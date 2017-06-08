Всі розумники у нас!

Несміливі та недосвідчені першачки за рік стали впевненими, артистичними та кмітливими розумниками й розумницями. Це засвідчив чудовий захід «Свято розумниць і розумників», на який батьків запросили учні 1-А класу Здолбунівської ЗОШ І ст.

№ 7, котрі навчаються за програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Під час свята школярики не лише демонстрували все, чому встигли навчитися протягом року, а й виявляли здатність до нестандартного мислення та неабияку винахідливість. Адже у першому класі наші діти не лише навчилися вправно читати, писати і виконувати непрості математичні задачі, а й думати та аналізувати. А ще – товаришувати і підтримувати один одного.



Звучали під час дійства і пісні, і гуморески, і загадки. А згодом першокласники ще й засвідчили, що є здібними акторами, представивши постановку казки «Пан Коцький». Свято вдалося, адже до його підготовки долучилися талановиті та невтомні педагоги - Інна Олексіївна Супруненко, котра за рік стала для наших першокласників улюбленою наставницею і справжнім другом, Оксана Ярославівна Ковальчук, яка розкрила справжні таланти серед наших дітлахів. Музичний супровід свята підготувала вчитель музики Ніна Миколаївна Лукашук.

Впевнені, що наші розумники після літнього відпочинку з радістю повернуться до школи та потішать і батьків, і педагогів хорошою поведінкою та гарними здобутками.

Батьки учнів 1-А класу Здолбунівської

ЗОШ І ст. № 7.