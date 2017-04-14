Веселі «Творчі канікули»

Упродовж весняних вакацій школярі району із задоволенням відвідували цікаві заходи в рамках «Творчих канікул», які відбувалися у Здолбунівському районному будинку культури. Організували їх активісти Національного корпусу Здолбунів, волонтери та працівники відділів культури і туризму та освіти Здолбунівської РДА. Метою організаторів було допомогти школярам провести канікули не лише весело, а й корисно.



Отож, двадцять сьомого березня відбувся майстер-клас з малювання і графіки. Під керівництвом працівників Здолбунівського РБК діти малювали історичні пам’ятки нашого краю, щоб взяти участь у конкурсі «Моя мальовнича Здолбунівщина». Наступного дня відбувся майстер-клас з писанкарства, учасники якого вчилися працювати у техніці «декупаж». А двадцять дев’ятого березня головний спеціаліст відділу культури і туризму РДА Олексій Козачок розповідав школярам про особливості фототехніки та навчав їх азів фотографування.

- Ідея «Творчих канікул» цікава тим, що це – активна та корисна альтернатива пасивному дозвіллю. Потішило, що майстер-класи мистецького спрямування відвідало дуже багато школярів. Тому цей проект варто продовжувати і надалі, - переконана Антоніна Колодюк, яка проводила мистецький майстер-клас для школярів.

До навчання учасники «Творчих канікул» повернулися не лише з яскравими враженнями, а й з новими вміннями.

Ірина САМЧУК.

На фото: триває майстер-клас.