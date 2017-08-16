Готуємо дитину до школи. Яким має бути учнівське приладдя

Не так і багато часу лишилося до початку нового навчального року. Дітвора ще радіє канікулам, а от батьки вже складають списки необхідного синам і донькам шкільного приладдя та поспішають до крамниць і на ярмарки. Не скажеш, що нині є дефіцит якихось складових вмісту шкільного ранця, бо на ринку дійсно неймовірно широкий вибір таких товарів. Але варто бути уважними, аби поспіхом не придбати неякісного приладдя чи такого, що зашкодить здоров’ю ваших школяриків. То, якими ж повинні бути шкільні зошити, портфелі, ручки? Дізнатись про це можна, скориставшись рекомендаціями, розробленими Головним управлінням Держпродспоживслужби у Рівненській області.

Зошити

Безпечність цієї продукції для зору школярів регулюється в Україні Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей». Вимоги ці враховують довжину рядка, висоту сторінки, чіткість друку, колір і відтінок паперу, стан поверхні.

Вибираючи зошити, варто звертати увагу не лише на картинку на титульній сторінці, яка сподобалась дитині, а насамперед на те, чи дотримались виробники цієї продукції зазначених далі вимог:

1. Папір повинен бути достатньо цупким і непрозорим, ледь шорстким на дотик. Не варто обирати зошити з надто білосніжними аркушами, краще придбати ті, в яких сторінки мають колір світлого пряженого молока. Папір має бути вiдбiлений без використання хлору.

Якщо білизна паперу більша ніж 70-80 %, сторінка «різатиме очі». І навпаки, на жовтуватих сторінках текст видаватиметься блідим, а при читанні написаного дитині доведеться напружувати зір.

2. Лінії повинні бути чітко продрукованими, їх товщина - не більше 0,2-0,5 мм, а колір - фіолетовим, зеленим, блакитним або сірим. Горизонтальні лінії на суміжних сторінках мають збігатись. Необхідно звернути увагу й на рівномірність ширини ліній чи клітинок. Ширина країв зверху - 20 мм, а нижні краї повинні бути меншими на 2-5 мм. Скоби чи спіралі, якими зшиті зошити, мають бути надійно загнутими всередину, аби запобігти ризику поранення.

Дотримавшись цих правил при виборі зошитів, ви посприяєте збереженню здоров’я та зору ваших школяриків.

Підручники

Шкільні підручники обов’­язково повинні мати інформацію про погодження їх Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я України. Вага кожного підручника не має перевищувати: для 1-2 класів - 300 г, для 3-4 класів - 350 г, для 5-6 класів - 400 г, для 7-10 класів - 500 г, для 11(12) класів - 600 г. Перевищення такої ваги підручника також можливе, але не більше, ніж на 20 %.

До речі, не рекомендовано випускати підручники, що розраховані на кілька років навчання (суміщення програм різних років навчання). Заборонено друкувати текст на кольоровому та сірому тлі, друкувати лише текст на трьох і більше шпальтах. У виданнях для дітей усіх вікових груп мають використовувати непрозорий папір, який не дає проступати на відкритому аркуші друкованим елементам зі зворотного боку сторінки не менше, ніж на 90 %, що запобігає можливим пов’язаним з цим порушенням зору.

Ранці-портфелі

Купуючи дитині ранець, варто пам’ятати, що він не повинен бути надто важким. Вага портфеля зі шкільним приладдям, який носитиме учень, також має відповідати певним санітарно-гігієнічним нормам. Наприклад, вага шкільного реманенту для учня 1-2 класів не перевищувати 1,5-2 кг, 3-4 класів - 2-2,3 кг, 5-6 класів - 2,3-3 кг, 7-8 класів - 3-3,5 кг, а 9-11 (12) класів - 3,5-4,5 кг.

Не рекомендують спеціалісти купувати школярам портфелі та сумки, які носять на одному боці, оскільки таке носіння може призвести до сколіозу.

Ранець краще підібрати з жорсткою «спинкою», аби не зашкодити поставі дитини. На етикетці якісного ранця зазвичай наявний напис про те, що він ортопедичний, а його «спинка» має рельєфну поверхню.

Лямки ранця мають бути досить широкими, щоб не врізатися у плечі, а ще краще, коли вони перехрещуються на грудях, як у класичному туристичному рюкзаку.

Ранець не повинен бути ширшим від плечей дитини, його верхній край - вищим від рiвня плечей, а нижнiй - не нижчим від стегон. До речі, краще, коли дитячий ранець обладнаний світловідбивальними елементами - для того, щоб у вечірній час водії мог­ли здалеку побачити школярика, який переходить дорогу.

Ручки

При виборі ручки для учня варто пам’ятати, що найкраща з них - це легка. Дитячими пальчиками важко довго утримувати масивну товсту ручку. Поверхня ручки має бути ребристою, щоб її зручно було тримати, i вона не висковзувала.

Ручки бувають кульковими, гелевими й капiлярними. Для першокласника краще придбати кулькову ручку. Гелевими та капiлярними, звісно, писати легше, але їх вистачає не надовго.

Також перед купівлею ручки варто перевірити маркування, звернути увагу на етикетки (там мають бути зазначені назва та адреса виробника, дата виготовлення і склад продукції).

Якщо ж при виборі шкільного приладдя вас усе-таки щось насторожило - краще ознайомтесь з документами, які підтверджують якість продукції. Їх вимагайте у продавця товару.

За матеріалом на Інтернет-сайті Головного управління

Держпродспоживслужби

у Рівненській області.