм і зустрічі з цікавими людьми.
Микола УЖВІН,
учасник форуму.
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