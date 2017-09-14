“Національне читання-2017”

Учасники акції "Національне читання" у Здолбунові.

Минулої суботи члени Товариства польської культури Здолбунівщини, учні школи польської мови, що вже кілька років діє при ньому, та інші жителі краю взяли участь у щорічній загальнопольській акції “Національне читання”.

Дійство проходило у класі польської мови, що в парафіяльному будинку римо-католицького костелу Св. ап. Петра і Павла. На захід завітали й батьки дітей-вихованців школи з вивчення польської мови, а також тих, котрі розпочнуть займатися в ній з цієї осені, та почесні гості - ксьондз Земовіт Коперські, працівники Здолбунівської районної бібліотеки для дітей та юнацтва, центральної районної бібліотеки, представники ЗМІ.

З вітальним словом звернулась до присутніх голова Товариства польської культури Здолбунівщини Софія Михалевич. Вона також представила громаді Ельжбєту Пьотровську - учительку польської мови, яка відтепер передаватиме свої знання малим і дорослим слухачам школи з вивчення польської мови, що функціо­нує при Товаристві.



- Мені приємно сьогодні перебувати серед настільки доброзичливих людей, як ви. Дуже сподіваюсь на взає­морозуміння зі своїми вихованцями, як і на те, що робота моя у вашому місті буде плідною, результативною, - зазначила пані Ельжбєта. А потому розпочала мультимедійну презентацію, в ході якої присутні дізнались про основні віхи життя і творчості Станіслава Виспянського - видатного польського драматурга, режисера і реформатора польського театру, художника, дизайнера меблів та інтер’єрів, митця й людини активної громадянської позиції. Власне саме п’єсу Станіслава Виспянського “Весілля” (“Wesele”) цьогоріч поляки обрали для “Національного читання” з-поміж чотирьох запропонованих їм творів. Окрім вже названої п’єси, були це “Провесінь” (“Przedwiosnie”) Стефана Жеромського, “Щоденники Сопліци” (“Pamiatki Soplicy”) Генрика Жевуського та “Беньовський” (“Beniowski”) Юліуша Словацького. Участь в онлайн-голосуванні взяли 37000 осіб, і 18000 з них підтримали саме “Весілля”. Результати голосування озвучили Президент Республіки Польща Анджей Дуда з дружиною на офіційних урочистостях з нагоди Міжнародного дня рідної мови у Варшаві.

Метою започаткованої у 2012-му екс-Президентом Польщі Броніславом Коморовським загальнопольської акції “Національне читання” є популяризація надбань польської літератури, зміцнення почуття національної самоідентифікації, а також сприяння культурі живого слова в його найкращих формах. У попередні роки для спільного читання поляки вже обирали твори Адама Міцкевича, Александера Фредро, Генрика Сенкевича та Болеслава Пруса. І от - п’єса Станіслава Виспянського.

До речі, цього разу акцію організатори вирішили провести в оновленому форматі - не як просто одночасне у всьому світі спільне читання поляками тексту певного твору, а як ніби показ уривків вистави - читати п’єсу в ролях. У Здолбунові це робили ще й з використанням відповідних декорацій та сценічних костюмів. У нашому місті участь у міні-виставі брали “актори” різного віку - діти, підлітки, дорослі. Вони досить майстерно “зіграли” і зуміли зацікавити глядачів не тільки чудовими костюмами, а й проблематикою сюжету “Весілля” - п’єси, що вийшла друком у 1901 році і, як наголошують навіть сучасні літературознавці, є найвизначнішим досягненням не лише самого Станіслава Виспянського, а й усієї польської драматургії кінця XIX - початку XX ст.

По завершенню “Національного читання” присутні мали змогу ознайомитись з виставкою за творчістю Станіслава Виспянського як художника. Охочі штудіювати польську спілкувалися з учителькою. А насамкінець усіх запросили до “весільного” почастунку.

Ольга ЯКУБЧИК.

Фото автора.