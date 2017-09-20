Весело і з користю

відпочили влітку учні недільної школи
при Свято-Різдво-Богородичному храмі с. Івачків
Чи не для усіх нас, а особливо для дітей, літо - найочікуваніша пора. Отож, ми з матушкою щораз стараємось подбати, аби цей час для учнів недільної школи при храмі, де служимо, був веселим, цікавим і корисним.
Цього літа, наприклад, організували футбольні матчі за участю команд Івачкова та Українки, в яких хлопці перемогли. Також наша футбольна команда брала участь у змаганнях з міні-футболу в Рівному, які організувала Рівненська Єпархія УПЦ.
Діти побували на районному з’їзді православної молоді, де слухали цікаві лекції, долучились до спортивних змагів та молитовного молодіжного Хресного ходу з Мізоча до джерела Святого Миколая, що в Гільчі.
А наприкінці літа відбулась дводенна поїздка до Кам’янця-Подільського, під час якої наші учні відвідали історичні замки, інститут, зоопарк. Особливістю мандрівки стала можливість побувати в храмі, де раніше служив Блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. А дорогою додому на дітей очікував сюрприз - розваги у гідропарку Тернополя.
Дуже приємно, що дітки гуртуються навколо храму, допомагають у ньому, а в різдвяні свята щиро прославляють піснеспівами ім’я Боже. Саме на зібрані в ході колядування пожертви нам вдалося зорганізувати описану вище мандрівку. Але на участь дітей у змаганнях та розвагах потрібні були кошти, а частково й на оплату поїздки їх трішки забракло. Та, як довело життя, добрі починання завжди мають підтримку - нам на допомогу вкотре прийшли місцеві фермери Олександр Віталійович та Мирослав Олександрович Лапчуки. Завдяки їхнім пожертвам діти не тільки побували в поїздках, а й мали змогу не раз поласувати солодощами.
Учні недільної школи та особисто я, настоятель Свято-Різдво-Богородичного храму с. Івачків, висловлюємо родині Лапчуків щиру подяку.
Віталій ХАРКЕВИЧ,
настоятель Свято-
Різдво-Богородичного
храму с. Івачків.
На фото: під час мандрівки.
Коментарі неавторизованих користувачів друкуються тільки за попередньої модерації.