В ім’я любові до України

Цього червня минуло сімдесят років від загибелі здовбичанки Надії Петренко – зв’язкової УПА, яка пішла з життя сімнадцятирічною дівчиною. Тож жителі Здовбиці третього дня Трійці зібралися біля пам’ятника відважній односельчанці, який встановили у селі в 2005 році. Настоятель Свято-Михайлівського храму УПЦ КП с. Здовбиця о. Валерій відслужив панахиду. У заході взяли участь сільський голова Світлана Година, а також депутат районної ради Юрій Шадий, який розповів присутнім про трагічні для України події часів Другої світової. Спогадами про зв’язкову УПА поділилися однокласник і товариш Надії Володимир Степанчук, голова Здовбицького осередку «Союзу українок» Олеся Федорук, а також здовбичанка Євгенія Скульська.

Історія короткого життя Надії звитяжна та трагічна: їй довелося витерпіти катівню НКВС, поховати коханого. А згодом – зважитися на самогубство, щоб знову уникнути нелюдських тортур…

Завершуючи пам’ятний захід, присутні разом заспівали Гімн України – для Надії, життя якої обірвалося в ім’я любові до України.

Надії Петренко присвячений нарис її землячки, який пропонуємо вашій увазі.

На фото: під час меморіального заходу.

За інформацією зав. ПБ

с. Здовбиця Марії КРАВЧУК.