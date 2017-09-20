Її покликання

Трудову біографію Тамара Пилипівна Ліщинська розпочала у 1972 році з посади завідуючої бібліотекою села Суйми, куди отримала направлення Здолбунівського відділу культури. Згодом очолила Півченську сільську книгозбірню, де сумлінно пропрацювала сімнадцять років. Представники не одного покоління тамтешніх жителів з теплотою у серці згадують пані Тамару, бо завдяки їй відкрили для себе прекрасний книжковий світ.



Бібліотечній роботі Тамара Пилипівна віддавалась сповна. Уміла зацікавити книгами і маленьких читачів, і молодь, і дорослих. Її можна було зустріти у полі й на фермі, куди до жниварів чи тваринників поспішала з оберемком газет, журналів і цікавих книжок, аби донести "слово" до кожного жителя. Бібліотечних уроків, які вона проводила, щораз з нетерпінням чекали школярі. Тематичні книжкові виставки, які дбайливо і вміло оформляла, конкурси на звання “Кращий читач” заохочували сельчан до системного читання, сприяли розширенню їхнього світогляду та духовному збагаченню.

У 1995 році Тамара Пилипівна очолила Будеразьку сільську бібліотеку. Починати роботу тут, у селі, де проживає, їй довелося з ремонту виділеного під книгозбірню приміщення. Доклавши немало зусиль, бібліотекар зуміла створити там комфорт і затишок. До бібліотеки потяглися малі й дорослі, бо усі відчували душевне тепло Тамари Пилипівни, її щире прагнення долучити до світу прекрасного та книжкових багатств якомога більше людей. Знали: бібліотекар кожного привіт­но зустріне, книжку до душі допоможе підібрати, розповість про новинки у фонді та про успіхи односельців, поцікавиться, чим живеш, порадіє успіхам, розділить твої негаразди, а як буде в змозі, то обов’язково допоможе у вирішенні нагальної проб­леми.

Приділяла Тамара Пилипівна увагу й тим землякам, хто за станом здоров'я не міг сам відвідувати бібліо­теку - приносила книги їм додому. Зважала при цьому на інте­реси й побажання кожного з цих читачів. А такі люди особ­ливо прагнуть живого спілкування. Добре слово пробуджує в них бажання жити й діяти всупереч усім випробуванням долі.

Тамара Пилипівна не тільки хороший фахівець, вона - вправна господиня, чуйна мама і турботлива бабуся. Подружжя Ліщинських знають як надзвичайно працьовитих будеразьців. Власноруч звели свій будинок, дають лад господарству, яке утримують. У парі виховали дочку і сина, які вже й самі заслужили авторитет не лише серед односельців. Дочекалися й активно допомагали виховувати п'ятьох онуків, а тепер - ще й двох правнуків.

Сорок п’ять років присвятила улюбленій справі Тамара Пилипівна Ліщинська. Обрана замолоду професія бібліотекаря для неї стала справді покликанням. І навіть зараз, на заслуженому відпочинку, наш бібліотекар старається заохочувати своїх земляків до читання, залучати до книжкових скарбів.

Від щирого серця бажаємо Вам, Тамаро Пилипівно, щастя, любові й добра. Нехай поруч з вами будуть завжди гідні й духовно багаті люди. Нехай у Вас завжди буде нагода зустрічати новий день з почуттям радості, у гарному настрої.

Валентина ТЕОДОРОВИЧ

за дорученням жителів с. Будераж.

На фото: Тамара Пилипівна ЛІЩИНСЬКА.