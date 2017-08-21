Відпочили цікаво та з користю

У наш непростий час моральні цінності – доброту, людяність, любов до ближнього – часто втрачаємо у щоденних клопотах. Та дуже важливо не забувати про них у процесі виховання дітей і підлітків.

Саме загальнолюдські та християнські цінності були основою під час занять у дитячому православному таборі «Ангелятко», який 10 та 11 серпня гостинно зустрів дітей з сіл Білашів, Півче, Будераж та смт Мізоч.

У таборі діти поєднували приємне з корисним, не лише беручи участь у розвагах, рухливих іграх та конкурсах, а й дослухаючись до проповіді Слова Божого, яке доносили дітям священики, котрі були старшими груп.

Змістовно та весело провести час двом сотням дітлахів допомагали настоятель Свято-Різдво-Богородичного храму смт Мізоч та ініціатор створення табору протоієрей Олександр Карп’юк, протоієрей Василь Ярошик (с. Білашів), протоієрей В’ячеслав Грищук (с. Будераж), протоієрей Михаїл Дем’янчук (с. Півче), протоієрей Анд­рій Остап’юк (с. Урвенна). До проведення табору долучилося багато небайдужих людей, які готували чай, проводили музичні розминки, займалися з дітьми малюванням. Харчувалися юні учасники табору у кафе «Мрія».



Щовечора після занять діти були сповнені позитивних емоцій і вражень. Сподіваємось, що проведення таких таборів стане традицією, адже дуже хочеться, щоб дитяче дозвілля було змістовним, цікавим та корисним – саме таким, як в дитячому православному таборі «Ангелятко».

Від імені батьків

Лариса ПОТАПЧУК,

с. Білашів.

На фото: учасники табору.