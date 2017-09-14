З Сорочинців повернулись з нагородами

Ансамбль «Родина» на фестивальній сцені.

З 22 по 27 серпня на Полтавщині тривав Національний фестиваль «Сорочинський ярмарок-2017». Здолбунівщину там представляв народний аматорський вокальний ансамбль «Родина» будинку культури села Івачків (керівник Тетяна Мельник), і повернувся з відзнаками.

Ансамбль став лауреатом І ступеня Національного фестивалю народної творчості «Ярмаринка» і був нагороджений дипломом І ступеня та Почесними грамотами за активну участь у Національному Сорочинському ярмарку 2017 року. До слова, івачківська «Родина» відкривала фестиваль та зустрічала почесних гостей заходу.



Поїздка творчого колективу до Сорочинців стала можливою завдяки спонсорській допомозі від родини Лапчуків, керівників фермерських господарств «Нива» та «Хлібний дар Л» - Олександра Віталійовича та Мирослава Олександровича. Учасники та керівник ансамблю «Родина» щиро дякують цим меценатам і від душі зичать міцного здоров’я, достатку, благополуччя їм та їхнім рідним.

Сніжана ОЛЕКСЮК,

ПШБ с. Івачків. §