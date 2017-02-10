2016-й у підсумках

Про те, як торік господарювали на Здолбунівщині, йшлося під час підсумкового засідання колегії Здолбунівської РДА, яке відбулося 26 січня. І, якщо проаналізувати інформацію доповідачів, то виходить, що результати 2016-го доволі непогані.

«Господарка» не підвела

Про підсумки роботи галузей господарського комплексу Здолбунівського району за 2016 рік проінформував перший заступник голови райдержадміністрації Леонід Власюк. У його доповіді прозвучало чимало позитиву. Зокрема, торік у районі на 30 % збільшився обсяг реалізованої продукції. Щоправда, найбільша частка в структурі реалізації продукції традиційно припадала на підприємство «Волинь-цемент» філія ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» - саме воно визначало становище галузі промисловості у нашому краї.

Аграрії району зуміли збільшити обсяг виробництва зернових культур - врожай у 2016-му видався рекордним. Натомість у тваринництві ситуація дещо гірша. Адже обсяги виробництва м’яса та молока зменшились, що пояснюється відсутністю рентабельності.



У 2016 році власники земельних паїв отримали понад 45 млн. грн. у якості орендної плати. Найбільше ж податків до районного бюджету сплатити ТОВ «Колос-Інвест», ФГ «П’ятигірське», ТзОВ «Вир», ТзОВ «Агроконсалт АВ» та ПСП «Хлібороб». Загальний обсяг капітальних інвестицій в агропромисловому комплексі Здолбунівщини торік становив 16 млн. грн. До речі, у цьогорічному Держбюджеті передбачено значну фінансову підтримку для фермерських господарств. Те, як розподілятимуть ці кошти, стане відомо після наради, яка відбудеться в управлінні агропромислового розвитку Рівненської ОДА наприкінці лютого.

Другий рік поспіль наш район долучався до обласної програми енергозбереження. На участь у ній подавали 9 об’єктів, 5 з них затвердила обласна комісія. Загалом на втілення цих проектів спрямували майже 1 млн. грн., з яких 520 тис. грн. - кошти районного бюджету, а 462 тис. грн. - обласного.

- Цьогоріч також втілюватиметься обласна програма з енергозбереження, на неї з обласного бюджету спрямують 15 млн. грн., що значно більше, ніж раніше. До того ж у проектах, які подаватимуть на розгляд комісії, тепер, на відміну від попередніх років, ігноруватимуть термін окупності. Тому прошу усіх активно долучатися до написання проектів за цією програмою, - зазначив голова РДА Сергій Кондрачук.

Очікувано зменшилася на Здолбунівщині кількість підприємців. У зв’язку зі змінами в податковому законодавстві, які вступили у дію з 1 січня цього року, лише у грудні 2016-го знято з обліку 399 фізичних осіб-підприємців. Утім, більшість з них провадили свою діяльність «з нулями», тобто не декларували прибутків. Тому й на надходження до районного бюджету закриття їхньої діяльності вплинути не повинно, кажуть фінансисти. Нині у нашому краї працюють 1503 ФОП. Наразі депутати районної ради та члени ради підприємців району звернулися до вищих органів влади з проханням переглянути підходи до оподаткування малого та середнього бізнесу і створити сприятливі умови для їх розвитку й покращення підприємницького середовища.

Традиційно похвалили на колегії і районний ЦНАП, який торік «заробив» понад 200 тис. грн. для районної скарбниці, значно розширивши кількість послуг та поліпшивши їх якість.

У Здолбунівському районному центрі зайнятості на обліку нині перебуває 1477 безробітних, у 2016 р. вдалося працевлаштувати 2385 осіб. Що ж до тих, хто працює, то станом на вересень розмір середньомісячної заробітної плати у районі становив 4009 грн. Натомість пенсіонерам довелось затягти пояси значно тісніше: розмір середньої пенсії на Здолбунівщині станом на 1 січня ц. р. склав 1616 грн. Що, власне, на нинішній час є сумою, дуже далекою від межі виживання.



До бюджетних коштів - прискіпливіше

«Бюджетом стабілізації» назвав торішній кошторис начальник фінансового управління райдержадміністрації Володимир Нечипорук, звітуючи про підсумки виконання бюджету Здолбунівського району за 2016 рік. Адже у районному кошторисі увесь час був ресурс для фінансування установ, а також залишався непоганий резерв. Усі затверджені районною радою програми фінансували, була змога й зміцнити матеріальну базу бюджетних установ.

У 2016 році планові показники доходів зведеного бюджету Здолбунівського району перевиконали на 15,8 %. До районної скарбниці надійшло 57,6 млн. грн. власних доходів, що становить 114,4 % до затвердженого плану. Найбільше доходів отримали від ПДФО

(57,4 %), єдиного податку (13,7 %) та плати за землю (12,2 %).

- Торік 20 мільйонів гривень пішло на розвиток: поліпшення матеріальної бази, енергозбереження та інше. Натомість цей рік у плані використання коштів стане інакшим. Адже підвищились соціальні стандарти — змінились мінімальна зарплатня, єдина тарифна сітка. Тож додатковий ресурс у 2017-му буде досить обмеженим, - зазначив Володимир Нечипорук.

Підтримка сільських бюджетів, які в минулому році за рахунок власних бюджетів не могли утримувати свій апарат, також не буде надто «щедрою».

- Жити потрібно відповідно до можливостей. Бо, якщо сільська рада збирає за рік 200 тис. грн., то зарплатня виконавчого комітету не може становити 250 тис. грн., - резюмував головний фінансист району.

Підтримав Володимира Нечипорука і голова РДА, зазначивши, що відтепер до використання бюджетних коштів ставитимуться ще прискіпливіше. А це означає, що у закладах, які фінансуються з районного кошторису, переглядатимуть штатні розписи.

- Попередньо ми зібрали інформацію щодо бібліотек, сільських закладів культури, також матимемо дані й про заклади освіти. Бюджет не може існувати для того, щоб платити зарплату хорошим людям. Утім, ніхто не переводитиме на 0,5 ставки тих, хто справді працює на своїх місцях. Але марнотратством більше не займатимемося, - повідомив Сергій Кондрачук.

Процес оптимізації по­обіцяли здійснювати прозоро та з врахуванням думки сільських голів і депутатів. Тож ті, хто працює сумлінно та плідно, на своїх посадах обов’язково залишаться.

Марина СТЕПАНЮК.