Запрошують на етно-еко-фестиваль «БУЩА ПАПОРОТЬ»

Цього разу традиційний для Бущі захід відбудеться у новому форматі. Організатори фестивалю зазначають, що триватиме «Буща папороть» два дні, 6-7 липня, упродовж яких відбудеться чимало цікавих і пізнавальних заходів. Так, у рамках фестивалю заплановано пішохідну екскурсію екологічною стежкою, веломандрівку, спортивні змагання, виступи творчих аматорських колективів Рівненщини, сільський вуличний квест, фаєр-шоу, етно-денс, «Водяні битви», а також купальські обрядодії: плетіння і пускання на воду віночків, ігри та хороводи біля вогнища.

Крім того, гостям дійства запропонують узяти участь у спортивно-історичних гутірках, майстер-класах, зокрема з характерництва і травництва. Передбачені у ході фесту й частування кулешем, ухою та екзотичними місцевими стравами, чаями з трав, зібраних на території Національного природного парку «Дермансько-Острозький», та різноманітні виставки.

Розважитись та відпочити гостям запропонують на семи локаціях – мистецькій галявині, галявині для малечі, дикому полі, стовпі-сюрпризі від НПП «Дермансько-Острозький», етно-фото-зоні, наметовому містечку «Готель під зорями» та зоні барбекю.

Для гостей дійства організатори забезпечують можливість нічлігу у наметовому містечку, у хостелі, що в сільській школі, або у кімнатах приватних садиб жителів Бущі.

Організаторами фестивалю «БУЩА ПАПОРОТЬ» є Здолбунівські РДА та райрада, НПП «Дермансько-Острозький» та Бущанська сільрада.

Вл. інф.

ПРОГРАМА ЕТНО – ЕКО ФЕСТИВАЛЮ «БУЩА ПАПОРОТЬ»

6 липня

10.00 – 17.00 Екскурсії екологічною стежкою "Від Волині до Поділля" Національного природного парку "Дермансько - Острозький" (групи формуватимуться кожних дві години, максимальна кількість учасників в групах – 20 осіб);

для велотуристів – мандрівка маркованим веломаршрутом «Велика пригода в Дермансько - Острозькому національному природному парку» (здійснюється самостійно з початкового пункту в с. Буща)



12.00 Відкритий турнір з волейболу (8 команд із Здолбунівського та Острозького району)

17.00 ГОЛОВНА СЦЕНА ФЕСТИВАЛЮ :

Відкриття фестивалю «БУЩА ПАПОРОТЬ»

Мистецька програма «Купальський вогнецвіт» за участю творчих аматорських колективів Здолбунівщини:

- народний аматорський хор Здолбунівського районного будинку культури;

- народний аматорський вокальний ансамбль «Родина» будинку культури с. Івачків;

- народний аматорський хоровий колектив будинку культури с. Івачків;

- вокальний ансамбль «Спасівські гайдамаки» будинку культури с. Спасів;

- творчі колективи будинку культури с. Копиткове;

- народний аматорський вокальний ансамбль «Любава» Здолбунівського

міського клубу;

- народний аматорський фольклорний ансамбль «Здовбицькі молодички»

- вокальний колектив с. Буща

Здолбунівщина мальовнича: презентація туристичних маршрутів та рекреаційних зон Здолбунівського району

18.00 Нагородження переможців та призерів відкритого турніру з волейболу

15.00 – 18.00 РОЗВАГИ ТА ЛОКАЦІЇ ФЕСТИВАЛЮ :

Мистецька галявина:майстер-класи з традиційного народного мистецтва, народних художніх промислів та хендмейду, ярмарка - продаж, виставка приватної колекції старожитностей, виїзна торгівля

Галявина для малечі: забавлянки та екологічні рукотвори

Майстер - клас по характерництву (оздоровча практика)

Майстер-клас «Травниця» та частування чаями з трав, зібраних на території національного природного парку "Дермансько - Острозький";

Дике поле (спортивно-історичні гутірки)

Стовп – сюрприз від національного природного парку "Дермансько-Острозький";

19.00 Купальська розвага «Водяні битви» від ГО «ЗЕОН»

20.00 КУПАЛЬСЬКІ ОБРЯДОДІЇ:

плетіння віночків (майстер –клас від Ірини Кухар);

пускання вінків на воду;

купальські ігри та хороводи;

запалення купальського вогнища

22.15 Файєр - шоу

22.45 Етно – денс

ПРОТЯГОМ ФЕСТИВАЛЬНОГО ДНЯ: частування рибною юшкою, кулішем та стравами місцевої кухні;

катання на конях та поні;

етнофотозона;

наметове містечко «Готель під зорями», зона барбекю

7 липня

10.00 – 17.00 Екскурсії екологічною стежкою "Від Волині до Поділля" Національного природного парку "Дермансько - Острозький" (групи формуватимуться кожних дві години, максимальна кількість учасників в групах – 20 осіб);

для велотуристів – мандрівка маркованим веломаршрутом «Велика пригода в Дермансько - Острозькому національному природному парку» (здійснюється самостійно з початкового пункту в с. Буща)

11.00 Відкритий турнір з футболу (8 команд)

14.00 – 18.00 Галявина для малечі: забавлянки та екологічні рукотвори

15.00 Мистецька галявина: майстер-класи з традиційного народного мистецтва, народних художніх промислів та хендмейду, ярмарка – продаж, виїзна торгівля;

Майстер-клас «Травниця» та частування чаями з трав, зібраних на території національного природного парку "Дермансько-Острозький";

15.00 ГОЛОВНА СЦЕНА: Мистецька програма «Купальський вогнецвіт» за участю творчих аматорських колективів Рівненщини:

- народний аматорський ансамбль народної музики «Живограй» Острозького районного будинку культури;

- народний аматорський ансамбль української пісні «Серпанок»КЗ «Корецький районний будинок культури і дозвілля»;

- народний аматорський фольклорний ансамбль «Родовід» клубу с. Нова

Мощаниця;

- аматорські колективи Мізоцького селищного будинку культури;

- народні аматорські колективи будинку культури с. Глинськ;

- творчі аматорські колективи будинку культури с. Буща

15.30 сільський вуличний квест для молоді від ГО «ЗЕОН»

ПРОТЯГОМ ФЕСТИВАЛЬНОГО ДНЯ: спортивно-історичні гутірки, майстер - клас з характерництва (оздоровча практика);

частування кулішем; катання на конях та поні; етнофотозона;

наметове містечко «Готель під зорями»; зона барбекю