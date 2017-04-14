Змагались обдаровані учні

Є певні критерії для виявлення ознак обдарованості у дітей молодшого шкільного віку. Це - чудова пам’ять у цих учнів, в т. ч. оперативна, яскрава уява, логічне мислення, допитливість, наполегливість у своїх діях, прагнення до товариства старших дітей та дорослих, гостре реагування на несправедливість.

Обдарована дитина завжди впевнена, що робить важливу справу, схильна займатися нею регулярно і не дозволяє псувати результатів своєї праці. Відразу помітні її тонка спостережливість, зосередженість, старанність, самостійність і незалежність у діяльності. Такі діти, як правило, мимоволі привертають до себе увагу педагога, і від вчителя потрібен вже не стільки активний виховний вплив, як сприяння вільному розвиткові таких учнів. Це - звичайнісінькі діти, хоча й вирізняються енергійністю, ентузіазмом, допитливістю, ширшим, ніж у однолітків, колом інтересів та захоп­лень.



Завдання вчителя - творити поле добра і любові, щоб кожна дитина довіряла педагогу, поважала його, а завдання школи - підтримати учня і розвинути його здібності, підготувати грунт для реалізації цих здібностей у майбутньому. Виявлення обдарованих дітей має починатися вже в початковій школі – на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мовлення, пам’яті, логічного мислення. У роботі з обдарованими дітьми, в яких розвинуті й художньо-образне, й логічно-поняттєве мислення, ми керуємось настановою Я. Коменського: "Вчитель - помічник природи, а не її володар, її будівничий, а не реформатор". Виходячи з цього, добираємо форми, методи й прийоми, які сприяють розвитку природних нахилів. Дар відкрити чарівну квітку обдарованості школяра дається не кожному, а лише тому, хто насправді любить дітей і вміє прокласти стежки до їхніх розуму і сердець.

Саме з метою стимулювання творчого обдарування дітей, виявлення та розвитку обдарованих учнів, поширення і впровадження в навчально-виховний процес сучасних прийомів і методів навчання 27 березня 2017 року на базі Здолбунівської ЗОШ I-III ст. № 6 було проведено ІІ етап олімпіади «Юне обдарування» серед учнів 4 класів ЗНЗ району з української мови, математики та природознавства. Учасниками олімпіади стали 65 школярів.

Журі визначило переможців. Так, в роботі з української мови широтою інтелектуальних інтересів, образністю мовлення відзначився Андрій Шарафан, учень 4 класу Здолбунівської ЗОШ I-III ст. № 3 (вч. С. В. Кондратюк); з математики умінням логічно мислити проявив себе учень Івачківської ЗОШ I-II ст. Антон Мельничук (вч. Л. В. Лис); результатом допитливості стала цікава робота з природознавства учениці Мізоцького НВК Юлії Коломис (вч. Г. М. Бондарчук).

Загалом за підсумками олімпіа­ди дипломами відділу освіти буде нагороджено 20 учнів.

Юлія МЕЛЬНИК,

член оргкомітету

олімпіади «Юне обдарування».

На фото: переможці олімпіади та їхні вчителі.