Гуртом облаштували дитячий майданчик

У подвір’ї навпроти будинку, що по вулиці Фестивальній, 17 у Здолбунівському мікрорайоні цементників, тепер є дві новеньких гойдалки, дитяча гірка та пісочниця.

Люди, котрі давно мешкають у тому районі, розповідають, що вже років з тридцять довкола їхніх осель не було місця, де б діти мог­ли проводити вільний час. Донедавна для тамтешніх діт­лахів хоч якоюсь розрадою були невеличка пісочниця, гойдалка та лавочки. Проте жителі будинку по вулиці Кутузова відмежували цю територію металевим парканом, залишивши сусідам тільки близько двох метрів асфальту. Тому єдиним місцем відпочинку для малечі та молоді лишався тамтешній парк.



Тепер же батькам не потрібно хвилюватися за дітей, адже завжди можна визирнути з вікна та «проконтролювати» їх на новому майданчику. Діє він уже третій тиждень, а 28 травня його офіціно відкрили. У встановленні дитячого майданчика посприяла депутат Здолбунівської міської ради Тетяна Павлова, яка й підготувала свого часу відповідне депутатське звернення. Про гос­тру потребу в облаштуванні майданчика депутат дізналася від голови ОСББ «Моя оселя 17» Ірини Шевчук.



- Наше ОСББ існує вже рік. За цей час ми неодноразово зверталися до міської ради з проханням встановити нам дитячий майданчик. Згодом поспілкувалися про це і з Тетяною Федорівною, яка нас обнадіяла. І от тепер у наших дітей є такий чудовий майданчик, - розповідає Ірина Шевчук.

Утім, «пробивали» облаштування дитячого куточка не без труднощів. Адже спочатку на місці, де зараз розташовані гойдалки й пісочниця, встановлювати їх не дозволяли у зв’язку з тим, що розташовані надто близько до проїжджої частини, яку заплановано згодом розширити. Та, зрештою, майданчик таки встановили.

Після того, як комунальники змонтували всі елементи дитмайданчика, облаштуванням довколишньої території зайнялися активні жителі найближчих будинків. Гуртом прибрали сміття, розкидали пісок, встановили паркан, вкопали навколо шини та пофарбували їх. Допомагали й ті, для кого дорослі власне й готували майданчик: дітлахи власноруч наповнювали пісочницю піском. Працювали цілими родинами. Окремі з яких, як то сім’ї Шевчуків, Носових, Глабів, Ткачів демонстрували справжній приклад працелюбства.

Тепер щодня на майданчик збігаються діти зі всіх довколишніх будинків, до новенької гірки постійно вишиковуються цілі черги. Адже найближчі гойдалки – у парку в центрі мікрорайону. А на новому місті - весело, зручно та затишно.

Дорослі сподіваються невдовзі розширити територію дитячої зони відпочинку. Ті, чиї городи зараз поруч з майданчиком, вже погодилися віддати їх, аби розширити дитячу зону відпочинку. Тому тамтешні жителі прагнуть встановити ще гірки й ігровий будиночок, облаштувати спортивну зону, щоб діти могли грати у волейбол чи футбол.

- Уже незабаром на майданчику встановлять лавки. А ще потрібно посадити дерева, щоб за кілька років малеча могла влітку відпочивати у затінку. Тож продовжуємо над цим працювати, - розповіла Тетяна Павлова.

Ірина САМЧУК.

На фото: на новому майданчику залюбки розважається дітвора.

Фото автора.