Відпочили цікаво та з користю

У наш непростий час моральні цінності – доброту, людяність, любов до ближнього – часто втрачаємо у щоденних клопотах. Та дуже важливо не забувати про них у процесі виховання дітей і підлітків.
Саме загальнолюдські та християнські цінності були основою під час занять у дитячому православному таборі «Ангелятко», який 10 та 11 серпня гостинно зустрів дітей з сіл Білашів, Півче, Будераж та смт Мізоч.
У таборі діти поєднували приємне з корисним, не лише беручи участь у розвагах, рухливих іграх та конкурсах, а й дослухаючись до проповіді Слова Божого, яке доносили дітям священики, котрі були старшими груп.
Змістовно та весело провести час двом сотням дітлахів допомагали настоятель Свято-Різдво-Богородичного храму смт Мізоч та ініціатор створення табору протоієрей Олександр Карп’юк, протоієрей Василь Ярошик (с. Білашів), протоієрей В’ячеслав Грищук (с. Будераж), протоієрей Михаїл Дем’янчук (с. Півче), протоієрей Андрій Остап’юк (с. Урвенна). До проведення табору долучилося багато небайдужих людей, які готували чай, проводили музичні розминки, займалися з дітьми малюванням. Харчувалися юні учасники табору у кафе «Мрія».
Щовечора після занять діти були сповнені позитивних емоцій і вражень. Сподіваємось, що проведення таких таборів стане традицією, адже дуже хочеться, щоб дитяче дозвілля було змістовним, цікавим та корисним – саме таким, як в дитячому православному таборі «Ангелятко».
Від імені батьків
Лариса ПОТАПЧУК,
с. Білашів.
На фото: учасники табору.
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