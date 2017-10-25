На світлу пам'ять про воїна

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Фото Ольги КЛИМКОВИЧ.

На фасаді будинку, де жив боєць АТО Андрій Ярошенко, відтепер є меморіальна дошка, на ній викарбувані ім’я та портрет нашого героя-земляка, інформують на сайті Здолбунівської РДА.
Цей меморіальний знак на будинку по вул. 2 Лютого у Здолбунові відкрили та освятили напередодні Дня захисника України. Згадати Андрія та віддати шану його пам’яті зібралися ті, хто довіку буде вдячний воїнові за його мужність.


Андрій Ярошенко помер у зоні бойових дій 11 червня 2015 року, йому було тридцять два. На війну пішов добровольцем, служив у 55-й артилерійській бригаді Збройних сил України.
Дошку відкрили мама та син Андрія, освятив її настоятель Свято-Успенського собору отець Дмитро. Потому про Андрія Ярошенка згадували ті, хто знав воїна. А його мама щиро дякувала усім, хто береже світлу пам'ять про її сина.
Ще одну меморіальну дош­ку бійцеві раніше встановлено на фасаді Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, де він навчався.

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