Зініціювали хорошу справу

У ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту» підтримали «Всеукраїнську хвилю доброти», приурочену до Міжнародного дня людей похилого віку. У закладі провели низку виховних годин та тематичних бесід з учнями. Зокрема класний керівник С. В. Шевцова в групі № 2 «Слюсар з ремонту рухомого складу» організувала захід під назвою «Шануймо старість!». Учні ж цієї групи зініціювали й провели акцію «Не будь байдужим!», у ході якої вручили одиноким літнім людям солодкі подарунки, а також допомогли по господарству стареньким, які цього потребували. Хочеться вірити, що ніхто з цих наших учнів не забуде і своїх батьків, бабусь, дідусів, коли до тих прийде старість.

Олена ТРАЛО,

заступник директора з НВР

ДНЗ «Здолбунівське ВПУЗТ».