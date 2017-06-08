Будівництво «об’єктів номер один» триває

Попри скептичні закиди з боку окремих здолбунівчан, що, мовляв, на новий спортивний комплекс чекає доля довгобуду, спорудження об’єкта наразі триває і відбувається майже за планом.

Цього тижня, вкотре «проінспектувавши» будівництво спорткомплексу, голова Здолбунівської РДА зробив висновок, що цей процес нині проходить з незначним відхиленням від затвердженого графіка. При цьому представники підрядника запевняють, що цьогоріч вони встигнуть виконати весь обсяг запланованих робіт.



- На цьому об’єкті буваю чи не щодня. Наразі у мене немає сумнівів у тому, що фірма-підрядник працює з чітким наміром повністю збудувати об’єкт. Щоправда, зараз маємо незначні відхилення від графіка виконання робіт. Проте якщо погодні умови будуть сприятливими, підряднику знадобиться не так багато часу, щоб завершити роботи, пов’язані з облаштуванням фундаменту, які зараз активно відбуваються. Тож уже в перший місяць літа працівники розпочнуть встановлювати металеві конструкції для зведення «коробки», - розповів голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук.

Очільник РДА не сумнівається у тому, що спортком­плекс у Здолбунові буде збудовано. Станом на сьогодні на зведення цього об’єкта спрямовано 6 млн. грн., зокрема 4 млн. грн. зі Здолбунівського районного і 2 млн. грн. з Рівненського обласного бюджетів. Натомість підрядник має намір цьогоріч освоїти ще 4 млн. грн. Тож сподіватимемося, що й фінансування будівництва комплексу (на фото) відбуватиметься так, як заплановано.

Тим часом будівництво дошкільного навчального закладу в Новомильську нині триває згідно із затвердженим графіком. До кінця 2017 року заплановано накрити будівлю, вставити вікна та двері, виконати низку внутрішніх робіт. Тому є сподівання, що вже у 2018-му до нового садочка «заселяться» малюки з Новомильська та найближчих сіл.

Марина СТЕПАНЮК.