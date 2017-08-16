Весело й цікаво дітворі в «Романтику»

Сьомого липня розпочалась чергова зміна в єдиному у нашій області спеціалізованому таборі денного перебування «Романтик» Здолбунівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Того дня у залі районної бібліо­теки для дітей та юнацтва, де й цьогоріч прийняли табір, зібрались діти вразливих категорій: з інвалідністю, сироти, учасників антитерористичної операції, з багатодітних родин та сімей, що опинились у складних життєвих обставинах. Відбулись анкетування дітей, комунікативний тренінг «Знайомство», встановили правила життя у таборі. Повторили учасники зміни й правила поведінки у громадських місцях. Цікавою й пізнавальною була екскурсія у Здолбунівському районному історико-краєзнавчому музеї, яку для дітей провів директор цього закладу О. Тищенко. Захоплюючим - заняття з арттерапії (див. фото), яке провела волонтер, художниця, психолог, непересічна особистість Яна Униченко.

Смачним обідом пригощали дітей у ланч-кафе «Центр», поласували вони й морозивом від мінімаркету «Центр» та магазину «Добробут». Крім того, залюбки грали у шашки, рухливі ігри та, із зав’язаними очима, малювали картину.



Ще до початку роботи табору було сформовано групу волонтерів з числа старшокласників-учасників оздоровлення. З ними провели 2 заняття зі спілкування з молодшими дітьми. У свій дебютний день волонтери вдало впоралися з поставленими перед ними завданнями. Також з дітьми працювали директор Здолбунівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Т. Павлова, спеціалісти центру О. Александрова, Т. Стерник, К. Тищенко, О. Кухарчук.

Не менш насиченим розвагами, спілкуванням, творчими заняттями, приємними сюрпризами й іншими корисними та пізнавальними заходами стали й наступні дні у таборі «Романтик».

Вл. інф.

Фото надане Здолбунівським

РЦ СССДМ.