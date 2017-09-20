Віджнивували. Час сіяти

Найвищої врожайності озимої пшениці у районі досягли у ПСП ПП «Здолбунівське».

На фото (зліва направо): начальник відділу АПР управління промисловості,

інфраструктури та АПР Здолбунівської РДА Леонід ДМИТРУК,

завідувач складу ПСП ПП «Здолбунівське» Тетяна СЕМЕНЮК

та керуючий П’ятигірським відділком цього господарства Микола ВЕРБИЦЬКИЙ.

Збирання ранніх зернових культур у господарствах району завершили ще в серпні, отримавши хороші результати. Адже врожайність усіх ранніх зернових культур, окрім озимої пшениці, перевершила показники минулого року, які також були доволі високими. Тож в області за показниками врожайності Здолбунівщина опинилася у трійці лідерів (загальна врожайність – 51,8 ц/га).

Нині аграрії займаються реалізацією врожаїв та проводять осінні польові роботи. Як повідомили у відділі АПР управління промисловості, інфраструктури та АПР Здолбунівської РДА, станом на 13 вересня господарства громадського сектора розпочали збирання гречки, яка на Здолбунівщині займає 464 га. Нині вже обмолочено 30 га цієї культури, її середня врожайність становить 17 ц/га.



У всіх господарствах Здолбунівського району вже завершено посів озимого ріпаку, який ростиме на 1725 га ланів.

Зараз на полях триває підготовка грунту під посів урожаю 2018 року. За прог­нозними розрахунками, під урожай наступного року аграрії планують засіяти 4,6 тис. га озимими зерновими культурами - приблизно таку ж площу, як і цьогоріч.

А в області тим часом збирають цукровий буряк. Цієї культури агроформування нашого району наразі не вирощують. Натомість за інформацією департаменту агропромислового розвитку Рівненської ОДА, станом на початок тижня солодкі корені вже викопали на площі 854 гектари, зібравши майже 30 тисяч тонн буряку за середньої врожайності 350,6 ц/га.

Вл. інф.