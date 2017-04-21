“Молодь обирає здоров'я”

Під час нагородження команди-переможця.

Фестиваль під такою назвою відбувся шостого квітня у ДНЗ “Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту”. Захід цей є щорічним і проводиться з метою пропаганди здорового способу життя в учнівському середовищі, виявлення та підтримки талановитої молоді.

Цього разу позмагатися у знаннях та вміннях зібрались шість команд: першокурсників - “Вітамін” групи № 5, “Вогник” групи № 6, “Здоровенькі були” групи

№ 10 та другокурсників - “Еnergy” групи № 2, “Юніор” групи № 3 і “Здорові спортсмени” групи № 7. Усі вони в своїх виступах пропагували переваги здорового способу життя і безпечної поведінки, відобразили духовні цінності в поєднанні з сучасними тенденціями розвитку культури та мистецтв. Кожен з виступів засвідчив високий виконавський рівень учасників, належне оформлення. Тому журі у складі заступника директора училища з НВР О. В. Трало, методиста І. С. Боярчук, психолога В. Р. Якубчик, керівника хорового колективу Т. Г. Мартинюк та викладача фізичного виховання В. О. Остап’юка було нелегко обрати найкращих. Та конкурсу без переможців не буває. Отож, призерами змагань стали команди “Вітамін” (ІІІ місце) і "Вогник" (ІІ місце). Перемогу ж здобула команда "Еnergy". Переможці отримали подарунки від учнівського профкому та грамоти.



Фестивальне дійство тривало дві години, а для учасників та вболівальників пролетіло, як одна мить. Можна впевнено стверджувати, що такі заходи сприяють налагодженню дружніх стосунків між викладачами та учнями, за­охочують до занять фізкультурою й спортом, спонукають позбавитися від шкідливих звичок і підтримувати своє здоров’я у відмінному стані.

Олена ТРАЛО,

заступник директора ДНЗ “Здолбунівське

ВПУЗТ” з НВР.