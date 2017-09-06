Відгуляли-відфестивалили

День незалежності здолбунівчани святкували з розвагами, концертами та смачними варениками

Головне свято нашої країни у Здолбунові, як і торік, відзначали на вулиці Незалежності. Святкові дійства вдалися на славу, адже їх організатори подбали, аби усі, хто туди завітав, мали змогу і розважитися, і підкріпитися смаколиками, і відчути гордість за наш, багатий на талановитих людей і щирих патріотів край.

Урочистості розпочалися з віче «Величаймо в цю днину нашу славну Україну», під час якого представники різних релігійних конфесій молилися за нашу державу. Згодом керівники району й міста вітали громаду зі святом та вручали почесні відзнаки учасникам АТО й волонтерам. А мамам наших земляків-солдатів, які загинули на війні, на знак щирої шани подарували букети квітів.

Запальний та дуже професійний виступ зразкового дитячого духового оркестру «Смига» відчутно збадьорив присутніх. Не менш потішили й виступи наших земляків, які демонстрували свої таланти у рамках святкової програми «Хай лине пісня України». Спостерігаючи за танцюристами та співаками, приємно було вкотре усвідомлювати, що самобутніми талантами славиться кожен населений пункт нашого району.



А доки дорослі дарували митцям аплодисменти, дітлахи розважалися. Бо ж поблизу сцени можна було пострибати на батутах, проїхатися на конику чи поні, створити малюнок за допомогою кольорового піску чи фарб…

На мистецькій вулиці умільці демонстрували свої вироби та проводили майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва. А поблизу районного будинку культури діяла фотовиставка «Незалежність - це ми», і здолбунівчани, розглядаючи представлені в її експозиції світлини, зроблені в різний час, з приємним подивом впізнавали на них себе.



Поки тривала мистецька програма, наші земляки реєструвалися для участі у родинному фестивалі «Мельники Здолбунівщини, єднаймося». Саме прізвище Мельник є найпоширенішим в Україні - його носить близько 200 тисяч людей, причому найбільше їх налічується саме в Західній Украї­ні. У ході цього оригінального фестивалю визначили найчисленнішу, найстрункішу, найпишнішу, найжіночнішу родини та наймолодшу сім’ю Мельників. Їм вручили призи й грамоти від відділу культури та туризму Здолбунівської РДА.



Але чи не найбільше гостей приваблював аромат, що долинав з куточка, де тривала активна підготовка до благодійного вареник-фесту «Пузатий пан». Учасники цього заходу довели, що традиційні вареники можуть бути і повсякденною, і святковою стравою. Колективи ДНЗ міста, Здолбунівської райспоживспілки, а також кафе, магазинів та бібліотек району, дружини учасників АТО та інші наші земляки представили таке різноманіття сортів цієї страви, що складно було й вибрати, яких саме вареничків варто скуштувати. У макіт­рах, у глеках та на тарелях красувались вареники з сиром та картоплею, гречкою, грибами, вишнями, сливами… Замішені на яйцях та кисляку, смажені, шоколадні, «бурячкові» та «морквяні», навіть кольору нашого прапора. Чого лиш не вигадали вправні господині. Вони охоче ділилися секретами приготування страви та закликали скуштувати їхні кулінарні творіння. Загалом на фестиваль господиньки наліпили близько 2800 вареників і, пригощаючи здолбунівчан, зуміли виручити 3811 грн. Ці кошти спрямують на лікування онкохворих діток, котрими опікується БФ «Подаруй мені життя».



Та, як кажуть, не варениками єдиними! Запропонували здолбунівчанам у святковий день і чимало активних розваг. Наприклад, легкоатлетичний пробіг на 1600 м «Біг заради миру», учасниками якого цього разу стали переважно діти та підлітки. Відбулися й змагання з баскетболу «Стрітбол», а також шахові баталії. На стадіоні «Локомотив» футбольні вболівальники підтримували улюблені команди, а в міському гідропарку спортсмени грали у пляжний волейбол.

Вечірня програма також зібрали чимало люду. Спочатку всіх потішив феєричний виступ вихованців школи козацьких єдиноборств «Роксоланія» Рівненського міського палацу культури. А потому на сцені один одного змінювали улюбленці місцевих шанувальників музичного й хореографічного мистецтва - студія естрадного співу «Джем», ВІА «Візерунки», танцювальний колектив «No name», ВІА «Любава» та легендарний рок-гурт «Жнива», якому того дня було вручено відзнаку Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції».

Чимало молоді відпочивало й на території «ЗЕленого газОНу». Там у затишній атмосфері спілкувалися, грали в твістер та інші ігри, змагались за перемогу в турнірі з настільного тенісу, дивились документальний фільм про незалежність української держави.

Ірина САМЧУК.