Перевірок поки що не проводять

Але законодавство про працю підприємцям краще не ігнорувати

Питання про те, хто в районі здійснюватиме конт­роль за оформленням працівників на підприємствах та накладатиме штрафи за порушення законодавства про працю, постало під час останнього засідання колегії Здолбунівської РДА. З’ясувалося, що чіткої відповіді на нього наші чиновники поки що не знають.

- У грудні було внесено зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», де чітко зазначено, що органи самоврядування мають право здійснювати всі перевірки суб’єктів господарювання. Однак це стосується лише ОТГ і міст обласного значення. Як мають здійснювати ці повноваження у нас, у законі не визначено. Тож нині від РДА звернулися до Державної служби України з питань праці щодо надання роз’яснень про те, чи матимуть право на такі перевірки наші органи місцевого самоврядування. Наразі на сайті Державної служби України з питань праці опубліковано регуляторний акт - постанову Кабміну про порядок здійснення таких перевірок. Його обговорення триватиме до 11 лютого, тоді, вочевидь, і буде прийнято цю постанову. Натомість наша районна робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення повноважень здійснювати перевірки не має, - розповів перший заступник голови райдержадміністрації Леонід Власюк.



До слова, протягом минулого року згадана робоча група провела 73 обстеження підприємств та виявила 5 неоформлених працівників, їх, за результатами співпраці з підприємствами, було оформлено на роботу. Крім того, виявлено одного суб’єкта господарювання, який не був зареєстрований. На двох людей було складено адмінпротоколи, оскільки вони надавали перукарські послуги, не маючи документів, які надають їм право це робити.

Що ж до перевірок порушень трудового законодавства, то поки що їх у районі справді не здійснюють, що підтвердила і начальник Здолбунівської ОДПІ Руслана Мичка.

Нагадаємо, з 1 січня

ц. р. розміри штрафів за порушення законодавства про працю зросли дуже суттєво. До прикладу, за недопущення перевіряльника до перевірки підприємству загрожує штраф у розмірі до 320000 грн. За допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, виплати заробітної плати без відрахування податків, оформлення працівника на півставки, якщо він працює повний робочий день, порушення строків виплати зарплати працівникам більше ніж на один місяць роботодавцю доведеться сплатити штраф 96000 грн. Якщо ж роботодавець ігноруватиме дотримання мінімальних державних гарантій оплати праці, за кожного працівника йому загрожують штрафні санкції у розмірі 32000 грн. Тож відповідальність справді стає дуже суворою. І про це варто пам’ятати тим, хто намагається у нинішні непрості часи «викрутитися» за рахунок найманих працівників.

Марина СТЕПАНЮК.