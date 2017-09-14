Знаменні злети ансамблю “Ритм”

Понад 500 номерів у виконанні талановитих дітей з Украї­ни та зарубіжжя, безліч нових знайомств, зіркове журі, неповторна атмосфера - V Міжнародний фестиваль хореографічних та вокально-хореографічних колективів “Самоцвіти” просто вразив масштабністю. Участь у фесті брали й вихованці Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва, зокрема ансамбль спортивного бального танцю “Ритм” на чолі з керівником колективу Наталією Буздиган та акомпаніатором Надією Міщанчук. Діти завзято поринули у фестивальний марафон і на повну демонстрували свою майстерність у виконанні танцювальних па. У підсумку ансамбль став дипломантом фестивалю, здобув почесне ІV місце.



Побував “Ритм” і на ХІ Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької хореографії “Падіюн-євроданс”, у чому посприяв відділ освіти Здолбунівської РДА. Вперше вихованці відвідали Ужгород та випробували на міцність тамтешню конкурсну сцену. А виступи конкурсантів оцінювало висококваліфіковане журі у складі іменитих хореографів не лише з України, а й зі Словаччини та Молдови.

Участь у будь-яких нових конкурсах, фестивалях, зустрічах дає молоді можливість пережити яскраві емоції, збагатитись враженнями, оцінити вміння та рівень майстерності колег і набути безцінного дос­віду, адже практика - голов­на запорука успіху. Тож щиро зичу нашим юним танцюристам нових злетів і безлічі перемог, їхнім наставникам - натхнення в роботі й подальшої плідної співпраці з батьками своїх вихованців, без якої, напевно, більшість успіхів дітей була б неможливою.

Вікторія РОМАНЮК,

культорганізатор

Здолбунівського РЦТДЮ.