Є третє командне!

Команда-учасниця змагань та її керівник.

Безсумнівно змагання з судномодельного спорту належать до найскладніших серед спортивно-технічного профілю технічної творчості, адже проводять їх у закритій водоймі (басейні), а вимоги до моделей суден, які власноруч виготовляють гуртківці, теж неаби­які. Тож звістка, що команда Здолбунівської районної станції юних техніків вже другий рік поспіль виборює третє командне місце на обласних змаганнях з судномодельного спорту, особливо тішить.



Змагання відбулися 7-8 квітня на базі Рівненського НВК № 27, а «бронзу» виборола команда у складі Дениса Кірієвського (учень Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4) та Івана Ковальчука й Дмитра Фішера (навчаються у Здолбунівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 6). Звісно, що високі здобутки стали реальністю завдяки величезним зусиллям керівника гуртків СЮТ Юрія Олександровича Федорука, який готував команду, і завзяттю самих гуртківців.

За інформацією на Інтернет-сайті

Здолбунівської райСЮТ.