Зі щирою любов’ю до спільного дому

Оскільки міський гідропарк для здолбунівчан є улюбленим місцем відпочинку, саме там останнім часом відбуваються святкування дня народження міста. Цьогоріч ювілей Здолбунова вдався на славу завдяки чудовій погоді та старанням організаторів, які забезпечили гостям найрізноманітніші розваги.

Свято розпочали з молитви. Вранці у храмах міста відслужили подячні молебні за Здолбунів та його жителів. А вже по обіді на головній сцені міського гідропарку громаду з 520-річчям Здолбунова вітали керманичі міста та району – міський голова Ігор Ольшевський, перший заступник голови Здолбунівської РДА Леонід Власюк, заступник голови Здолбунівської районної ради Олександр Бухало, депутати Рівненської обласної ради Володимир Ковальчук та Владислав Сухляк. Відвідали місто цього дня також нардепи від Рівненщини Олександр Дехтярчук та Анд­рій Лозовий.



Поки зі сцени лунали слова привітання, а активні у громадському житті здолбунівчани отримували відзнаки, на території гідропарку розважалися малюки. Адже для дітлашні там працювали і каруселі, і батути, і «басейни» з кульками. Розваг було досхочу, як і можливостей покуштувати найрізноманітніші ласощі. А згодом святкове дійство стало ще гучнішим та веселішим завдяки талановитим співакам і танцюристам.



На центральній пішохідній зоні гідропарку продавці та умільці пропонували придбати товари на всяк смак. Діяв і благодійний ярмарок, організований БФ «Подаруй мені життя», під час якого волонтери зуміли вторгували 5973 гривні. Ці кошти розподілили на оплату лікування трьох наших юних земляків - Софії Кваснюк, Зоряни Стригун та Олександра Гусара.

Під час свята міста «засвітилися» й учасниці конкурсу «Міс Здолбунів-2017», який відбудеться в жовтні. Красунь можна було впізнати завдяки оригінальним футболкам з логотипом конкурсу.

«Запалили» своєю енергетикою присутніх того дня учасники танцювального колективу «NoName», які влаштували для всіх справжній хіп-хоп батл. А згодом розважально-ігрову програму «Спритні, дружні, креативні» організували для діток активісти ГО «YMCA».



А доки гості свята розважалися, поблизу головної сцени господиньки вже готувалися до презентації страв у гастрономічному конкурсі «Майстер шеф по-здолбунівськи». Всього у кулінарних змаганнях взяли участь п’ять команд, які представляли ДНЗ Здолбунова. Кожна з них мала оригінально презентувати членам журі свої кулінарні шедеври. Адже судді оцінювали не тільки смакові якості страв та неповторність рецептів, а й вміння дотепно, витончено та «смачно» подати наїдки. Цьогоріч господині готували страви з королеви осінніх овочів – капусти. І всі, кому того дня пощастило їх скуштувати, вкотре переконалися, що здолбунівських малюків виховують дуже вправні кулінарки.



У День міста здолбунівчани не лише раділи запропонованим їм смаколикам і веселились, а й доволі активно брали участь у спортивних змаганнях. У футбол грали не тільки дорослі, а й юні: неподалік від головної святкової сцени проходив дитячий турнір з міні-футболу. Згуртували молодь і змагання з волейболу.

Ще одні змагання - богатирські розваги «Міцні тілом і духом» полюбляють і ті, хто бере у них безпосередню участь, і глядачі-вболівальники. Цього разу перемогу виборювали п’ять команд: гравці колективу американського футболу «Орли», представники ДПРЧ-18, локомотивного депо Здолбунів, вагонного депо Здолбунів та МСК «Богатир». Сильні тілом і духом підіймали штангу, перетягували линву, брали участь у естафеті, пробували зрушити з місця й протягти на якомога більшу відстань вантажівку. У загальному підсумку змагань переможцями стали рятувальники, друге місце посіли працівники локомотивного депо, а третє - «Орли».



Завжди збирають чимало глядачів та затятих вболівальників і змагання з армспорту. У день свята поборотися «на руки» спробували і представники влади, і навіть дівчата, які теж можуть пишатися своїми міцними м’язами.

Увечері до гідропарку продовжували сходитися люди. Містян і гостей Здолбунова там розважали гурт «MelRose», учасниця шоу «Голос. Діти-2» Катерина Качановська, рок-гурт «Жнива» та пародист Богдан Ковалик, котрий підіймав настрій глядачам, пародіюючи Вірку Сердючку.

Завершилося свято яскравим фаєр-шоу «Енергія вогню», котре потішило усіх не згірш феєрверків. Тож по завершенні гулянь у здолбунівчан залишився приємний післясмак і відчуття щирої ніжності до нашого невеличкого, але затишного і такого рідного міста.

Ірина САМЧУК.

Фото автора та

Ольги Климкович.