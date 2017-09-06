Барви неба та колосся

Під час вручення паспортів.

Здолбунів. Площа Базарна. Яскраві вишиванки й синьо-жовті стрічки на грудях присутніх. Усі вони з гордістю спостерігають, як неспішно лине флагштоком вгору наш синьо-жовтий прапор. Лунає гімн, а з неба ллє рясний дощ. Він вщухне лише за півгодини. І тоді учасники свята нарешті матимуть змогу зробити пам’ятні світлини у вишиванках.

Двадцять третього серпня, у День Державного Прапора України, очільники району та міста традиційно вітали усіх з цим державним святом. Злива, яка розпочалася чи не водночас з урочистими заходами, не завадила учаснику бойових дій, воїну 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Віталію Демчишину з с. Ільпінь урочисто підняти прапор. Як і торік, на верхівку флагштока у ті хвилини сів птах, знову символізуючи надію на омріяний нами мир.



Промовці говорили про потребу усім завжди пам’ятати, що незалежність ми отримали дорогою ціною - ціною багатьох життів. Тож і досі нашого мирного прапора кольору неба та колосся панічно боїться Мос­ква, боїться, бо він завжди був символом національно-визвольної боротьби. Тому й віра в те, що наш стяг майорітиме над єдиною Україною - незламна. Упевнена, вірять у це й одинадцять юнаків та дівчат з нашого району, які того дня отримали з рук голови Здолбунівської РДА Сергія Кондрачука, голови Здолбунівської районної ради Олега Дацюка та міського голови Здолбунова Ігоря Ольшевського свої паспорти у формі ID-карток.

Продовженням урочистостей стало вшанування народних героїв, борців за незалежність України - громадськість, керманичі району та міста поклали до пам’ятних місць квіти.

Ірина САМЧУК.