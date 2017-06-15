У Цуркові – спалах африканської чуми свиней

На початку цього місяця Здолбунівщину сколихнула тривожна звістка про те, що у краї зафіксовано спалах африканської чуми свиней - інфекційної хвороби, яка дуже швидко вражає цих тварин, хоч, на щастя, є безпечною для людей.

Ще 1 червня інформацію про те, що селом Цурків поширюються чутки щодо загибелі свиней у одному з господарств, тамтешній житель телефоном повідомив до управління Держпродспоживслужби. До села негайно ви­їхали спеціалісти, аби провести епізоотичне обстеження. У ході останнього було підтверджено, що двоє господарів, які утримували свиней у спільному хліві, здійснювали вимушений забій тварин, оскільки ті втратили апетит. Спеціалісти відібрали матеріал для лабораторного дослідження на африканську чуму свиней. У результаті підозри підтвердилися - в Цуркові стався спалах цього небезпечного для свиней захворювання.



Третього червня у зв’язку з виявленим випадком африканської чуми було проведено позапланове засідання ДНПК при райдержадміністрації та ухвалено рішення «Про заходи з недопущення поширення та ліквідації спалаху африканської чуми свиней в підсобних приміщеннях спільного хліва, де утримують свині гр. С та гр. К., у с. Цурків».

Згідно з вказаним рішенням визначено неблагополучний пункт (вогнище) АЧС. Це - підсобне приміщення спільного хліва, де утримувалися свині громадян С. та К., розташоване по вул. Миру у с. Цурків.

Зона захисту, тобто територія, яка безпосередньо

межує з епізоотичним вогнищем, включає все село Цурків та територію, що його оточує до межі наступного населеного пункту.

Зона спостереження (нагляду) має такі межі: на схід - до с. Коршів; на захід - до

с. Варковичі Дубенського району; на південь - до шляху Мізоч-Дубно; на північ - до повороту вулиці Лісовики

с. Глинськ.

До зони спостереження віднесено села Спасів, Підцурків, Глинськ, Загора, Уїздці, Кунин, Стеблівка Здолбунівського району та Квітневе, Княгинин, Травневе, Молодіжне, Озеряни, Копани, Нагірне Дубенського.

Тим часом у Цуркові третього червня спільно працювали спеціалісти різних сфер: ветеринари, правоохоронці, рятувальники, а також представники районної влади. У рамках прийнятого «Плану заходів щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації захворювання на АЧС в епізоотичному вогнищі» того дня було встановлено пост, де облаштовано дезбар’єр та відповідні попереджувальні знаки. Також було здійснено забій загалом 36 свиней з господарств, у яких відбувся спалах хвороби. Трупи тварин спалено у визначеному місці за межами населеного пункту та захоронено. Всього спалено 36 трупів свиней та 13 туш після вимушеного забою свиней. У приміщенні спільного хліва та на прилеглій території проведено дезінфекцію.

Натомість у селі Цурків в період до 12 червня цього року потрібно провести забій всіх клінічно здорових свиней, які утримуються у підсобних індивідуальних господарствах громадян. У зв’язку зі стійкістю збудника АЧС м’ясо з таких тварин необхідно переробити на тушонки. Заморожувати чи засолювати його суворо заборонено.

У зоні нагляду органам місцевого самоврядування доручено провести збори жителів населених пунктів задля проведення роз’яснювальної роботи щодо вжиття заходів для профілактики чи у разі підоз­ри виникнення АЧС.

За інформацією управління

Держпродспоживслужби

в Здолбунівському районі.

Варто пам’ятати, що АЧС - небезпечне захворювання, та суворо дотримуватись низки важливих правил:

• не купувати свиней у продавців, у яких відсутні відповідні ветеринарні документи;

• жителям населених пунктів, які мають поголів’я свиней, утримувати їх в «закритому режимі», у разі виявлення захворювання чи загибелі тварин негайно інформувати спеціалістів державної ветеринарної медицини на місцях;

• категорично заборонено купувати м’ясо та м’ясопродукти, які не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи, особливо на стихійних ринках чи у не відведених для торгівлі місцях;

• у разі захворювання чи загибелі свиней обов’язково повідомляти спеціалістів державної служби ветеринарної медицини за телефоном 2-26-26.