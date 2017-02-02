Зустрілися з дітьми воїнів

Зустріч з дітьми воїнів, які були поранені або загинули на Сході України, відбулася 24 січня у Здолбунівській РДА.

Проведення заходу ініціювала представник об’єднання волонтерських організацій «Територія надії» Олена Миронець, він відбувся за сприяння голови райдержадміністрації Сергія Кондрачука, керівника спілки громадської організації «Здолбунівська спілка учасників бойових дій та АТО «УВО» Валерія Багамєдова та депутата Рівненської обласної ради Владислава Сухляка.

Олена Миронець вручила дітям подарунки від українців з Польщі, які підтримують наших бійців та їхні сім’ї з перших днів вій­ни. Атмосфера під час зустрічі була дружньою: її учасники поспілкувалися за чаюванням у кабінеті голови райдержадміністрації, повідомляють на сайті Здолбунівської РДА.