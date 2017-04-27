Зібралися на «Великодні розваги»

У перший день пасхальних свят працівники і волонтери Здолбунівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді запросили своїх найменших підопічних на традиційні «Великодні розваги». Учасники заходу - діт­ки з вразливих категорій сімей - зібралися у залі засідань районної ради. Вони залюбки розфарбовували розмальовки, грали в цікаві ігри, вивчили напам’ять скоромовку, спілкувалися. До низки розваг долучилися й мами найменших хлопчиків і дівчаток. З бесіди, яку з дітьми провела директор Здолбунівського РЦ СССДМ Тетяна Павлова, діти дізналися коротко про роботу «господарів» залу - депутатів райради, про правила безпечної поведінки в побуті, про те, наскільки важливо бути ввічливими, працьовитими й мужніми, а також про свого юного земляка Влада Лєбєдєва, з якого у цьому варто брати приклад.



Традиційним розвагам у парку того дня завадила погода. Але гарного настрою діткам це не зіпсувало, бо на них очікували подарунки від доброчинців. Як і багато років поспіль, великодні смаколики підопічним РЦ СССДМ передали парафіяни здолбунівського Свято-Успенського храму УПЦ КП на чолі з настоятелем отцем Дмитром. Також подбав про те, щоб діти у пасхальні дні поласували солодощами, депутат Рівненської обласної ради Владислав Сухляк.



З дітками, окрім Тетяни Павлової, під час заходу працювали фахівець із соціальної роботи Здолбунівського РЦ СССДМ Тетяна Стерник, а також волонтери центру Михайло Семенюк і Валерія Литвинчук. Наприкінці «Великодніх розваг» їх учасники гуртом сфотографувалися на згадку.

Ольга ЯКУБЧИК.

Фото автора.